Stropní ventilátory od A do Z

Aby stropní ventilátor spolehlivě plnil svoji funkci, musí mít dostatečný průměr. Při výběru se řiďte především velikostí a typem pokoje a až poté designem výrobku. Vše se dozvíte v článku.

Při výběru vhodného ventilátoru na strop není nejdůležitějším parametrem jen jeho designové provedení. Aby správně fungoval, musí mít dostatečný průměr a být instalován v optimální výšce. Proto hrají důležitou roli rozměry pokoje. V našem praktickém průvodci vás seznámíme s veškerými informacemi, které vám pomohou s výběrem toho nejvhodnějšího stropního ventilátoru.

Proč se rozhodnout pro pořízení stropního ventilátoru?

Stropní ventilátory jsou užitečnými pomocníky nejen v domácnostech a kancelářích, ve kterých v létě ochlazují vzduch. Stropní ventilátory pomáhají s větráním i v továrnách, výrobních halách, školách, restauracích, a menších provozech. Pořízení ventilátoru je finančně daleko méně náročné než třeba investice do klimatizace. Jejich předností je rovnoměrné snížení teploty v místnosti, ale také to, že nejste přímo vystaveni proudění studeného vzduchu, což bývá příčinou mnoha zdravotních problémů. Stropní ventilátor navíc místnost nepodchlazuje, a tak nedochází k teplotním šokům při přechodu mezi venkem a vnitřkem.

Jejich nespornou výhodou je zpětný chod, tedy možnost místnost nejen ochlazovat, ale během topné sezóny také v podstatě ohřívat, jelikož teplý vzduch dokážou po pokoji rovnoměrně rozptýlit. Zabraňují tak kumulaci tepla u stropu.

Některé typy ventilátorů jsou navíc opatřeny světlem, takže ideálně kombinují větrací systém s pokojovým osvětlením. U těchto výrobků je možné individuálně ovládat osvětlení a zvlášť samotný chod ventilátoru.

Kritéria pro výběr stropního ventilátoru

Výběr stropního ventilátoru podřiďte jak velikosti a typu prostoru, tak i tomu, co od něj očekáváte a k čemu a jak ho plánujete používat. Co všechno je tedy potřeba zohlednit a na co rozhodně nesmíte při výběru vhodného stropního ventilátoru zapomenout?

Rozloha a typ prostoru

Podle toho, v jak velkém prostoru bude ventilátor pracovat, se bude volit jeho průměr.

Malé pokoje s rozlohou do 10 m 2 – jedná se zpravidla o malé dětské pokoje, ložnice, kuchyňské kouty nebo šatny. V tomto případě sáhněte po průměru od 60 do 105 cm.

– jedná se zpravidla o malé dětské pokoje, ložnice, kuchyňské kouty nebo šatny. V tomto případě sáhněte po průměru od 60 do 105 cm. Normální pokoje s rozlohou do 20 m 2 – jde o nejběžnější velikost obytných místností v domácnostech, a to zejména v bytech. Nejlépe se do nich hodí větráky s průměrem 105 až 132 cm.

– jde o nejběžnější velikost obytných místností v domácnostech, a to zejména v bytech. Nejlépe se do nich hodí větráky s průměrem 105 až 132 cm. Středně velké místnosti s rozlohou do 36 m 2 – se středně velkými místnostmi, jako jsou obývací pokoje, ložnice, kuchyně a malé rekreační prostory, se nejčastěji setkáte v moderních novostavbách. Do těchto prostor volte stropní ventilátory s průměrem nejméně 132 cm, ale ideálně až 182 cm.

– se středně velkými místnostmi, jako jsou obývací pokoje, ložnice, kuchyně a malé rekreační prostory, se nejčastěji setkáte v moderních novostavbách. Do těchto prostor volte stropní ventilátory s průměrem nejméně 132 cm, ale ideálně až 182 cm. Velké místnosti s rozlohou přes 36 m 2 – do nadstandardně velkých pokojů, jídelen, restaurací, barů, vstupních hal, hotelových lobby či malých prodejen je třeba namontovat ventilátory s průměrem alespoň 132 cm. Avšak mnohem lepší je zde použít dva a více stropních ventilátorů o menším průměru.

– do nadstandardně velkých pokojů, jídelen, restaurací, barů, vstupních hal, hotelových lobby či malých prodejen je třeba namontovat ventilátory s průměrem alespoň 132 cm. Avšak mnohem lepší je zde použít dva a více stropních ventilátorů o menším průměru. Do továren, servisních dílen, výrobních hal a dalších rozlehlých prostor je vhodné instalovat několik průmyslových stropních ventilátorů o průměru 142 cm a více.

