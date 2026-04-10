Z Lennoxu je Redge – jak se mění nabídka CIUR?
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Obchodní značka Lennox se mění na Redge. Změnilo se vedení nebo portfolio značky? Jaké výrobky Redge nabízí společnost CIUR a pro koho jsou vhodné? Odpovídá Ing. Radka Čapková, ředitelka divize TZB CIUR na veletrhu Aquatherm 2026.
I přes přejmenování evropské a blízkovýchodní části společnosti Lennox na Redge se zákazníci nemusí bát jiných změn. Jak vedení společnosti, tak portfolio zůstává stejné. Společnost CIUR nadále nabízí širokou škálu zdrojů chladu od Lennox/Redge, od fancoilů, přes chillery a tepelná čerpadla až po nástřešní klimatizační jednotky neboli rooftopy.
Právě klasický rooftop od Lennox/Redge je nejprodávanější a nejlevnější řešení pro kombinaci vytápění, chlazení a větrání. Jsou vhodné pro průmyslové objekty, obchodní centra, ale i menší provozy, například restaurace nebo bistra. Díky kompaktnímu provedení a vysoké variabilitě umožňují navrhnout optimální řešení odpovídající požadavkům projektu.
Vybavení rooftopu je stanoveno přesně na míru. Součástí může být tepelné čerpadlo, plynový nebo elektrický ohřev, k dispozici je i autonomní řízení a dálkové ovládání. Jednoduché řešení PLUG and PLAY usnadní práci jak v projekční fázi, tak při instalaci a následné údržbě.
Zákazníci se nemusí bát ani stále se zpřísňujících požadavků na chladiva. Společnost CIUR je na implementaci propanu (chladiva R290) připravena. Součástí portfolia společnosti CIUR jsou tři dodavatelé, které nabízejí zařízení využívající R290: Euroklimat, Lennox/Redge a Panasonic.