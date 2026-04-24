LG Electronics generálním partnerem XVII. sympozia GREEN WAY 2026 v Ostravě
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Společnost LG Electronics jako generální partner odborného sympozia GREEN WAY podpořila jeho XVII. ročník. Akce, která se za léta existence etablovala jako nejvýznamnější setkání odborné veřejnosti v oblasti TZB, nabídla ve dnech 21. a 22. dubna v Ostravě opět bohatý odborný program, diskusní bloky a prostor pro neformální výměnu zkušeností mezi projektanty, akademiky, zástupci průmyslu i státní správy.
Letošní ročník připravil pestrou škálu témat reflektujících aktuální výzvy oboru. Účastníci si vyslechli přednášky věnované změnám v legislativě vnitřního prostředí budov, včetně novinek v autorizačním zákoně, revizi stavebních vyhlášek a implementaci zákona o BIM. Samostatný blok byl věnován požární bezpečnosti staveb a moderním přístupům k větrání únikových cest.
Značnou pozornost přitáhla témata akumulace tepla a ukládání energie: od sezónní akumulace v poli zemních vrtů přes Carnotovy baterie až po integraci vysokoteplotních úložišť do teplárenských provozů.
Program zahrnul rovněž bloky věnované tepelným čerpadlům a novým chladivům, vytápění a chlazení rezidenčních budov, energetice a větrání průmyslových staveb, čistým prostorům a tlakovým poměrům. Zvláštní diskusní blok se zaměřil na problematiku umisťování zařízení s chladivem R290 v budovách i mimo ně. Odborným garantem sympozia byl Ing. Jiří Petlach.
LG Electronics představila špičková řešení pro moderní budovy i domácnosti
Generální partnerství sympozia GREEN WAY 2026 potvrdilo dlouhodobý závazek společnosti LG Electronics aktivně se podílet na odborné diskusi o budoucnosti techniky prostředí budov v České republice. Společnost, která patří mezi světové jedničky v oblasti chlazení, vnímá sympozium jako klíčovou platformu pro sdílení zkušeností s odbornou veřejností a pro představení inovativních technologií přispívajících k energetické efektivitě, dekarbonizaci a zvyšování kvality vnitřního prostředí.
V průběhu obou dnů měli účastníci jedinečnou možnost seznámit se přímo na místě s vybranými produkty z portfolia LG Electronics. Fyzicky byli vystaveni tři zástupci moderních řešení pro rezidenční segment.
Prvním z nich byla klimatizace AI Air MIRROR, jejíž elegantní černé zrcadlové sklo dodává každému interiéru moderní eleganci a sofistikovanost. Zařízení využívá technologii AI Air, která sleduje polohu uživatele, kontroluje teplotu a upravuje proudění vzduchu tak, aby zajistila maximálně příjemné prostředí. Režim Soft Air se po dosažení ideální teploty přepíná na nepřímé proudění vzduchu, díky čemuž je v místnosti příjemně bez pocitu chladu. Jednotka disponuje dosahem až 22 metrů – o 22 % více než předchozí modely. Umožňuje regulaci vlhkosti pro optimální mikroklima. Energeticky účinné tepelné čerpadlo s duálním invertorem zaručuje spolehlivé vytápění i chlazení při nízké spotřebě energie. Mezi další funkce patří dvojitá lamela, aktivní řízení spotřeby, automatické čištění, antialergenní filtr a detekce otevřeného okna.
Druhým vystaveným modelem byl LG DUALCOOL AI Air Premium společně s venkovní jednotkou. Tato klimatizace z produkce světové jedničky v oblasti chlazení kombinuje exkluzivní čistý bílý design a špičkové technologie, jako jsou nepřímé proudění vzduchu řízené umělou inteligencí (Soft Air), ovládání na dálku prostřednictvím mobilní aplikace, ionizace vzduchu či aktivace jednotky čidlem přítomnosti osob. Revoluční systém je navržen tak, aby nejen efektivně ochlazoval prostor, ale zároveň zajistil maximální komfort a nejvyšší možnou kvalitu vnitřního vzduchu.
Třetím vystaveným zařízením byla parapetní jednotka: nízko instalovaná parapetní jednotka pro chlazení i vytápění, která vytváří relaxační prostředí. Lamela se při chlazení natáčí směrem vzhůru a směruje proud vzduchu ke stropu; při vytápění naopak směřuje teplý vzduch dolů a vyrovnává tak teplotu v místnosti, což je přínosné zejména v blízkosti podlahy. Zařízení je vybaveno třístupňovým systémem filtrace vzduchu: antibakteriální předfiltr zachycuje hrubé nečistoty a prach, druhý filtr s enzymatickou vrstvou rozkládá alergeny a sterilizovaný iontový generátor uvolňuje přibližně 1,2 milionu iontů, které pomáhají zachytávat některé škodlivé látky ve vzduchu.
Prezentace dalších klíčových technologií LG
Vedle fyzické expozice představila společnost LG Electronics prostřednictvím odborných prezentací na místě rovněž další klíčová řešení ze svého portfolia.
Návštěvníci se blíže seznámili se systémem Multi V i, praktickým řešením pro rozmanité využití v různých prostředích, které umožňuje ovládat vytápění, ventilaci a ohřev vody. Systém využívá data o vzorcích chování uživatelů a automaticky snímá teplotu, detekuje osoby, roční období a úroveň vlhkosti, na jejichž základě vytváří optimální vnitřní prostředí a zároveň snižuje spotřebu energie. Multi V i je kompatibilní s dalšími produkty, jako jsou Hydro Kit a ERV, pro komplexní řešení vytápění a ohřevu vody, chlazení, zvlhčování a větrání.
Účastníci se rovněž seznámili s řešením LG Chiller, navrženým pro efektivní chlazení velkých budov a zařízení. Centrální klimatizační systémy s chlazenou vodou jsou ideální pro průmyslové objekty, jako jsou elektrárny a výrobní závody, stejně jako pro systémy dálkového chlazení.