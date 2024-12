Inovace oborové soustavy: změny studijních oborů ve vztahu k TZB

Kvalifikační požadavky se rychle mění a tomu musí odpovídat i struktura a náplně studijních oborů. Jejich počet má klesnout, umožnit snazší přechod mezi nimi s pozitivním dopadem i na rekvalifikace.

Většina řemeslníků působících v oboru TZB složila úspěšně závěrečnou zkoušku v případě dvouletého oboru nebo složili závěrečnou zkoušku a získali výuční list, případně úspěšně absolvovali i maturitní zkoušku.

V posledních letech se ukazuje, že současná organizace studia nestačí reagovat na změny, kterými jednotlivé obory procházejí, dostatečně rychle se nereaguje na změny vyvolané měnícími se požadavky zaměstnavatelů a ani na zánik či vznik oborů. Proto se připravuje revize skupin oborů vzdělání (SOV). Navrhované změny by se mohly do praxe dostat do cca 5 let.

Z podkladových materiálů k revizi SOV, po doplnění vysvětlivek použitých zkratek, cituji:

„V rámci přípravné fáze inovace oborové soustavy (IOS) byly připraveny podkladové materiály mapující současný stav skupin oborů vzdělání (SOV) včetně údajů a jejich vyhodnocení z dostupných dat týkající se přípravy školních vzdělávacích programů (ŠVP) a realizace výuky na středních odborných školách (SOŠ), předčasné odchody ze vzdělávání, spolupráce se sociálními partnery, prostupnost do terciérního vzdělávání na vysokých školách (VŠ) a vyšších odborných školách (VOŠ), možnosti využití standardů národní soustavy kvalifikací (NSK) při vytváření rámcových vzdělávacích programů skupin oborů vzdělání (RVP SOV). Součástí byly i podkladové studie zaměřené na kurikulum (obsah vzdělávání, který zahrnuje veškeré zkušenosti, které žáci získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících, zejména jejich plánování, zprostředkovávání a hodnocení) – RVP SOV a zpracování školních vzdělávacích programů (ŠVP) školami, kde jsme především sledovali, které předměty školy posilují z disponibilních hodin uvedených v RVP SOV. Na inovaci soustavy oborů vzdělání naváže revize rámcových vzdělávacích programů SOV.“

Samostatný obor technická zařízení budov má poměrně těsnou návaznost na stavebnictví, elektrotechniku a stále častěji se neobejde bez přenosu a zpracování dat, takže se lze zaměřit především na tyto obory:

č. 18 Informační a komunikační technologie

č. 26 Elektrotechnika a telekomunikace

č. 36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

č. 39 Technická zařízení budov

Jak bude ukázáno dále, konkrétně u návrhu nové struktury skupiny 39 Technická zařízení budov, jde i o další souvislosti.

18 Informační a komunikační technologie

Návrh struktury oborů zahrnuje:

Rozdělení současného oboru vzdělání Informační technologie na dva samostatné obory vzdělání M Informační technologie a M Kybernetická bezpečnost.

26 Elektrotechnika a telekomunikace

Návrh struktury oborů ve skupině zahrnuje:

Nově navržený obor vzdělání M Mechatronika

Stupňovitý obor vzdělání H-L Autotronika (H Autoelektrikář, L Autotronik)

Stupňovitý obor vzdělání H-L Elektrotechnické služby (L Mechanik elektrotechnik, H Elektrikář, H Elektromechanik pro zařízení a přístroje, H Spojový mechanik)

Obor vzdělání M Elektrotechnika (M Elektrotechnika, M Telekomunikace)

Samostatné obory vzdělání L5 Provozní elektrotechnika, E Elektrotechnické a strojně montážní práce

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

Nejvíce poptávané řemeslné obory jsou Instalatér (1 376 žáků), Zedník (723 žáků), Tesař (338 žáků), Malíř a lakýrník (202 žáků) v prvních ročnících (2023/2024). Obory vzdělání bez žáků nebo s velmi malým počtem žáků jsou Štukatér, Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, Klempířské práce ve stavebnictví, Pokrývačské práce, Dlaždičské práce, Vodař.

H - jednotlivé řemeslné obory vzdělání (jako stěžejní obory vzdělání ve skupině 36) se navrhuje ponechat samostatně s možností využití společných odborných základů

Navrženo je přeřazení či vyřazení některých oborů vzdělání ve skupině 36:

Klempíř stavební – přeřazen ze skupiny 23 Strojírenství

Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vod. zařízení – vyřazen (pouze pro další vzdělávání)

Instalatér a Mechanik plynových zařízení – pro svoji mezioborovost a úzkou vazbu na TZB začleněn do samostatné skupiny 39 Technická zařízení budov

39 Technická zařízení budov

Tato skupina je samozřejmě z hlediska kvalifikací pro TZB zásadní. Technická zařízení budov (TZB) označuje systémy, zařízení a profese, které souvisí se stavebnictvím a ovlivňují chod a užívání budov.

