Pozvánka na 26. konferenci Klimatizace a větrání 2025

12.10.2025
STP - Společnost pro techniku prostředí
Pozvánka na 26. konferenci Klimatizace a větrání 2025

15. a 16. 10. 2025. Tradiční konference, tradiční místo a tradičně nabitý program. Autoklub ČR, Opletalova 29, Praha 1.


Ilustrační foto redakce

Středa 15. 10. 2025 Smetanův sál


  • 8.15 Prezence účastníků
  • 9.00 Zahájení konference
  • 9.30 Bytové větrání
  • 11.15 Rozvody a distribuce vzduchu
  • 13.15 Úpravy vlhkosti vzduchu
  • 15.15 Dekarbonizace budov
  • 17.00 Závěr jednání 1. dne konference

19.00 Společenský večer se slavnostním předáním pamětních medailí,
hudební doprovod: kapela Hot Wings
Společenský večer se uskuteční v prostorách Autoklubu ČR,Opletalova 29, Praha 1.

Čtvrtek 16. 10. 2025 Smetanův sál

  • 9.00 Zahájení 2. dne konference
  • 9.00 Aplikace větrání a klimatizace
  • 11.15 Větrání a klimatizace
  • 13.15 Nucené větrání
  • 15.30 Závěr konference
Podrobný program
Pozvánka s přihláškou

Přípravný výbor konference: Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., Ing. Radka Čapková, Ing. Miloš Lain, Ph.D., Ing. Zuzana Mathauserová, Ing. Jiří Petlach, Ing. Karel Tomek, doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.


