Účast na GREEN WAY v jižních Čechách inspirovala

Společnost pro techniku prostředí, sekce Integrované navrhování a hodnocení budov, uspořádala seminář GREEN WAY – Jižní Čechy. Seminář vtáhl stěžejní témata ze sympózií v Praze a Brně do regionu jižních Čech. Méně formální prostředí se osvědčilo.

Tepelná čerpadla nachází uplatnění nejen v rezidenčních budovách. Mnoho zajímavých příležitostí je mimo sektor bydlení. Na semináři byly prezentovány i opravdové speciality.

Například podlahové vytápění výkrmny vepřů, kde z bioodpadů z přibližně 3/4 podlahové plochy výkrmny je pomocí tepelných čerpadel jímáno teplo, které je po zvýšení teploty využíváno pro vytápění zbytku plochy, kde je odchovna selat.

Pro opraváře zemědělské techniky vytváří příjemné pracovní prostředí podlahové vytápění haly, neboť při práci zpravidla pod vozidly a jinými stroji jsou technici zastíněni od případných účinků sálavého stropního vytápění, přičemž teplovzdušné vytápění spojené s intenzívnějším prouděním vzduchu by bylo spojeno se zvýšenou prašností.

Jiným příkladem může být vytápění historického zámku, kde jako špičková výkonová rezerva slouží tepelné čerpadlo voda-voda se zdrojem tepla v hradním vodním příkopu.

Integrace tepelných čerpadel do průmyslových technologií vždy vyžaduje velmi úzké propojení mezi výrobním technologem, energetikem závodu a projektantem. Jde o to, aby návrh tepelného čerpadla co nejpřesněji odpovídal technologii, ve které vzniká odpadní teplo a současně i tomu, kolik tepla lze reálně využít. Výhodou je schopnost výrobce tepelné čerpadlo „vyladit“ z hlediska řízení jeho provozu na konkrétní teplotní poměry, aby nepřecházelo do poruchy v důsledku nežádoucích tlakových poměrů na pracovním okruhu s chladivem.

V nové bytové výstavbě se prosazují kombinace tepelných čerpadel s fotovoltaickými elektrárnami, nebo pasivní chlazení s využitím chladu ze zemních vrtů, které souběžně vrt regeneruje pro zimní odběr tepla.

Vývoj v oblasti tepelných čerpadel je aktuálně velmi rychlý. Potvrzují to například nová tepelná čerpadla s chladivem R290 s možností výstupních teplot nad 70 °C, která lze kombinovat i se staršími otopnými soustavami. Nebo nové kaskádové řadiče tepelných čerpadel s možností řídit provoz osmi, ale i více strojů pro získání většího výkonu.

Velkým „žroutem“ energie může být nucené větrání, pokud jsou nevhodně navrženy a řešeny rozvody vzduchu, zvolen nevhodný jmenovitý výkon větrací jednotky. Nelze podcenit ani optimalizaci řízení předehřevu vzduchu, který má zabránit případnému zamrzání výměníku. Zpravidla je předehřev řešen elektricky, ale nemá jít o náhradu vytápění, pro které jsou k dispozici levnější zdroje tepla.

Stále větší pozornost je věnována intenzitě hluku emitovaného jak z tepelných čerpadel, tak z větracích zařízení. V mnoha případech jde o první kritérium, podle kterého se investoři rozhodují.

S informací o aktuálním dění v oblasti vyhlášek, konkrétně vyhlášky č. 131/2024 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb, dále č. 146/2024 Sb. – Vyhláška o požadavcích na výstavbu a vyhlášky č. 43/2025 Sb. – Vyhláška o stanovení hygienických limitů, vystoupil Ing. Jiří Petlach. Zopakoval názor ČKAIT, že mnohá z ustanovení jsou fyzikálně nerealizovatelná, narážejí na neřešitelné prostorové poměry v oblasti výstavby, někde dochází ke zbytečné duplicitě mezi vyhláškami atd. V současnosti je proto praxe projektantů, především v oblasti větrání, ztížená, zatížena nejistotami, jak vlastně mají postupovat. ČKAIT proto podal řadu konkrétních návrhů, které mají vést k odstranění sporných požadavků a které musí projednat legislativní rada vlády. Je možné, že náprava by mohla být provedena do konce roku, ale zaručit to zatím nelze.