Obor se snaží o vzájemnou koordinaci všech souvisejících stavebních profesí, jde o systémy:

Instalace – vytápění, vzduchotechnika, klimatizace, chlazení,

Rozvody plynu, vody a kanalizace (zdravotechnika, sanitární technika), centrální vysavače

Elektrotechnické rozvody – měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací technika, řídicí systémy pro veškerá technická zařízení, tepelná čerpadla, solární panely, hromosvody, telefonní rozvody, rozvody televizního signálu, počítačové sítě

Další technická zařízení – osvětlení, výtahy, eskalátory, protipožární systémy

Návrh nově navržené struktury oborů ve skupině 39 Technická zařízení budov vychází ze skupin oborů:

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

23 Strojírenství a strojírenská výroba

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

39 Speciální a interdisciplinární obory

Pro navrhovanou skupinu budou vytvořeny společné odborné základy z oblasti stavebnictví, strojírenství a elektrotechniky

Přeřazené obory vzdělání ze současné skupiny 36 do nově navrhované 39:

H – Instalatér

H – Mechanik plynových zařízení

L – Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

L – Technik/technička plynových zařízení a tepelných soustav

M – Technická zařízení budov



Obr. Návrh struktury skupiny oborů Technická zařízení budov Obr. Návrh struktury skupiny oborů Technická zařízení budov

„Střední odborné vzdělávání plní dvě základní funkce, kterými jsou příprava na budoucí profesní uplatnění a příprava k dalšímu vzdělávání – ať v přímém pokračování v terciárním sektoru či v rámci celoživotního učení. Dalšími funkcemi je kultivace žáků jako občanů a jejich osobnostní rozvoj. Inovovaná soustava oborů vzdělání SOV proto musí reagovat nejen na proměny trhu práce, ale i na vzdělávací potřeby žáků, jejich dispozice a zájmy.“

„V návrhu jsou rovnoměrně zastoupeny všechny kategorie oborů s využitím příbuznosti oborů. Počet oborů SOV byl snížen ze současného počtu 281 oborů na 121; snížení bylo dosaženo vytvořením širokých odborných základů pro kvalifikace, které spolu obsahově do jisté míry souvisejí a tvoří dohromady jeden obor. Obor vzdělání se širokým společným základem se tak větví do jednotlivých kvalifikací, struktura oboru může být horizontálně větvená a/anebo postupující vertikálně.

Společný odborný základ je pro konkrétní obor vzdělání tvořen kompetencemi, které jsou ve větší či menší míře součástí všech kvalifikací, které tvoří daný obor vzdělání. Tyto kompetence jsou dále specifikovány podle nároků jednotlivých kvalifikací. Společný odborný základ vytváří předpoklad pro přestup žáka z jedné kvalifikace do druhé v rámci jednoho oboru vzdělání a umožňuje žákům získat jak lepší znalosti o souvisejících kvalifikacích, tak celkový přehled o daném odvětví.“

Posílení významu TZB, kvalifikace povolání, příležitosti pro profesní život

Návrh inovace oborové soustavy má dostat do souladu rychlý rozvoj v TZB se znalostmi. Naznačuje posilování zájmu o TZB a rostoucí význam této skupiny oborů z hlediska udržitelné budoucnosti, dekarbonizace, úspory energií atp. Z tohoto pohledu se vyučení, maturita a či případné vysokoškolské vzdělání s tímto zaměřením jeví jako perspektivní.

Projednávají se i změny studia na úrovni vysokých škol. Hovořil o nich například prof. Karel Kabele, CSc., proděkan fakulty stavební, ČVUT v Praze v rámci sympozia Green Way 2024 v říjnu. Obor TZB, respektive magisterský studijní program Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov, by se prodloužil ze současného 1,5 roku, tedy 3 semestrů, na 2 roky. Navázal by na zkrácené 3leté bakalářské studium, které je nyní 4leté. K zavedení změn by mohlo dojít v horizontu 3 let.

Z pohledu rodičů a žáků na Základních školách může při hledání vhodné školy pro přípravu na profesní život pomoci přehled náplní povolání. Níže jsou vybrána některá povolání se vztahem k TZB z otevřené databáze z Národní soustavy povolání spravované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a připojeny odkazy na jejich náplň i orientační rozpětí platu:

Technik technických zařízení budov. Dostupné zde: https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-technickych-zariz

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Dostupné zde: https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-instalaterskych--

Technik plynových zařízení a tepelných soustav. Dostupné zde: https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-plynovych-zarizen

Technik technických zařízení budov. Dostupné zde: https://nsp.cz/jednotka-prace/technik-technickych-zariz

Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Dostupné zde: https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-mechanik-malych-

Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Dostupné zde: https://nsp.cz/jednotka-prace/servisni-mechanik-velkych

Instalatér – topenář. Dostupné zde: https://nsp.cz/jednotka-prace/instalater-topenar

Mechanik plynových zařízení. Dostupné zde: https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-plynovych-zarize

Kamnář. Dostupné zde: https://nsp.cz/jednotka-prace/kamnar

Kominík. Dostupné zde: https://nsp.cz/jednotka-prace/kominik

K zamyšlení, zda současný požadavek na kvalifikaci povolání Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel a Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel je dostačující, vede stav v praxi, kdy někteří servisní mechanici tepelných čerpadel neznají dostatečně problematiku napojených otopných soustav a nejsou schopni sladit vlastnosti tepelných čerpadel a napojené soustavy. To se projevuje například i zcela zbytečnými úkony při servisu a hledání příčin závad, přestože nutnou odbornou dovedností těchto povolání je Diagnostikování poruch chladicích a mrazicích zařízení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Očekává se velký rozsah použití tepelných čerpadel v oblasti budov a k tomu je nutné zvýšit počet dostatečně kvalifikovaných servisních mechaniků.

Zdroje:

INOVACE OBOROVÉ SOUSTAVY. Národní pedagogický institut České republiky. Dostupné zde: https://revize-sov.edu.cz/files/a-technicka.pdf

Návrh IOS pro realizaci v blízkém horizontu. Dostupné zde: https://revize-sov.edu.cz/files/navrh-ios-pro-realizaci.pdf

Národní soustava povolání. Dostupné zde: https://nsp.cz/