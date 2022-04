TZB-info / Větrání a klimatizace / Potrubí a jeho součásti / Možnosti a výhody textilních vyústek se značkou Příhoda

Možnosti a výhody textilních vyústek se značkou Příhoda

Textilní systémy umožňují snadnou demontáž, vyprání a znovuinstalaci. Polyesterové VZT systémy se hodí pro větrání v celé řadě průmyslových provozů, v kuchyních, restauracích, u výdejů jídel, v bazénech a nemají problém ani v chladných provozech.

Redakce TZB-info natáčela ve společnosti Příhoda s.r.o. v Hlinsku a věnoval se nám Ing. Zdeněk Příhoda, ředitel společnosti a Ing. Lukáš Kadrmas, vedoucí prodeje. Na úvod za redakci jen tolik, že v této české společnosti nás mile překvapila přátelská atmosféra a tvůrčí duch, který odpovídá tomu, že od potrubí se značkou Příhoda se kromě funkčnosti očekává i design. A kreativita je u textilního potrubí důležitou součástí návrhu ve vztahu k interiéru.

TZB-info: Co znamená, že u vašeho potrubí nejsou potřeba tlumiče, speciální vyústky a izolace? Co znamená „nejsou potřeba“?

Ing. Zdeněk Příhoda, ředitel Příhoda s.r.o.: „Naše výrobky jsou vyráběny na zakázku pro určitý prostor, pro určité místo. Jsou to zároveň potrubí i vyústky. Jsou to systémy rozvodu vzduchu, které v sobě obsahují jak tu potrubní část, tak část distribuční, kde se vzduch rozptyluje. Systém obsahuje řadu prvků tak, aby hotový systém splnil přesně účel, který projektant požaduje.“

TZB-info: U klasického potrubí i například u vyústek vybíráme z různých typů, které mají specifické proudění vzduchu. Jak je to u vašeho systému? Jak s tím pracuje projektant?

Ing. Zdeněk Příhoda: „Distribuce vzduchu je u našeho systému řešena otvory, které mohou být od 0,2 mm prakticky bez omezení co do velikosti a mohou se libovolně rozmístit po celé délce potrubní trasy a dají se libovolně kombinovat. Vývojem jsme zjistili, že dochází někdy k nežádoucím odklonům proudu, proto máme vyvinuty i usměrňovače proudu, malé trysky nebo kapsy, které dokážou průtok z potrubí zrovnoměrnit. V praxi to znamená, že projektant vymyslí koncepci a my vše spočítáme a dodáme systém, který bude přesně tak fungovat. Na naší práci je zajímavá právě ta výzva uspokojit potřeby konkrétního prostoru.“

TZB-info: Všechny vaše systémy jsou na míru?

Ing. Zdeněk Příhoda: „Přes 90 % našich systémů je na míru. Máme zakázky, například půjčovny party stanů a některé další instalace, kde je systém skládačka, ale to je naprosté minimum.“

TZB-info: Začátky tohoto potrubí z polyesteru byly v potravinářském průmyslu. Kde byl hlavní benefit, proč se s tímto systémem začalo právě tady?

Ing. Zdeněk Příhoda: „V potravinářském průmyslu se vše musí velmi pečlivě čistit a udržovat. Někdy v 80.letech se zvýšil důraz na ‚vše vydesinfikujeme, stoly, nože…‘, ale hledal se systém, jak vyčistit potrubí, kde se nečistoty hromadí. A tak vznikly textilní systémy, které umožňují demontáž, vyprání a znovuinstalaci. Ale systémy se hodí i jako distribuční prvky v celé řadě průmyslových provozů, v kuchyních, restaurací, u výdejů jídel, v bazénech, nemají problém v chladných provozech apod.“

Jak se systémy posunuly k prvku, který dotváří interiér? Jaké jsou typické provozy, kde najdeme textilní vyústky? Detaily návrhu a kritická místa instalace, mnoho pohledů do výroby a také informace pro provoz.

„Co se týká údržby, potrubí se svěsí a pere se v běžných prádelnách běžnými postupy,“ říká Ing. Lukáš Kadrmas, vedoucí prodeje společnosti Příhoda s.r.o.

Podívejte se v reportáži přímo z výroby v Hlinsku jak se šije potrubí, jak se tisknou motivy a poslechněte si více o technických detailech: