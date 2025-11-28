Nejnavštěvovanější odborný web
TA-Nano: nový milník v oblasti tlakově nezávislých vyvažovacích a regulačních ventilů

28.11.2025
Josef Jáchim, IMI Climate control
IMI
Sponzorováno

V moderních HVAC soustavách roste tlak na kombinaci maximální energetické účinnosti, přesné regulace průtoku a minimalizace prostorových nároků v koncových jednotkách. Především systémy s proměnným průtokem vyžadují ventily, které dokážou udržet stabilitu i při kolísajícím tlaku v síti, a zároveň podpořit inteligentní řízení výkonu budovy.

Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily (PIBCV) se v tomto segmentu staly klíčovým prvkem. Nový TA-Nano od IMI Climate control posouvá tuto technologii ještě dál — především díky extrémně kompaktním rozměrům, vysoké regulační přesnosti a odolnosti vůči nečistotám.

Kompaktní provedení pro moderní HVAC instalace

TA-Nano je koncipován jako nástupce oblíbené řady TA-Compact-P. Jeho hlavní výhodou je výrazné zmenšení rozměrů a snížení hmotnosti — to usnadňuje montáž a otevírá prostor pro instalace do míst, kde dosud klasické PIBCV armatury bylo složité umístit.


Typické aplikace:

  • fancoilové jednotky
  • chladicí trámy a stropy
  • malé VZT jednotky
  • zónové regulace v kompaktních instalačních skříních
  • decentralizované zdroje chladu/tepla

Ventil lze instalovat v libovolné poloze a je vybaven širokou škálou závitových připojení (vnitřní i vnější závity), což zjednodušuje návrh i montáž. K ventilu můžete objednat originální tepelnou izolaci pro vytápění i chlazení. Izolace pro chlazení je včetně zakrytí pohonu a zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti.

Rozsah a hydraulické parametry

TA-Nano pokrývá široké spektrum průtoků díky třem provedením:

Rozsah DN Varianty průtoků Rozsah průtoku Max. diferenční tlak
DN 10–25 Low/Normal/High Flow 18–2 300 l/h 6 bar

Barevné značení umožňuje okamžitou identifikaci průtokového rozsahu — důležité při rychlé instalaci a servisu.

Nízký průtok (LF)
Nízký průtok (LF)
Normální průtok (NF)
Normální průtok (NF)
Vysoký průtok (HF)
Vysoký průtok (HF)

Ergonomie a uvedení do provozu

Jednou z častých výzev v provozu koncových jednotek je přístupnost armatur při uvádění soustavy do provozu. TA-Nano toto řeší mimo jiné:

  • ergonomickým nastavovacím kolečkem
  • viditelným nastavením průtoku i po instalaci servopohonu
  • možností ochrany proti neoprávněné manipulaci při montáži bez pohonu

To významně snižuje čas uvedení do provozu a eliminuje riziko chyb.

Odolnost vůči nečistotám

Znečištění otopné či chladicí vody je jedním z nejčastějších problémů v praxi. Usazeniny a pevné částice mohou:

  • zvyšovat hydraulický odpor
  • způsobovat poruchy ventilů
  • urychlovat opotřebení systému
  • snižovat účinnost výměníků a čerpadel

TA-Nano byl proto navržen s výbornou schopností odolávat nečistotám:

  • speciální vnitřní konstrukce sedla
  • testováno na kontaminované vodě v laboratorních i reálných podmínkách
  • možnost proplachovacího režimu deaktivací dP regulátoru
  • těsnost podle EN 60534-4, třída VI

Právě tato odolnost je důležitá pro skutečný provoz, kde podmínky nejsou ideální a kvalita vody bývá proměnlivá.

Technologie dvojité membrány

Ventil využívá duální membránu:

  • Vnitřní elastická membrána pro přesnou regulaci a minimální hysterezi
  • Vnější vyztužená membrána odolná až do 6 bar

Tato konstrukce zajišťuje stabilní regulaci diferenčního tlaku, nízké hydraulické ztráty a dlouhou životnost i v náročných provozních režimech.

Spolehlivost a životnost

Ventil byl testován na minimálně 150 000 cyklů, což odpovídá přibližně:

  • 15 letům běžného provozu
  • 50 % vyšší životnosti než běžné standardy u PIBCV ventilů

To znamená nižší servisní náklady a delší životnost systému bez potřeby zásahu.

Snížení uhlíkové stopy díky kompaktnímu designu a efektivnímu provozu

TA-Nano pomáhá snižovat uhlíkovou stopu dvěma hlavními způsoby:

  1. Menší hmotnost = nižší materiálová zátěž
    Kompaktní konstrukce a nižší spotřeba mosazi znamenají méně emisí CO₂ spojených s výrobou, zpracováním a transportem ventilu. Už samotná výroba tak nese nižší „embedded carbon“.
  2. Vyšší provozní účinnost = nižší spotřeba energie
    Díky stabilnímu průtoku, nízkým hydraulickým ztrátám a přesné regulaci snižuje TA-Nano energetické nároky čerpadel i zdrojů tepla/chladu. To vede k trvalému snížení provozních emisí budovy.

Kombinace lehčí konstrukce, dlouhé životnosti a energetických úspor dělá z TA-Nano technologii, která podporuje udržitelné projekty i splnění požadavků environmentálních certifikací LEED, BREEAM a WELL, které zohledňují jak spotřebu energie, tak environmentální dopady použitých technologií.

Shrnutí: klíčové přínosy TA-Nano


  • nejkompaktnější PIBCV na trhu
  • vysoká přesnost a stabilita průtoku
  • odolnost vůči znečištění vody
  • rychlá instalace a snadné uvedení do provozu
  • kompatibilita s různými typy pohonů
  • pro aplikace s minimem prostoru a vysokými nároky na regulaci
  • dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu

Závěr

TA-Nano přináší nové možnosti tam, kde dříve kompaktní zónová regulace s plnohodnotnou tlakově nezávislou funkcí nebyla možná. Pro projektanty znamená jednodušší návrh systémů s variabilním průtokem, pro instalatéry rychlejší montáž a jednodušší nastavení a pro provozovatele jistotu dlouhodobé stability a úspor.