Pokud má ventilátor jen jeden chod a fouká jen dolů, nemá jeho velikost na funkci až tak zásadní vliv. Vzduch se totiž promíchává jen v bezprostředním okolí ventilátoru. Pokud se však jedná o reverzní stropní ventilátor se zpětným chodem, jeho velikost funkci ovlivňuje výrazně. Větší ventilátor ovzduší v místnosti rozproudí více, takže se lépe promíchává teplý a studený vzduch.

Výška stropu



Do běžně velkých pokojů je vhodný ventilátor v průměru od 105 cm do 132 cm.

S výškou stropu se pojí způsob instalace a délka prodlužovací tyče.

Nízký strop okolo 260 cm – nejlepší způsob instalace zaručuje upínací systém Hugger. Montáž ventilátoru je možná bez použití prodlužovací tyče.

– nejlepší způsob instalace zaručuje upínací systém Hugger. Montáž ventilátoru je možná bez použití prodlužovací tyče. Standardní strop s rozmezím 260 až 300 cm – instalace se řeší pomocí nejpoužívanějšího upínacího systému Downrod, při kterém vám pomůže prodlužovací tyč o délce 30 cm.

– instalace se řeší pomocí nejpoužívanějšího upínacího systému Downrod, při kterém vám pomůže prodlužovací tyč o délce 30 cm. Vysoký strop 300 cm a více – i zde se používá systém Downrod s prodlužovací tyčí, nyní ale o délce 45 cm.

Z bezpečnostních důvodů se nedoporučuje stropní ventilátory instalovat nad vysokými postelemi, mezi které patří patrové palandy.

Je dobré mít na paměti, že instalace stropního ventilátoru při standardní montáži bez prodlužovací tyče sníží relativní výšku stropu v místě montáže o 30 až 40 cm. Tento faktor by v úvahu měli brát především vysocí lidé žijící v místnostech s nízkými stropy.

Hlučnost

Nároky na hlučnost se liší v závislosti na typu místnosti. Tento parametr je nejdůležitější zohlednit v situaci, kdy výrobek vybíráte do ložnice, dětského pokoje nebo pracovny. Právě v těchto místnostech je každý decibel znát. Tiché stropní ventilátory vydávají minimální hluk s hodnotou okolo 39 dB, přičemž i hlučnost 50 dB se stále bere jako přijatelná.

Pro srovnání: Nejtišší pračky vydávají hluk o síle 45−50 dB, myčky okolo 60 dB.

Záleží ovšem na tom, kde budete přístroj používat. Obecně totiž platí, že hlučnější přístroj mívá větší výkon, což přímo souvisí s účinností a kýženým efektem ventilátoru.

S hlučností se úzce pojí typ motoru

Stropní ventilátory může pohánět buď AC, nebo DC motor. Typ motoru ovlivňuje hlučnost a spotřebu.

DC motor pracuje se stejnosměrným elektrickým proudem. Ventilátory s takovým motorem jsou ještě tišší než běžné ventilátory s AC motorem na střídavý proud. Tyto tiché stopní ventilátory se hodí do ložnic a dětských pokojíčků, ve kterých se vyžaduje naprosté ticho. DC motory jsou úspornější na spotřebu elektrické energie, mají nižší hmotnost a delší životnost.



Lidé citliví na hluk by měli sáhnout po ventilátoru s DC motorem.

AC motory jsou u stropních ventilátorů nejběžnější a je jimi vybavena drtivá většina výrobků. Také AC motory jsou velmi tiché a lidé, kteří nejsou citliví na hluk, o jejich chodu nebudou zpravidla vůbec vědět. Citlivější jedinci by však raději měli sáhnout po výše jmenovaném DC motoru.

Mnoho modelů s DC motorem disponuje až 6 rychlostními stupni otáček, které začínají na 50 otáčkách za minutu. Lopatky se tedy otáčí velmi pomalu a mají minimální odpor vzduchu. Díky tomu je provoz prakticky neslyšitelný.

Běžný ventilátor obyčejně disponuje jen 2−3 rychlostními stupni, kdy nejnižší rychlost začíná na 90–100 otáčkách za minutu, při kterých je rozrážení vzduchu lopatkami již slyšitelné.

Věděli jste, že se na hlučnosti provozu nepodepisuje ani tak motor, jako spíše lopatky? Hlučnost ovlivňuje jejich výrobní materiál, rychlost otáček, sklon a šířka. Na druhou stranu počet lopatek v tom nehraje téměř žádnou roli. O tom ale až později.

