Centrální jednotka pro větrání bytů s rekuperací tepla a vlhkosti VITOAIR CT
Nové větrací jednotky Vitoair CT se vyznačují prostorově úspornou konstrukcí a obzvláště tichým provozem. Flexibilní instalace, uživatelsky přívětivé ovládání a vysoká účinnost. Díky svému nadčasovému designu ve vzhledu Vitopearl nachází viditelné místo i v obytných prostorách, kancelářích a lékařských ordinacích. S výkonovými variantami 300, 450 a 600 m3/h lze větrat objekty s užitkovou plochou od 280 do 750 m2.
Větrací jednotka Vitoair CT na regulační platformě One Base s tepelným čerpadlem vzduch/voda Vitocal 252-A a bateriovým úložištěm Vitocharge VX3*
Centrální bytový větrací systém Vitoair CT zajišťuje zdravé klima a příjemné teploty v celém domě
Bezproblémová integrace s platformou Viessmann One Base
Větrací systém Vitoair CT je vybaven platformou Viessmann One Base. Díky tomu je kdykoliv možná jeho bezproblémová integrace do energetického systému s tepelným čerpadlem Vitocal, fotovoltaickým (FV) systémem Vitovolt a bateriovým úložištěm Vitocharge VX3*. V této kombinaci se k provozu větrací jednotky Vitoair a tepelného čerpadla Vitocal využívá vlastní vyrobená elektřina.
Pohoda díky rekuperaci tepla a vlhkosti
Alternativně je možné obdržet větrací jednotku Vitoair CT se standardním (typ S) nebo entalpickým (typ E) výměníkem tepla. Poslední jmenovaný zajišťuje nejen zpětné získávání tepla, ale kromě výměny vzduchu v místnosti reguluje také i vlhkost vzduchu. To dokáže zabránit vysoušení místností během zimních měsíců a vytvořit zdravější klima v místnosti.
Během letních měsíců a také přechodných období je z obytných prostor odváděna ven přebytečná vlhkost, čímž se snižuje riziko poškození vlhkostí a vytváří se zdravější klima v místnosti. Při použití entalpického výměníku tepla není nutné připojení odvodu kondenzátu. Větrací jednotka kromě toho v zimních měsících podporuje tepelné čerpadlo díky své efektivní rekuperaci tepla.
Jednoduchá instalace a uvedení do provozu
Potrubí pro přívádění a odvádění vzduchu lze k větrací jednotce Vitoair CT připojit podle individuálních požadavků vlevo nebo vpravo při uvedení do provozu. Standardní horní vývody vzduchu je možné snadno přeměnit na boční. Specializovaný partner používá k uvedení do provozu mobilní aplikaci ViGuide.
* Zařízení Vitocharge zatím není v ČR k dispozici.
Vitoair CT umožňuje alergikům dýchat
Filtrační systém s účinným, volitelným pylovým filtrem čistí přiváděný vzduch od alergenů a škodlivých látek. Růst a šíření roztočů a plísní je výrazně sníženo, čímž se vytváří nedráždivé vnitřní klima.
Zabraňuje vzniku plísní, chrání konstrukci budovy
Vlhký vzduch v místnosti je jednou z hlavních příčin napadení plísněmi. Plíseň může způsobit újmu na zdraví obyvatel a trvale poškozuje konstrukci budovy.
Přehledný výčet výhod
- Použití ve velkých bytech a rodinných domech.
- Zajišťuje tepelnou pohodu a zdravé klima v místnosti.
- Nízké náklady na energii díky účinné rekuperaci tepla.
- Nízké náklady na elektřinu díky nízké spotřebě energie.
- Jednoduchá výměna filtru s automatickou indikací nutnosti výměny.
- Nízká potřeba místa díky kompaktnímu provedení.
- Nízká hmotnost.
- Tepelná pohoda a zdravější klima v místnosti.
- Vyvážená hladina vlhkosti snižuje poškození stavební konstrukce a napadení plísněmi.
- Zvýšené zabezpečení proti vloupání a ochrana před hlukem díky zavřeným oknům.
- Snížení hladiny prachu a pylu díky filtraci venkovního vzduchu (filtr G4, alternativně volitelný filtr F7) – ideální pro alergiky.
- Snížené obtěžování zápachem.
- Intuitivní a rychlé ovládání prostřednictvím aplikace ViCare v spojeném systému s tepelnými čerpadly Viessmann One Base.
- Kompletní systém z jedné ruky.
Maximální objemový průtok vzduchu 300, 450, 600 m3/h.
Regulace kompletního energetického systému prostřednictvím aplikace ViCare
Vitotrol 300-E
Komfortní bezdrátové dálkové ovládání jako příslušenství
4stupňový tlačítkový spínač s indikátorem výměny filtru
Snímač teploty a vlhkosti ViCare
Zesilovač ViCare
pro montáž na stěnu
ViCare Senzor CO2
VITOAIR CT
- Bypass
- EC ventilátor s konstantním objemem a měřením objemového průtoku pomocí lopatkového anemometru
- Filtr
- Předehřívací registr (volitelně)
- Křížový protiproudý výměník tepla (u typu E entalpický)
- Řídicí deska
- Obtokový ventil
- Snímač teploty a vlhkosti RHT
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.