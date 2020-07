TZB-info / Větrání a klimatizace / Vnitřní prostředí / Nová čidla Siemens detekují nejmenší prachové částice v potrubí budov

Nová čidla Siemens detekují nejmenší prachové částice v potrubí budov

Siemens Smart Infrastructure představuje nová čidla jemných prachových částic PM2.5, která jsou součástí produktové řady Symaro. Čidla měří koncentraci prachových částic a nečistot, včetně jemného písku, a přispívají tak k vytváření zdravého a produktivního vnitřního prostředí v budovách. Rychle a přesně předávají naměřené hodnoty do technologicky vyspělých řídicích systémů budov, které zajišťují komplexní monitorování a regulaci vnitřního prostředí.

Pro měření jemných prachových částic s velikostí 0,3 až 2,5 µm (PM2,5) nebo 0,3 až 10 µm (PM10)

Unikátní mechanické provedení pro vysoce přesné měření

Snadná instalace na stávající i nové vzduchotechnické jednotky (AHU)

Nová čidla pomáhají zlepšovat kvalitu vzduchu v obytných a komerčních budovách, což pozitivně ovlivňuje zdraví a pohodlí osob v místnostech. Zjištěním a včasnou detekcí nebezpečných prachových částic pomáhají dosáhnout energeticky a cenově efektivní regulace celého systému HVAC.

Vyšší bezpečnost budov a uživatelů

Rostoucí znečištění ovzduší způsobuje zvýšené koncentrace jemného prachu, který má negativní vliv nejen na životní prostředí, ale také na lidi – především jejich dýchací a kardiovaskulární systém. Mezi nejvíce postižené oblasti patří městské aglomerace. Částice prachu pronikají přes nos, ústa i krk hluboko do plic a způsobují zvýšený výskyt kardiovaskulárních chorob, bronchitidy, astmatu nebo rakoviny plic.

Nová čidla jemného prachu PM 2,5 pro vzduchotechnické potrubí přesně měří a monitorují kvalitu vnitřního a vnějšího vzduchu a přispívají tak k lepšímu pracovnímu prostředí a bezpečí osob v budově. Spolu s řídicím systémem budovy monitorují čidla kvalitu vzduchu ve vzduchotechnických jednotkách a mohou sledovat úroveň znečištění v jedné nebo více místnostech. Nová čidla, navržená speciálně pro vytváření zdravého prostředí v místnostech, jsou k dispozici ve dvou provedeních. První verze je vybavena měřicí sondou, která detekuje jemné prachové částice PM2.5 a PM10, které jsou pro člověka škodlivé. Druhá varianta navíc disponuje možností měřit relativní vlhkost a teplotu.

Jedinečná konstrukce pro maximální přesnost

Čidla jemného prachu PM2.5 charakterizuje mimořádně vysoká citlivost a snadná instalace i konfigurace, zejména ve vzduchotechnických jednotkách. Měřicí modul má životnost přesahující šest let a lze jej snadno vyměnit.

Sondy rychle poskytují hodnoty s vysokou přesností bez ohledu na obsazenost místnosti a budovy, čímž snižují náklady na uvedení do provozu, servis a provoz. Díky své unikátní mechanické konstrukci, která umožňuje vstup a výstup vzduchu stejným otvorem, čidla nabízí mimořádně vysokou přesnost. Tato jedinečná vlastnost zajišťuje přesné měření ve vstupních nebo výstupních kanálech vzduchotechnické jednotky. Po sestavení hlavy a detekční komory je komora zcela uzavřena, další vstup vzduchu z hlavy do komory není možný. Inovativní konstrukce zajišťuje, že měřen je výlučně vzduch nasávaný ze vzduchotechnického potrubí. Nová kanálová čidla jemného prachu PM 2,5 rozšiřují portfolio čidel řady Symaro, které měří koncentrace CO 2 , těkavých organických sloučenin (VOC), prachových částic, relativní vlhkost, teploty a jsou vybavena řadou dalších aplikací.