Náročnost na spotřebu energie

Spotřebu energie ovlivňuje, zda se jedná o model se světlem nebo bez světla. Nicméně spotřeba stropního ventilátoru se světlem není o moc vyšší. Zpravidla se pohybuje okolo 50−70 W. Přístroje s menším výkonem jsou méně náročné na spotřebu, ale zde je nutné se zamyslet nad tím, zda pro vaše účely bude nižší výkon dostačující.

Stropní ventilátor s osvětlením nebo bez světel

Ventilátor na strop může zastoupit hned dva nepostradatelné pomocníky v domácnosti. Může být větrákem a zároveň osvětlením.

Výrobky s osvětlením se v drtivé většině instalují na místo, kam byste jinak připevnili klasické pokojové osvětlení, tedy doprostřed stropu. Pro jeho ideální fungování není lepšího místa, a navíc asi nebudete chtít umístit centrální světlo jinam než v centru místnosti.

Stropní ventilátory se světlem si své místo najdou v obývacím pokoji, kuchyni, jídelně, ložnici, dětském pokoji, ale také v provozovnách jako jsou restaurace a hotely. Světlo je možné zapnout bez spuštění ventilátoru a ventilátor bez spuštění světla.



Stropní ventilátor s osvětlením je ideální především do ložnice.

Při výběru zohledněte zdroj světla. V nabídce můžete najít žárovky klasické, úsporné nebo LED. Z hlediska spotřeby je rozhodně nejlepší možností se rozhodnout pro LED zdroj.

Moderní i tradiční stropní ventilátory se světlem nabízí americká společnost Westinghouse, která se dlouhá léta zabývá mimo jiné právě osvětlením a světelnými systémy. Mezi přednosti výrobků této značky patří spolehlivost a výkonnost, ale také kvalita spojená s designem a elegancí.

Pokud se rozhodnete pro kombinaci ventilátoru a světla, ujistěte se, že váš elektrický obvod zvládne napájet obojí. Mezi nejnáročnější modely patří ty s pěti bodovými světly (300 W).

Ve většině případů je elektroinstalace bez problémů. Je však důležité se ujistit, zda máte dostatečně silný jistič. Pokud ne, bude potřeba jej vyměnit.

Způsob ovládání: dálkové vs. řetízkové



Ovládání ventilátorů je možné provádět pomocí řetízku, dálkového ovladače, nástěnného ovladače nebo pomocí aplikace.

Tradiční ovládání spočívá v tahání za šňůrkový vypínač. Počtem tahů regulujete rychlost otáčení lopatek.

Za pohodlné ovládání se považuje vypínač na zeď nebo dálkové ovládání stropního ventilátoru. Vypínač na zeď zpravidla disponuje otočným voličem, kterým volíte rychlost otáček, ale také zapnutí a vypnutí ventilátoru, a kolébkovým tlačítkem pro vypnutí a zapnutí světla.

Vzhledem ke stále se zvyšující oblibě smart domácností, využívajících ovládání domácích pomocníků přes Wi-Fi či Bluetooth, je také možné stropní ventilátor propojit s chytrým ovládáním a následně ho řídit pomocí aplikace ve vašem smartphonu.

U dálkových ovladačů si můžete vybrat, zda dáte přednost infračervenému záření nebo rádiovým vlnám.

Pokud máte volný výhled na ventilátor, zvolte ovládání na principu infračerveného záření. V případě, že na ventilátor výhled nemáte (brání vám v něm například příčka nebo roh místnosti), sáhněte po rádiovém ovládání, jehož vlny bez problémů projdou přes překážku.

Rozdíl mezi rádiovým a infračerveným ovladačem

Infračervené ovládání vysílá paprsek přímo k řídícímu modulu. Abyste větrák mohli ovládat, je důležité, aby paprsek k modulu mohl vést přímo a bez překážek. Na podobném principu fungují například ovladače od televize. V případě, že tento paprsek něco přeruší, nedoputuje k přijímači a nedojde k požadované změně. Tento ovladač funguje na kratší vzdálenosti a lze jím ovládat více stropních ventilátorů se stejným přijímačem, nikoli však všechny najednou. Vždy ovládáte právě ten, na který zrovna namíříte.

