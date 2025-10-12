Pozvánka na 26. konferenci Klimatizace a větrání 2025
15. a 16. 10. 2025. Tradiční konference, tradiční místo a tradičně nabitý program. Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1.
Středa 15. 10. 2025 Smetanův sál
- 8.15 Prezence účastníků
- 9.00 Zahájení konference
- 9.30 Bytové větrání
- 11.15 Rozvody a distribuce vzduchu
- 13.15 Úpravy vlhkosti vzduchu
- 15.15 Dekarbonizace budov
- 17.00 Závěr jednání 1. dne konference
19.00 Společenský večer se slavnostním předáním pamětních
medailí,
hudební doprovod: kapela Hot Wings
Společenský večer se uskuteční v prostorách Autoklubu ČR,Opletalova 29, Praha 1.
Čtvrtek 16. 10. 2025 Smetanův sál
- 9.00 Zahájení 2. dne konference
- 9.00 Aplikace větrání a klimatizace
- 11.15 Větrání a klimatizace
- 13.15 Nucené větrání
- 15.30 Závěr konference
Přípravný výbor konference: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Radka Čapková, Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Zuzana Mathauserová, Ing. Jiří Petlach, Ing. Karel Tomek, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.
Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...