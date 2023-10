TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / SmartFan L … decentrální jednotka s řízeným větráním obytných místností do ostění okna

Čistý a svěží vzduch pro každou místnost! Decentralizované systémy řízeného větrání obytných místností jsou cenově výhodným řešením. Jsou vhodné pro byty, domy, kanceláře a další prostory. Stávají se nezbytnými pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Jsou vhodné pro rekonstrukce i novostavby. Nástěnná jednotka se instaluje v obytných místnostech přímo na vnější obvodové stěny. Čerstvý vzduch se přivádí přímo přes vysoce účinný keramický výměník.

Perfektně pasuje do ostění okna

SmartFan® L Plus bez instalovat do jakéhokoli okenního ostění. Decentrální větrací jednotka může být instalována do venkovní izolace o tloušťce pouhých 60 mm. Tím získáme další výhodu instalace SmartFan® L Plus a to je jeho téměř neviditelnost. Vzhledem k chytrému konstrukčnímu řešení jsou k instalaci větrací jednotky potřeba pouze dva komponenty: izolační prvek z patentovaného Neopor® je vložen přímo do ostění okna a instalační válec, který obsahuje větrací jednotku a keramický tepelný výměník je ukryt ve vyvrtaném otvoru (pouze Ø 162 mm) ve vnější stěně budovy. Jediným komponentem viditelným zvenčí je nenápadná mřížka.

Prakticky bezhlučný

SmartFan® L Plus konstrukce s optimální zvukovou izolací a prouděním vzduchu. Kromě dobré zvukové ochrany je provozní hluk způsobený ventilátorem sotva slyšitelný díky použití tlumících bloků pohlcujících zvuk. Elektromagnetický motor s regulací vibrací navíc snižuje hluk ventilátoru na minimum. Designový patentovaný vnitřní vícemembránový kryt je navíc vybaven deflektorem hluku, která dále snižuje hluk proudění vzduchu.

Dvojité vychýlení zvuku – dosahuje 6 třídy zvukové izolace

SmartFan® L Plus se vyznačuje velmi vysokou úrovní zvukové izolace a velmi dobře pohlcuje vnější hluk. Dvojité vychylování proudění vzduchu ve větrací jednotce minimalizuje přenosový hluk. Jednotka má navíc přídavnou zvukově izolační rohož, díky čemuž dosahuje vynikajících akustických hodnot v oblasti třídy zvukové izolace 6. To znamená, že SmartFan® L Plus nabízí více než 60 dB ochranu, a je tak vhodný pro použití v budovách v blízkosti letišť, železnic, hlavních silnic a dalších velmi hlučných míst.

Flexibilní instalace – díky 180° otočnému systému

SmartFan® L Plus můžete otáčet, abyste dosáhli správné instalační pozice. Systém se skládá ze dvou polystyrenových prvků, které jsou spojeny dohromady v libovolném úhlu 180° a umožňují tak instalaci větrací jednotky na obě strany okna. Praktické řešení – pouze jeden systém pokrývá dvě možnosti instalace.

Technologie SmartFan® – to jsou chytré osvědčené a inovativní technologie

Každá větrací jednotka SmartFan® L je kompaktní zařízení, které, pokud ho provozujeme ve dvojicích, tak se jeho vzduchový výkon může pohybovat mezi 18 a 46 m3/h a současně nabídnout rekuperaci tepla až 91 % procent, což snižuje účty za energie. Větrací systém není určen pouze pro použití v zimě: běží i v letním režimu, kdy v noci může přivádět čerstvý chladný vzduch, což znamená, že se místnosti nepřehřívají.

SmartFan® L Plus lze ovládat pomocí LED manuální dotykový ovladač, TOUCH dotykový ovladač nebo pomocí APP.

Technické parametry

Pro stěny tloušťky od 280 do 700 mm

Průměr tubusu 160 mm

EC motor

Napětí 230 V

Vzduchový výkon 18/28/38/46 m 3 /h

/h Příkon 0,8/1,4/2,6/4,0 W