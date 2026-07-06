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Úspory energie začínají u správně řízeného ventilátoru

6.7.2026
Ing. Alžběta Svobodová, redakce

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Úspory energie začínají u správně řízeného ventilátoru

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Modernizace vzduchotechniky často začíná výměnou ventilátorů, ale skutečný efekt určuje způsob jejich řízení. Jak nastavit regulaci tak, aby technologie pracovaly efektivně?

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Modernizace vzduchotechniky často začíná výměnou ventilátorů, ale skutečný efekt určuje způsob jejich řízení. Teplota, tlak i průtok ovlivňují spotřebu i výkon celého systému. Jak nastavit regulaci tak, aby technologie pracovaly efektivně? Odpovídá Ing. Aleš Jakubec, jednatel společnosti ebm-papst CZ.

Komerční budovy spotřebují velkou část elektrické energie a významný podíl připadá právě na vzduchotechniku, chlazení a klimatizaci. Ventilátory běží v kancelářích, obchodech, hotelích i datových centrech často nepřetržitě. Jak velký prostor tu vzniká pro úspory? Podívejte se na video.

Zásadní roli hraje regulace otáček. Rozdíl mezi jednoduchým vypínáním části ventilátorů a plynulým řízením může znamenat desítky procent úspor. Volba mezi AC a EC ventilátory ovlivňuje nejen spotřebu, ale i způsob instalace, hlučnost nebo potřebu dalších komponentů. Moderní EC motory zvládají plynulou regulaci, komunikaci přes Modbus i napojení na tlakové a teplotní senzory. Díky tomu lze systém přizpůsobit přesně aktuálnímu provozu.

S rostoucí digitalizací přichází také vzdálený monitoring, prediktivní údržba a vyhodnocení celého systému v reálném čase. Správně propojené ventilátory, senzory a regulace dokážou snížit spotřebu, prodloužit životnost zařízení a zvýšit provozní spolehlivost v praxi.

Pozn.: Přednáška zazněla na Aquatherm Business Forum v březnu 2026.

 
 
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