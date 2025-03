TZB-info / Větrání a klimatizace / Nová dotační výzva pustí do škol více čerstvého vzduchu. MŽP podpoří zdravější prostředí

Nová dotační výzva pustí do škol více čerstvého vzduchu. MŽP podpoří zdravější prostředí

Kvalita vzduchu a obecně vnitřního prostředí ve školách je nízká, v některých případech až alarmující. Příčinou jsou utěsněná okna a nedostatečné větrání, které se projevuje zejména v zimních měsících.

Při rekonstrukcích budov se na efektivní větrání a zdravé vnitřní klima často zapomíná. Pro školy a školky může být řešením instalace systémů řízeného větrání s rekuperací, na které nově poskytne finanční podporu Ministerstvo životního prostředí. Dotace jsou určené mateřským, základním a středním školám. Žádosti o dotace bude možné podávat od 1. dubna 2025.

V současné době se při výstavbě a rekonstrukci škol klade důraz na snižování energetické náročnosti. Větrání a kvalita vnitřního prostředí ale bývají opomíjenou záležitostí. „Při nedostatečném větrání se v místnosti zvyšuje koncentrace škodlivin i teplota a vlhkost vzduchu, což má přímý dopad na zdraví a soustředění dětí ve školkách i školách. Typickými příznaky jsou bolest hlavy, únava, ospalost, letargie či poruchy soustředění. Tyto negativní projevy způsobené špatnou kvalitou vnitřního prostředí jsou také označovány jako tzv. syndrom nemocných budov. Správně provedená renovace budovy by proto měla instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla zahrnovat,“ konstatuje ministr životního prostředí Petr Hladík s tím, že pouze tak je možné zajistit ve třídách stálý přívod čerstvého vzduchu předehřátého na příjemnou teplotu a vytvořit zdravé prostředí pro výuku. Vytvoření kvalitního vnitřního prostředí pro žáky škol by tak mělo být samozřejmostí.

„To je také důvod, proč je v našich dotačních programech, které se zaměřují na energetické úspory budov, při zateplení či výměně oken jednoznačná podmínka na instalaci technologie nuceného větrání s rekuperací a regulací oxidu uhličitého prostřednictvím infračervených čidel,“ říká ministr Hladík. Ne vždy však bývá řízené větrání součástí stavebních úprav. „Problematické jsou především budovy, kde byl při rekonstrukci kladen důraz hlavně na energetické úspory, přičemž se na kvalitu prostředí a efektivní větrání zcela zapomnělo. Takových případů je u nás stále mnoho. Právě těmto školám chceme podat pomocnou ruku a přispět na instalaci systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla včetně možné kombinace se stínicími prvky. Připravili jsme tak 100 milionů korun z Národního programu Životní prostředí,“ dodává ministr.

Cílem je motivovat vlastníky a provozovatele mateřských, základních a středních škol k realizaci opatření eliminujících nadměrné koncentrace CO 2 a teplotní diskomfort ve školských budovách. Je to vůbec poprvé, kdy je možné čerpat dotace na kvalitní větrání a stínění samostatně, tedy bez nutnosti provádět komplexní renovaci celé budovy. Podpora se nevztahuje na novostavby, nástavby či přístavby škol.

Konkrétní výše podpory bude u každého projektu vypočítána podle Metodiky jednotkové dotace pro oblast nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla a stínění. „Školy mohou na instalaci větracího systému v učebnách získat 9 800 korun na jednoho žáka, přičemž výsledná částka se odvíjí od typu a účinnosti použité technologie. Na venkovní nebo meziokenní stínicí prvky, které pomáhají snižovat přehřívání tříd, je možné získat 3 700 korun na každý metr čtvereční zastíněné plochy. Dalších až 7 % z celkových způsobilých výdajů projektu je možné čerpat na projektovou přípravu, odborný technický dozor a BOZP,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

S novým větracím systémem mají zkušenost například v mateřské škole Mydlinky v MČ Praha 12, kde na projekt výstavby MŠ v pasivním standardu získali také dotační podporu MŽP.

„Jsme hrdí na naši novou školku pro 112 žáků, kterou jsme postavili i díky dotaci MŽP. Vzduchotechnika instalovaná v mateřské škole Mydlinky snižuje energetické ztráty v průběhu výměny vzduchu, jelikož čerstvý vzduch je v rekuperační jednotce ohříván teplem z odpadního vzduchu. V prostorách mateřské školy je tak stabilnější klima a nižší koncentrace oxidu uhličitého. Náklady na stavbu školky včetně areálu byly přes 153,5 milionu korun včetně DPH, z toho hlavní stavba stála necelých 130 milionu korun. Náklady na vzduchotechniku v hlavní budově včetně kuchyně byly 7,5 milionu korun. Hlavní město Praha nám poskytlo účelovou dotaci ve výši 71 milionů korun a od MŽP jsme získali 22 milionů korun,“ říká starosta městské části Praha 12 Vojtěch Kos.

Žádosti bude Státní fond životního prostředí ČR přijímat elektronicky od 1. dubna do konce roku 2025 nebo do vyčerpání alokace. Podpořené projekty musí být dokončeny nejpozději do konce roku 2027.

Detaily a dokumenty k výzvě č. 5/2025: Větrání ve školách

Komentář: Marta Gellová, ředitelka aliance Šance pro budovy

„Znečištěný vzduch, špatná ventilace, nedostatek přirozeného světla nebo nevhodná akustika – to jsou často přehlížené aspekty některých budov. Mohou mít však zásadní dopad na náš fyzický stav, ale i na náladu a schopnost koncentrace či na celkové zdraví. Vzhledem k tomu, že lidé tráví tolik času uvnitř, neměli bychom zdravé vnitřní prostředí podceňovat.

Na renovace budov musíme pohlížet komplexně – zvyšování tempa renovací a snižování energetické náročnosti budov bude smysluplným cílem, pokud se v budovách budeme cítit dobře. Toto by mělo platit nejen pro budovy, ve kterých žijeme a pracujeme, ale i pro veřejné budovy, jako jsou například právě školy a školky. Proto vnímáme kroky Ministerstva životního prostředí, které zaměřuje svou pozornost na podporu zdravého vnitřního prostředí škol a školek, velmi pozitivně. Právě děti jsou na vnitřní prostředí velmi senzitivní a správně realizovanými renovacemi budov můžeme výrazně ovlivnit jejich další vývoj a zdraví.“