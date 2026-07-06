Úspory energie začínají u správně řízeného ventilátoru
Přehrát audio verzi
Úspory energie začínají u správně řízeného ventilátoru
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Modernizace vzduchotechniky často začíná výměnou ventilátorů, ale skutečný efekt určuje způsob jejich řízení. Jak nastavit regulaci tak, aby technologie pracovaly efektivně?
Modernizace vzduchotechniky často začíná výměnou ventilátorů, ale skutečný efekt určuje způsob jejich řízení. Teplota, tlak i průtok ovlivňují spotřebu i výkon celého systému. Jak nastavit regulaci tak, aby technologie pracovaly efektivně? Odpovídá Ing. Aleš Jakubec, jednatel společnosti ebm-papst CZ.
Komerční budovy spotřebují velkou část elektrické energie a významný podíl připadá právě na vzduchotechniku, chlazení a klimatizaci. Ventilátory běží v kancelářích, obchodech, hotelích i datových centrech často nepřetržitě. Jak velký prostor tu vzniká pro úspory? Podívejte se na video.
Zásadní roli hraje regulace otáček. Rozdíl mezi jednoduchým vypínáním části ventilátorů a plynulým řízením může znamenat desítky procent úspor. Volba mezi AC a EC ventilátory ovlivňuje nejen spotřebu, ale i způsob instalace, hlučnost nebo potřebu dalších komponentů. Moderní EC motory zvládají plynulou regulaci, komunikaci přes Modbus i napojení na tlakové a teplotní senzory. Díky tomu lze systém přizpůsobit přesně aktuálnímu provozu.
S rostoucí digitalizací přichází také vzdálený monitoring, prediktivní údržba a vyhodnocení celého systému v reálném čase. Správně propojené ventilátory, senzory a regulace dokážou snížit spotřebu, prodloužit životnost zařízení a zvýšit provozní spolehlivost v praxi.
Pozn.: Přednáška zazněla na Aquatherm Business Forum v březnu 2026.