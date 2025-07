TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Nizozemská společnost OxyCom nabízí efektivní a úsporné řešení chlazení pro velké výrobní a obchodní prostory

Nizozemská společnost OxyCom nabízí efektivní a úsporné řešení chlazení pro velké výrobní a obchodní prostory

Klimatizace velkých průmyslových a obchodních prostor může být v horkých letních měsících problematická a velmi nákladná. Zajímavé řešení nabízí holandská značka OxyCom, která se zaměřuje na úsporné a efektivní chlazení větších průmyslových a komerčních prostor. Produkty OxyCom slouží buď jako samostatné řešení chlazení, nebo jako doplněk ke stávajícím systémům. Díky technologii dvojstupňového adiabatického chlazení je systém oproti běžným chladicím systémům schopný docílit chladnějšího vzduchu při nižších nákladech. Systém přitom nepoužívá žádné chemické látky ani freony a je funkční i při extrémně vysokých venkovních teplotách.

Chlazení nizozemské firmy OxyCom je založené na dvoustupňovém adiabatickém principu, který využívá chlazení vzduchu vodou, bez použití klasické klimatizace. V prvním kroku se vzduch ochladí přes výměník tepla, aniž by došlo ke zvýšení jeho vlhkosti. Následně vzduch projde přes vodní filtry, přičemž dojde k dalšímu ochlazení a mírnému zvýšení jeho vlhkosti, které je ale mnohem nižší než u klasických systémů klimatizace. Výsledkem je mnohem chladnější vzduch oproti běžným odpařovacím systémům a současně nižší vlhkost vzduchu, která přispívá ke komfortu pracovního prostředí. Systém přitom vzduch z vnitřních prostor nerecykluje a využívá čerstvého vzduchu zvenku. Celý systém přitom pracuje úsporněji než běžné chladicí systémy a návratnost investic se pohybuje obvykle v rozmezí od 2 do 7 let podle typu použité technologie a provozních podmínkách.

Firma OxyCom nabízí dvě základní řešení. OxyCom PreCoool je vhodný pro prostory se stávajícím chladicím systémem, zatímco Oxycom IntrCool pro prostory, které vyžadují nový, samostatný chladicí systém.



Instalace systému PreCooll pro datové centrum v Amsterdamu Instalace systému PreCooll pro datové centrum v Amsterdamu

OxyCom PreCool zdokonalí stávající chladicí systém

OxyCom PreCool je chytrý chladicí systém, který se instaluje před venkovní klimatizační jednotku a ochlazuje vzduch dříve, než vstoupí do systému existující klimatizace. Díky předchlazenému vzduchu (obvykle o 10–16 °C) se existující klimatizace méně zahřívá a pracuje efektivněji. Systém OxyCom PreCool při provozu měří okolní teplotu a vlhkost a aktivuje se jen v situacích, kdy je to potřeba (např. při venkovních teplotách nad 26–30 °C).

Výhodou systému OxyCom PreCool jsou nižší investiční náklady a úspora energie, která se obvykle pohybuje v rozmezí 20–40 %. PreCool tak dosahuje návratnosti během 2 až 5 let podle podmínek nasazení.

OxyCom IntrCool je samostatný výkonný chladicí systém s úsporným provozem

Oproti systému PreCool, který poskytuje předchlazení pro existující klimatizaci je OxyCom IntrCool zcela samostatným chladicím systémem. OxyCom IntrCool je vhodný zejména pro větší výrobní a komerční prostory. OxyCom IntrCool využívá dvoustupňové adiabatické chlazení, jehož energetická spotřeba je až o 60–90 % nižší, než je obvyklé u tradičních způsobů chlazení. Energetická účinnost chlazení EER dosahuje hodnoty až 40, což znamená, že z 1 kWh elektrické energie sysém dodá až 40 kWh chladicího výkonu. Systém navíc využívá 100% čerstvého venkovního vzduchu, což zajišťuje vyšší kvalitu vzduchu v prostorách, které jsou chlazeny. Ke kvalitě ovzduší přispívá oproti běžným chladicím systémům i výrazně nižší vlhkost vzduchu, která je výsledkem pokročilé chladicí technologie. Podobně jako systém PreCool, ani IntrCool nepoužívá pro chlazení žádnou chemii ani freon a snižuje emise CO 2 až o 80–87 %.

Náklady na pořízení systému IntrCool jsou v porovnání s PreCool vyšší, ale systém díky nízké spotřebě energie a vody dosahuje vynikající návratnosti v rozmezí 3–7 let.



Systém IntrCooll instalovaný pro strojírenskou společnost Mevro Systém IntrCooll instalovaný pro strojírenskou společnost Mevro

Shrnutí

Chladicí systémy OxyCom IntrCooll a PreCooll představují moderní, ekologicky šetrné řešení s výraznou energetickou úsporou a vysokou mírou udržitelnosti. Oba systémy nacházejí uplatnění zejména u velkých objektů, jako jsou výrobní haly, logistická centra, obchodní prostory nebo sportovní objekty. OxyCom IntrCooll a PreCooll využívají dvoustupňového adiabatického chlazení, jehož výhodou je stabilní výkon i při velmi vysokých venkovních teplotách. Díky 100% využití čerstvého venkovního vzduchu a minimálnímu nárůstu jeho vlhkosti během chlazení je dosahováno vyšší kvality vnitřního ovzduší chlazených prostor.

Investice do chladicích systémů OxyCom PreCool a OxyCom IntrCool je možné financovat z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (dotační program MPO ČR vypsaný na období let 2021–2027).

Více informací na www.bvchlazeni.cz nebo na +420 603 503 899