Účinnost ve vysokých teplotách, wifi či zvlhčování vzduchu. Jaké atributy sledovat při výběru klimatizace?

Efektivnímu ochlazení domácnosti či kanceláře pomocí klimatizační jednotky předchází její pečlivý výběr. Zatímco některá klíčová kritéria se týkají prakticky všech klimatizací, jiná mohou i přes svoji volitelnost přinést vyšší komfort. Jaký výkon tedy u klimatizace volit? Kdy se soustředit na účinnost jednotky? Jak pomocí chytrých funkcí měnit intenzitu chlazení podle venkovních teplot? A vyplatí se u klimatizační jednotky hledat funkci zvlhčování vzduchu? Nejen na tyto otázky odpovídá následující článek.

Jednoduchý výpočet výkonu

Ať už se člověk při výběru klimatizace rozhodne pro mobilní či stacionární, takzvanou splitovou jednotku, hlavním kritériem, které by ho mělo v prvé řadě zajímat, je výkon. Obecně sice platí, že pro větší prostory se více hodí splitové klimatizace a mobilní se doporučují do menších domácností či jednotlivých místností. Oba druhy nicméně mohou nabídnout výkon, který zvládne ochladit větší či menší prostor. „Ve finále pak záleží, zda chce uživatel například u mobilní klimatizace stejně otevírat okno, aby měl ze zařízení kam odcházet teplý vzduch. Místnost tím ale není dostatečně zaizolovaná a teplý vzduch proudí zvenku do interiéru, takže se účinnost chlazení snižuje,“ říká Karel Kincl, produktový manažer společnosti Enbra, která se zabývá prodejem a servisem klimatizačních zařízení.

Pro zmíněný výpočet ideální hodnoty výkonu vzhledem k velikosti klimatizovaného prostoru pak podle něj existuje jednoduchá poučka. „Pro udržení komfortní teploty v prostoru o objemu metr krychlový je zapotřebí zhruba výkonu o hodnotě 30 wattů. Tuto orientační hodnotu však mohou ovlivnit i vedlejší faktory, kterými jsou například způsob tepelné izolace dotyčného prostoru nebo rozdílná intenzita slunečního záření daná orientací oken. Zároveň platí, že pokud uživatel do budoucna plánuje klimatizovaný prostor zvětšovat, měl by z hlediska výkonu počítat s určitou rezervou,“ uvádí Karel Kincl. Příkladem může být výběr klimatizační jednotky pro místnost o rozměrech 5 × 8 × 2,5 metru, tedy prostoru o objemu 100 m3, pro který se jako ideální jeví klimatizace o výkonu zhruba 3 kilowatty. U některých jednotek se jejich výkon udává v Btu za hodinu, ve výše uvedeném případě by tak klimatizace měla dosahovat zhruba 10 200 Btu za hodinu.

Účinnost v tropických teplotách

Při výběru klimatizační jednotky je také potřeba brát ohled na teplotu venkovního prostoru, ze kterého bude spotřebič čerpat vzduch k ochlazení. Ta neodpovídá pouze číslu, které ve zpravodajství sdělují meteorologové, ale závisí i na poloze venkovní části jednotky. Tedy jak moc je vystavená slunečnímu záření nebo jestli jsou v jejím okolí nějaké lesklé povrchy, které by intenzitu slunečního záření stupňovaly. S růstem venkovních teplot během nejteplejších částí léta totiž klesá u některých starších modelů jejich energetická účinnost. K úspěšnému ochlazení vnitřního prostoru nepomůže ani navýšení příkonu spotřebiče. Tento potenciální problém již prakticky běžně eliminují současné nové modely, které disponují stoprocentním chladícím výkonem i při 50 °C. Právě hodnota účinnosti při vysokých teplotách je tak dalším významným atributem, kterou by měl uživatel při výběru sledovat.

Chytré funkce s wifi připojením

Zatímco výkon a účinnost jsou nezbytnými atributy každé klimatizace, poněkud odlišně je tomu u připojení zařízení k internetu. Wifi modulem sice nejsou v současnosti vybaveny všechny jednotky, tato funkce nicméně poskytuje uživateli větší komfort. Samozřejmostí je v tomto směru možnost propojení s mobilní aplikací, a tedy ovládání klimatizace odkudkoliv, což uživatel ocení například při návratu do déle neobývané domácnosti. Aplikace zároveň umožňuje vytvářet například týdenní časové rozvrhy, podle kterých se klimatizace zapíná a vypíná, a to na základě toho, kdy obvykle v klimatizovaných prostorech pobývají členové domácnosti.

Krokem navíc kromě wifi modulu je pak možnost připojit klimatizaci k systému chytré domácnosti. „V takovém případě je možné klimatizaci propojit s domácím termostatem a regulovat teplotu dle potřeby. Velmi pokročilým řešením je v tomto směru navázání teplotních podmínek v interiéru na teplotu venkovní. Rozdíl mezi ochlazovaným a neklimatizovaným prostředím by totiž měl být maximálně 7 °C. Klimatizace připojená k chytré domácnosti toto může zohledňovat a teplotu regulovat podle exteriéru tak, aby přechody mezi oběma prostředími byly pro uživatele příjemné a nedocházelo k výrazným teplotním změnám,“ doplňuje Karel Kincl.

Funkce zvlhčování vzduchu s výhodou

Jednou z často zmiňovaných výtek proti klimatizacím je, že způsobují vysoušení vzduchu v interiéru. Výrobci se proto na tento fakt snažili sami reagovat a řada současných jednotek na trhu je proto opatřena vlastním zvlhčovačem. „Řada lidí si dříve kupovala samostatné zvlhčovače, nyní však i tato potřeba odpadá. Zabudování funkce zvlhčování vzduchu v klimatizační jednotce je dalším krokem pro větší uživatelský komfort. Zároveň ale platí, že i v tomto případě všeho moc škodí. Příliš vysoká vlhkost přesahující 60 procent totiž představuje vhodné prostředí pro výskyt nežádoucích mikroorganismů, kterými jsou například různé plísně či bakterie. V tomto opět může pomoci propojení s chytrým domácím termostatem, který může kvalitu vzduchu v interiéru efektivně regulovat,“ uzavřel Karel Kincl.