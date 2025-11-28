TA-Nano: nový milník v oblasti tlakově nezávislých vyvažovacích a regulačních ventilů
Přehrát audio verzi
TA-Nano: nový milník v oblasti tlakově nezávislých vyvažovacích a regulačních ventilů
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
V moderních HVAC soustavách roste tlak na kombinaci maximální energetické účinnosti, přesné regulace průtoku a minimalizace prostorových nároků v koncových jednotkách. Především systémy s proměnným průtokem vyžadují ventily, které dokážou udržet stabilitu i při kolísajícím tlaku v síti, a zároveň podpořit inteligentní řízení výkonu budovy.
Tlakově nezávislé vyvažovací a regulační ventily (PIBCV) se v tomto segmentu staly klíčovým prvkem. Nový TA-Nano od IMI Climate control posouvá tuto technologii ještě dál — především díky extrémně kompaktním rozměrům, vysoké regulační přesnosti a odolnosti vůči nečistotám.
Kompaktní provedení pro moderní HVAC instalace
TA-Nano je koncipován jako nástupce oblíbené řady TA-Compact-P. Jeho hlavní výhodou je výrazné zmenšení rozměrů a snížení hmotnosti — to usnadňuje montáž a otevírá prostor pro instalace do míst, kde dosud klasické PIBCV armatury bylo složité umístit.
Typické aplikace:
- fancoilové jednotky
- chladicí trámy a stropy
- malé VZT jednotky
- zónové regulace v kompaktních instalačních skříních
- decentralizované zdroje chladu/tepla
Ventil lze instalovat v libovolné poloze a je vybaven širokou škálou závitových připojení (vnitřní i vnější závity), což zjednodušuje návrh i montáž. K ventilu můžete objednat originální tepelnou izolaci pro vytápění i chlazení. Izolace pro chlazení je včetně zakrytí pohonu a zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti.
Rozsah a hydraulické parametry
TA-Nano pokrývá široké spektrum průtoků díky třem provedením:
|Rozsah DN
|Varianty průtoků
|Rozsah průtoku
|Max. diferenční tlak
|DN 10–25
|Low/Normal/High Flow
|18–2 300 l/h
|6 bar
Barevné značení umožňuje okamžitou identifikaci průtokového rozsahu — důležité při rychlé instalaci a servisu.
Ergonomie a uvedení do provozu
Jednou z častých výzev v provozu koncových jednotek je přístupnost armatur při uvádění soustavy do provozu. TA-Nano toto řeší mimo jiné:
- ergonomickým nastavovacím kolečkem
- viditelným nastavením průtoku i po instalaci servopohonu
- možností ochrany proti neoprávněné manipulaci při montáži bez pohonu
To významně snižuje čas uvedení do provozu a eliminuje riziko chyb.
Odolnost vůči nečistotám
Znečištění otopné či chladicí vody je jedním z nejčastějších problémů v praxi. Usazeniny a pevné částice mohou:
- zvyšovat hydraulický odpor
- způsobovat poruchy ventilů
- urychlovat opotřebení systému
- snižovat účinnost výměníků a čerpadel
TA-Nano byl proto navržen s výbornou schopností odolávat nečistotám:
- speciální vnitřní konstrukce sedla
- testováno na kontaminované vodě v laboratorních i reálných podmínkách
- možnost proplachovacího režimu deaktivací dP regulátoru
- těsnost podle EN 60534-4, třída VI
Právě tato odolnost je důležitá pro skutečný provoz, kde podmínky nejsou ideální a kvalita vody bývá proměnlivá.
Technologie dvojité membrány
Ventil využívá duální membránu:
- Vnitřní elastická membrána pro přesnou regulaci a minimální hysterezi
- Vnější vyztužená membrána odolná až do 6 bar
Tato konstrukce zajišťuje stabilní regulaci diferenčního tlaku, nízké hydraulické ztráty a dlouhou životnost i v náročných provozních režimech.
Spolehlivost a životnost
Ventil byl testován na minimálně 150 000 cyklů, což odpovídá přibližně:
- 15 letům běžného provozu
- o 50 % vyšší životnosti než běžné standardy u PIBCV ventilů
To znamená nižší servisní náklady a delší životnost systému bez potřeby zásahu.
Snížení uhlíkové stopy díky kompaktnímu designu a efektivnímu provozu
TA-Nano pomáhá snižovat uhlíkovou stopu dvěma hlavními způsoby:
- Menší hmotnost = nižší materiálová zátěž
Kompaktní konstrukce a nižší spotřeba mosazi znamenají méně emisí CO₂ spojených s výrobou, zpracováním a transportem ventilu. Už samotná výroba tak nese nižší „embedded carbon“.
- Vyšší provozní účinnost = nižší spotřeba energie
Díky stabilnímu průtoku, nízkým hydraulickým ztrátám a přesné regulaci snižuje TA-Nano energetické nároky čerpadel i zdrojů tepla/chladu. To vede k trvalému snížení provozních emisí budovy.
Kombinace lehčí konstrukce, dlouhé životnosti a energetických úspor dělá z TA-Nano technologii, která podporuje udržitelné projekty i splnění požadavků environmentálních certifikací LEED, BREEAM a WELL, které zohledňují jak spotřebu energie, tak environmentální dopady použitých technologií.
Shrnutí: klíčové přínosy TA-Nano
- nejkompaktnější PIBCV na trhu
- vysoká přesnost a stabilita průtoku
- odolnost vůči znečištění vody
- rychlá instalace a snadné uvedení do provozu
- kompatibilita s různými typy pohonů
- pro aplikace s minimem prostoru a vysokými nároky na regulaci
- dlouhá životnost a nízké náklady na údržbu
Závěr
TA-Nano přináší nové možnosti tam, kde dříve kompaktní zónová regulace s plnohodnotnou tlakově nezávislou funkcí nebyla možná. Pro projektanty znamená jednodušší návrh systémů s variabilním průtokem, pro instalatéry rychlejší montáž a jednodušší nastavení a pro provozovatele jistotu dlouhodobé stability a úspor.
Navštivte climatecontrol.imiplc.com nebo kontaktujte náš tým a dozvíte se více o jeho funkcích a výhodách.
Naší doménou jsou vysoce efektivní řešení pro HVAC soustavy: udržování tlaku a kvality vody; vyvažování, regulace a ovládání; termostatická regulace včetně unikátní technologie AFC® s Eclipse Inside. Produkty značek Heimeier, TA a Pneumatex šetří čas, ...