Rádiové ovládání pracuje s určitou rádiovou frekvencí, která se do všech směrů šíří ve vlnách (na podobném principu pracují například mobilní telefony). Nevadí jí tedy ani překážky, ani větší vzdálenost. Frekvenci je možné nastavit tak, abyste jedním ovladačem ovládali buď pouze jediný stropní ventilátor, nebo více stropních ventilátorů, a to vždy stejně všechny najednou, či dokonce několik stropních ventilátorů s různou frekvencí individuálně. V posledně jmenovaném případě je však nutné pokaždé změnit rádiovou frekvenci dálkového ovládání na frekvenci ventilátoru, který právě chcete ovládat.

Ventilátor na strop se zimním a letním chodem

Některé stropní modely umožňují nastavení letního a zimního provozu. Ventilátory s touto možností se označují jako reverzní.







Díky reverznímu stropnímu ventilátoru můžete v zimě ušetřit až 30 % nákladů na vytápění.

Na letní režim se lopatky otáčí proti směru hodinových ručiček, takže ventilátor fouká vzduch směrem dolů, čímž dochází k příjemnému ochlazování.

Při přepnutí na zimní režim se lopatky otáčí ve směru hodinových ručiček. To znamená, že se chladný vzduch od podlahy dostává nahoru, kde dochází k jeho mísení s teplým vzduchem držícím se u stropu. Ohřátý vzduch pak proudí kolem stěn zpátky k podlaze. Tím dochází k rovnoměrné distribuci tepla po celé místnosti, což ve výsledku šetří energii za vytápění. Díky zimnímu režimu tak můžete na topení ušetřit až 30 % oproti běžným nákladům.

Počet lopatek

Na trhu se setkáte s celou řadou výrobků, které se od sebe liší nejen designem, ale i počtem lopatek. Je však mylné se domnívat, že počet lopatek nějak zásadně ovlivňuje správné fungování ventilátoru. Počet lopatek totiž nemá téměř žádný vliv na chod těchto přístrojů. Neplatí tedy úměra, že více lopatek zvyšuje výkon ventilátoru. Když už, tak větší počet lopatek ovlivňuje spíše hlučnost, nicméně rozdíl nebývá markantní.

Jak lopatky ovlivňují chod stropního ventilátoru:

Pohyb lopatek – počet otáček ovlivňuje výkon přístroje a platí, že čím více otáček, tím vyšší je i hlučnost.

– počet otáček ovlivňuje výkon přístroje a platí, že čím více otáček, tím vyšší je i hlučnost. Velikost a délka lopatek – celkový průměr ventilátoru má největší vliv na jeho výkon.

– celkový průměr ventilátoru má největší vliv na jeho výkon. Výrobní materiál lopatek – lopatky vyrobené ze dřeva mohou být o něco hlučnější než lopatky vyrobené z kovu.

– lopatky vyrobené ze dřeva mohou být o něco hlučnější než lopatky vyrobené z kovu. Sklon lopatek – ovlivňuje míru rozrážení vzduchu a tím i hlučnost ventilátoru.

Instalace ventilátoru na strop

Připevnění stropního ventilátoru není složité, jelikož disponuje snadným systémem uchycení. Instalace nezabere příliš času, ale je potřeba dodržovat pokyny, které jsou uvedeny v návodu.

Montáž stropního ventilátoru krok za krokem



Před instalací si nachystejte potřebné nářadí.

Před instalací si nachystejte:

křížový šroubovák

plochý šroubovák

elektrikářské kleště

vrtačku s vhodným vrtákem

žebřík či štafle

součástky, které najdete v balení

zkoušečku

Než se vrhnete do připevňování, vypněte elektrický proud. Stropní ventilátor nikdy nenoste za vodiče a nesnažte se měnit úhel zahnutí lopatek.

Nezapomeňte, že lopatky by od stěny měly být vzdáleny nejméně 60 cm a od podlahy by se měly nacházet ve výšce minimálně 2,3 m.

Instalace závěsného držáku – držák ke stropu připevněte pomocí šroubků, hmoždinek a podložek. Držák by měl být v maximální rovině, aby lopatky se stropem svíraly pravý úhel. Zapojení kabelů a upevnění – 4 póly vodičů zapojte k rozvodné krabici, urovnejte kabely v držáku a rozetě. Rozetu pevně přimontujte k závěsnému držáku. Montáž se spojovací tyčí nebo bez – pokud ventilátor nemá spojovací tyč, zavěste rozetu za háček nacházející se na závěsném držáku. V případě, že spojovací tyč máte, rozmontujte ji, protáhněte přes ni kabely a připevněte k rozetě motoru. Připevnění lopatek – lopatky k motoru připevněte pomocí šroubků. Každý šroubek pečlivě utáhněte, předejdete tak viklání lopatek. Nedostatečně utažené lopatky způsobují při chodu ventilátoru hluk. Připevnění světla – pokud máte model se světlem, nainstalujte jej po připevnění lopatek. Našroubujte do něj žárovku a připevněte krycí sklo.

