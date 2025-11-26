Seriál webinářů: Větrání je v energetickém hodnocení položka s největším potenciálem k úsporám
Jak navrhovat podstropní rekuperaci bez odvodu kondenzátu? Jak nastavit komfortní teplotu a režimy provozu větrací jednotky a jak ji dodatečně integrovat do stávajících systémů? Dozvíte se v seriálu webinářů portálu TZB-info s odbornou podporou společnosti Zehnder ČR.
Přinášíme vám inspiraci pro zdravé a komfortní bydlení! V sérii webinářů se podíváme na nejnovější ultra ploché podstropní rekuperační jednotky, které se snadno instalují i do stísněných prostor, na designové mřížky, které promění interiér, a na chytré řešení, jak ochladit domov bez klimatizace. Připojte se a objevte technologie, které spojují úsporu energie, funkčnost a estetiku.
Cíl vzdělávací akce
Představení nové generace ultra plochých podstropních rekuperačních jednotek – kompaktní řešení s výškou od pouhých 210 mm, dostupné ve čtyřech variantách průtoku vzduchu. Díky chytrému designu je instalace snadná i v podhledech a stísněných prostorech. Jednotky mají široké možnosti konfigurace a ovládání, velmi dobré akustické parametry a certifikace dle EcoDesign a Passivhaus Institute. Dále představení nových dekorativních mřížek (nový vzhled, nové tvary, vyšší kvalita materiálů a povrchových úprav) a také inovativního klimatizačního modulu a tepelného výměníku, které pomáhají udržet komfortní teplotu v interiéru i v horkých dnech.
- čas vysílání: 9–11 hod na YouTube TZB-info (webináře + po skončení bude následovat diskuse formou dotazů a odborných konzultací, pomocí chatu pod videem)
- termíny: 22. 1./26. 2./14. 5. 2026
- přednášející:
Ing. Petr Bohuslávek, vedoucí redaktor Stavby, TZB-info
Bc. Pavel Vořech, DiS., technický poradce pro komfortní větrání Zehnder
Ing. Petr Bednář, projektový inženýr Zehnder
Ing. Jiří Štekr, vedoucí zastoupení Zehnder Group pro Česko a Slovensko
Radek Kaločaj, obchodně technický zástupce pro komfortní větrání Zehnder
Michal Mareš, technický poradce pro komfortní větrání Zehnder
Pro účastníky semináře je zažádáno o body v celoživotním vzdělávání SEI (ENEX), ČKA, ČKAIT a CTI CZ
1. webinář – 22. ledna 2026
Nová generace ultra plochých podstropních rekuperačních jednotek
Na webináři rozebereme přednosti nových podstropních jednotek – jejich unikátnost (1 řada se 4 variantami průtoku vzduchu pro všechny velikosti bytů), výměník tepla i entalpický bez nutnosti odvodu kondenzátu (úspora nákladů a času), možnosti ovládání (od bezdrátového ovladače, přes aut. řízení čidly až po mobilní aplikaci nebo integraci do chytré domácnosti přes ModBus či KNX), ultraplochou konstrukci. Vlastnosti jednotek - energetická třída A+, certifikace dle EcoDesign a Passivhaus Inst., velmi dobré akustické parametry, natáčecí hrdla.
2. webinář – 26. února 2026
Nové dekorativní mřížky pro větrací systémy s rekuperací tepla
Větrací mřížky už nemusí být nenápadné – mohou být krásné, oživit interiér. Na webináři představíme dvě nové řady dekorativních mřížek. Classic Line, které dokonale zapadnou do interiéru a Design Line, které naopak upoutávají pozornost svým výrazným vzhledem, vyšší kvalitou materiálů a povrchových úprav. Inspirace pro novostavby, rekonstrukce i prémiové projekty. Všechny mřížky mají předinstalovaný filtr.
3. webinář – 14. května 2026
Efektivní větrání a ochlazování rodinných domů v letním období
Na webináři ukážeme, jak lze větrání s rekuperací tepla efektivně využít i k ochlazování rodinných domů během léta, a to bez nutnosti instalovat klasickou klimatizaci. Představíme inovativní klimatizační modul a tepelný výměník. Ukážeme jak systémy snadno ovládat přímo přes větrací jednotku, jak nastavit komfortní teplotu a režimy provozu, i jak tyto prvky dodatečně integrovat do stávajících systémů. Chybět nebudou příklady a výsledky z reálných instalací.
Seriál webinářů je pořádán s odbornou podporou společnosti Zehnder ČR. Kontakty účastníků budou použity pro následné zaslání materiálů.
