Vyšší letní teploty mění preference zájemců o koupi nebo pronájem bytů a domů

Častěji se u bytů a domů vyhledávají zabudované klimatizace a stínicí systémy. Zvyšují komfort, ale i cenu. S kamerou jsme byli u dodatečné montáže klimatizace v bytě panelového domu, není to nic složitého.

Zájemci o koupi nebo pronájem domu nebo bytu se častěji zajímají o to, zda jsou vybavené klimatizací a systémy stínění, jako jsou rolety či žaluzie. Kvůli vlně veder z posledních let lidé hledají vyšší komfort. Komentáře developerů i realitních makléřů to potvrzují. Byli jsme s kamerou u montáže klimatizace do bytu v panelovém domě. Instalace trvala jen cca půl dne, ale doporučujeme věnovat dostatek času výběru vhodné jednotky i firmy s dobrými referencemi.

Developeři

„I v ‚běžných‘ lokalitách jsou u vybraných bytů (byty v posledních podlažích a další určené byty) klimatizační jednotky a venkovní stínění už ve standardu bytů a jsou zahrnuty v ceně. V řadě dalších projektů jsou poté ve standardu rekuperace s dochlazováním. Klimatizace si mohou zákazníci doplatit. V průměru je v našich standardních projektech klimatizací vybavena cca třetina bytů,“ říká hlavní analytik Central Group Ondřej Šťastný.1)

„U bytů orientovaných na jih děláme přípravu na předokenní žaluzie, které přehřívání bytu velice efektivně zabraňují. V poslední době pozorujeme, že se mezi klienty výrazně zvedl zájem o klimatizace, které ale patří k nadstandardnímu vybavení bytu,“ popisuje generální ředitel a předseda představenstva společnosti Ekospol Evžen Korec.1)

Dodatečná montáž klimatizace v panelovém domě

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Montáž klimatizace začíná pečlivým výběrem místa pro vnitřní a venkovní jednotku. Tato volba je klíčová pro zajištění optimálního výkonu a efektivity systému. Jakmile je místo určeno, zpravidla následuje průraz přes obvodovou zeď, což je nejpracnější část celé instalace. Poté už je samotná montáž otázkou několika hodin. Instalace běžné splitové klimatizace, která se skládá z jedné vnitřní a jedné venkovní jednotky, trvá přibližně půl dne. V našem případě byla montáž prováděna v panelovém domě v posledním patře s okny orientovanými na jih. Právě tyto podmínky vedly k rychlému rozhodnutí pořídit klimatizaci, právě v horkých letních dnech. Pro instalaci bylo zvolena klimatizace značky Panasonic, které namontovala společnost CIUR.

Realitní trh

„Obecně platí, že nemovitosti vybavené těmito vylepšeními mohou být prodávány za o několik procent vyšší ceny než podobné byty, které tato zařízení nemají,“ říká realitní oblastní ředitel Josef Bajar z brněnské kanceláře CENTURY 21 4fin Reality.1)

„Výrazně ochotněji si lidé zaplatí za bydlení v klimaticky příznivé čtvrti nebo takzvaných ‚zelených ostrovech‘. A zásadní roli hraje také bezprostřední přítomnost větších zelených ploch,“ říká mluvčí služby Bezrealitky František Brož.1)

V inzerátech výrazně častěji najdeme důraz na to, jaké klima v bytě je a jak je možné ho regulovat. Zmínky o klimatizacích, zatemňovacích roletách, tepelné izolaci nebo naopak dobré cirkulaci v rámci bytu se dostávají stále častěji na přední pozice.

Klimatizace je v inzerátech na pronájem bytů často prezentována jako významný benefit, který zvyšuje atraktivitu bytu

Jak je klimatizace prezentována v inzerátech na prodej nebo pronájem?

Zmínka v hlavním popisu:

Klimatizace bývá často uvedena v úvodním popisu bytu jako jeden z klíčových bodů. Například: „Nabízíme k pronájmu moderní byt s klimatizací v centru města.“

Klimatizace bývá často uvedena v úvodním popisu bytu jako jeden z klíčových bodů. Například: „Nabízíme k pronájmu moderní byt s klimatizací v centru města.“ Zvýraznění jako výhoda:

Klimatizace je zdůrazňována jako důležitý prvek komfortu, zejména v lokalitách s horkými léty. Inzerát může obsahovat fráze jako „Byt s klimatizací pro maximální pohodlí během horkých letních dnů.“

Klimatizace je zdůrazňována jako důležitý prvek komfortu, zejména v lokalitách s horkými léty. Inzerát může obsahovat fráze jako „Byt s klimatizací pro maximální pohodlí během horkých letních dnů.“ Na fotografiích:

Fotografie klimatizační jednotky, zejména v hlavních obytných prostorech, může být součástí fotogalerie. Někdy je dokonce klimatizace ukázána v detailu, aby byla její přítomnost jasně patrná.

Fotografie klimatizační jednotky, zejména v hlavních obytných prostorech, může být součástí fotogalerie. Někdy je dokonce klimatizace ukázána v detailu, aby byla její přítomnost jasně patrná. V detailní specifikaci vybavení:

V části inzerátu, kde jsou uvedeny detaily o vybavení bytu, bývá klimatizace zahrnuta spolu s dalšími zařízeními jako jsou lednice, pračka, myčka atd. Např. „Byt je vybaven moderní klimatizací, lednicí a pračkou.“

Byty s klimatizací mohou být nabízeny za vyšší nájemné vzhledem k tomu, že klimatizace zvyšuje komfort a hodnotu bytu. Inzerát může naznačovat, že vyšší cena je oprávněná kvůli přidanému komfortu klimatizace. V lokalitách, kde je klimatizace zvláště žádána, mohou inzeráty s touto výhodou získávat větší pozornost a být rychleji pronajaty. Majitelé mohou zdůrazňovat, že klimatizace je v dané oblasti žádaným standardem.

Zdroj 1) Vlny veder mění požadavky na nové bydlení, článek Seznam zprávy 26. 8. 2024