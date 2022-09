TZB-info / Větrání a klimatizace / Vzpomínka na Ing. Pavla Halabalu

Vzpomínka na Ing. Pavla Halabalu

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 18. července 2022 ve věku nedožitých 65 let zemřel Ing. Pavel Halabala, jednatel společnosti Ziehl-Abegg, s.r.o.



Ing. Pavel Halabala, foto redakce Ing. Pavel Halabala, foto redakce

Pan Pavel Halabala vystudoval slaboproudou a číslicovou elektrotechniku na střední průmyslové škole v Olomouci a inženýrské studium dokončil na VUT v Brně. Řadu let pracoval pro firmu Junker, nejdříve jako servisní technik, poté na pozici obchodního zástupce. V roce 2003 byl osloven německou společností Ziehl-Abegg, aby zastupoval tuto značku na českém a slovenském trhu. Ještě v témže roce založil Ing. Halabala českou pobočku, jejímž jednatelem zůstal až do svého odchodu do důchodu v dubnu roku 2021. Firmu začal budovat od nuly, nejdříve sám, později jen s několika málo spolupracovníky. Společnost se postupně rozrostla a s dnešním počtem 17 zaměstnanců a půlmiliardovým obratem se stala významným subjektem ve světě vzduchotechniky, regulační techniky, techniky pohonů a automobilového průmyslu.

S Pavlem Halabalou nám neodešel jen pouhý kolega a výborný pracovník, ale hlavně jedinečný kamarád, klidný a vyrovnaný člověk se zlatým srdcem a lidským přístupem. Nikdy na něj nezapomeneme.

Za všechny zaměstnance společnosti Ziehl-Abegg, s.r.o. Tomáš Reček

Doplnění redakce:

Řada zahraničních firem zde má své české zastoupení s českým managementem, ale jen výjimečně se podaří založit obchodní zastoupení a najít jednatele, který se na dlouhou dobu s firmou identifikuje a stane se vlastně tváří značky na místním trhu, protože naprosto vzácně zvládá vedení firmy i celou technickou prezentaci vůči zákazníkům a odborné veřejnosti. Pavel Halabala navíc zvládl sladit cíle a trendy v oboru, mateřské firmě a v českém zastoupení. Na veletrzích i školení zákazníků byl vidět přátelský duch a soulad německého a českého managementu, který vzbuzoval v zákaznících pocit jistoty, důvěry a spolehlivého zázemí. Ziehl Abbeg má ke svým ventilátorům motto královská třída. A Pavel Halabala jej navíc dokázal doplnit královskou noblesou.

Nelze nevzpomenout, že Pavel byl první, kdo otevřel výraznější diskusi a podporu tématu retrofit ve VZT. V r. 2014 jsme společně téma výměny části VZT jako cestu k energetickým úsporám, větší bezpečnosti, lepší účinnosti a menší hlučnosti zařadili do doprovodného programu Aquatherm Praha. Prosadit toto téma do praxe v době nízkých cen energií, nedostatku řemeslníků a bohaté nabídce zboží bylo obtížné, ale čas a současná situace potvrzují, jak zajímavé je to téma. A Pavel tak ukázal, jak vypadá síla leadra v oboru, který musí víc než jen pracovat v rámci tady a teď. Snaha o úspory a vyšší efektivitu zároveň s minimalizací zbytečné spotřeby nových výrobků stejně jako inspirace pro novinky Ziehl Abbeg - aerodynamika těla kosatky, šumění křídel sovy a dokonalost včelích pláství odpovídalo Pavlově nátuře, lásce k lidem, přírodě a životu v té přátelské podobě, o kterou se mnoho z nás snaží.

Měla jsme tu čest patřit mezi Pavlovi přátele. Mimo tu profesní rovinu jsme měla možnost poznat muže s elegantní duší a srdcem. Pavle, děkuji, že jsi mi ukázal krásu mutěnických vinic. Na konci srpna jsme byli pro estav.tv natáčet pořad Dobré víno o architektuře a stavařině vinných sklepů v tvém milovaném kraji. V každém zašumění řádků vinné révy jsi byl s námi. Pořad Dobré víno bude pořad s tichou vzpomínkou.

Za redakci TZB-info Dagmar Kopačková