Montáž do sádrokartonu

Montáž stropního ventilátoru by se měla provádět do sádrokartonu o tloušťce 1,25 cm, což je nejběžnější a nejprodávanější rozměr.



Umístění montážní paty mezi nosné profily sádrokartonového stropu.

Pro správnou instalaci je důležité znát přesnou konstrukci sádrokartonového stropu, tzn. kde se nacházejí záchytné profily a jak jsou rozmístěné. Pokud toto nevíte, poraďte se s externí montážní firmou nebo použijte skenovací přístroje.

Znáte-li konstrukci stropu, namontujte stropní ventilátor přímo do profilové konstrukce nebo do plochy mezi profily, které mezi sebou musejí být rozmístěny v maximální vzdálenosti do 70 cm. Poté na pozici montážní paty nezáleží.

Pro montáž do sádrokartonové desky, nikoliv do profilu, použijte vhodné hmoždinky určené přímo k upevnění do sádrokartonu s nosností odpovídající konkrétnímu ventilátoru. Informace o doporučeném typu hmoždinek a hmotnosti ventilátoru uvádí zpravidla výrobce.

Typy upínacích systémů

Stropní ventilátory mohou disponovat jedním z těchto tří typů upínacích systémů:

Hugger – upínací systém ventilátoru pro umístění co nejblíže ke stropu, tzn. bez použití prodlužovací tyče. Vhodný především do místností s nízkými stropy. Downrod – u tohoto systému upínání je při montáži nezbytné použít integrovanou prodlužovací tyč. Jedná se o stropní ventilátory určené do místností s vyššími stropy. Dual Mont – typ upínání, který v sobě kombinuje oba předchozí systémy. Stropní ventilátor lze namontovat, jak s prodlužovací tyčí, tak bez ní.

Prodlužovací tyč

Prodlužovací, někdy také montážní nebo spojovací, tyč je součástí každého stropního ventilátoru a používá se pro jeho zavěšení. Z jedné strany se na ni přišroubuje ventilátor a z druhé se namontuje na montážní “kouli”. Montážní koule se následně pověsí do “misky”, která je pevně přišroubovaná ke stropu. Tento způsob uchycení umožňuje montáž stropních ventilátorů i na šikmé stropy. Pod jak velkým úhlem může být strop zkosený pak záleží na konkrétním typu ventilátoru.

Tyče se mezi sebou liší především délkou, materiálem a barvou. Podle výšky stropu a délky přiložené tyče zjistíte, zda pro vaše účely bude tato tyč dostačující, nebo budete muset přikoupit delší tyč prodlužovací.

Prodlužovací tyč se využívá v případě, že máte buď vyšší strop, anebo krátkou montážní tyč a ventilátor chcete ovládat pouze pomocí řetízku bez dálkového ovladače.



Prodlužovací tyče jsou k dostání v celé řadě designových provedení.

Prodlužovací tyče jsou k dostání v různých barevných variantách, abyste je mohli sladit s jakýmkoliv typem stropního ventilátoru. Pamatujte na to, že nikdy není možné spojit dvě tyče dohromady. A to ani v případě, že se jedná o dvě prodlužovací tyče nebo o tyč montážní a prodlužovací. Instalovat je možné vždy a pouze jen jednu.

Délku prodlužovací tyče zvolte podle výšky stropu. S výběrem vám pomůže následující tabulka.

Výška stropu v metrech Prodlužovací tyč v centimetrech 2,7 30 3 40 3,3 50

Designové provedení a údržba

Zpracování stropních ventilátorů je postaveno na jednoduchém, ale efektním designu. Zvolit si můžete počet lopatek, který se pohybuje od 3 do 6. Vzhled dále ovlivňuje výrobní materiál, tvar lopatek, barva, velikost i zdroj světla.

Lopatky se nejčastěji vyrábějí z těchto materiálů:

kov

překližka

masivní dřevo

plast

pryskyřice

Kovové větráky se zpravidla hodí do minimalisticky zařízených interiérů, dřevěné zase do tradičně laděných domácností. Pokud nechcete, aby byl větrák nápadný, volte barvu, která bude splývat se stropem.

Ventilátor vyžaduje péči, která však není nijak náročná. Zhruba dvakrát do roka suchým hadříkem setřete prach z lopatek a dalších částí včetně krycího skla od světla, pokud jej máte. O vnitřní součásti pečovat nemusíte.

