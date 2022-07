TZB-info / Větrání a klimatizace / Vnitřní prostředí / Rozhovor: Snižování koncentrací škodlivin ve vzduchu technologií FN NANO®

Rozhovor: Snižování koncentrací škodlivin ve vzduchu technologií FN NANO®

Jan Procházka, český vynálezce a podnikatel, vysvětluje princip snižování koncentrací škodlivin, jako jsou některé organické látky, viry a bakterie aplikací fotokatalytického nátěru technologie FN NANO®. Poslechněte si, jaký je princip technologie, účinnost a o výsledky jakých testů se opírá.

Podle slov Jana Procházky je nátěr účinný v eliminaci škodlivin ve vzduchu, který přijde do kontaktu s povrchem nátěru. „Čistota vzduchu venku, pokud není smogová situace, je vždycky lepší než čistota vzduchu vevnitř. Takže to, co máte vevnitř, je ten vzduch venku plus všechno, co do něj vnesete,“ vysvětluje J. Procházka. „Problém je uvolňující se formaldehyd z plastů, látky z cigaretového kouře včetně benzoapyrenu, přepálené tuky a další látky z rozpouštědel, kosmetiky apod.“

Technologie FN NANO®, pracující na principu fotokatalýzy, spočívá v rozkladu těchto organických látek, kdy výsledným produktem je neškodný oxid uhličitý v minimálních koncentracích. FN znamená funkční nátěr a lze jej podle slov Jana Procházky aplikovat v podstatě všude v místnosti na stěny a strop. Podle jeho slov je technologie účinná i v odstraňování virů a bakterií.

„My máme zkušenost potvrzenou studiemi zdravotních ústavů, tady a také v zahraničí. Ta ukazuje na velmi zajímavý efekt, kdy na ošetřeném povrchu téměř nikdy nenajdete bakterii nebo virus. Čím menší je organismus, tím rychleji jej dokážeme deaktivovat, virus do 10 minut z 99 % deaktivován, efektivní deaktivace, což je tzv. virocidní efekt, je do 30 minut. A považuji za nejdůležitější, že do 2 hodin zmizí i to DNA a RNA těch mrtvých virů,“ říká J. Procházka.

„Náš primární záměr, když jsme zjistili, že má nátěr i antibakteriální funkci, byl zlikvidovat stafylokoka. V ČR umře každý rok zbytečně 10 tis. lidí na druhotné nákazy v nemocnicích, proto jsme chtěli dodat do zdravotnictví systém, který toto riziko sníží,“ upozornil J. Procházka v rozhovoru.

Dále uvádí, že se setkává s názorem, že pak uživatel žije ve sterilním prostředí. „Tak to nehrozí,“ ujišťuje J. Procházka. „Nátěr pomůže až o 50 % snížit možnost přenosu nemoci, ale není to samospasitelné. Co je ale příznivý efekt: Kdo byl zvyklý marodit každý rok s chřipkou, tak zjistí, že marodí tak za 5 let,“ zdůrazňuje J. Procházka. Přičemž ujišťuje, že čísla, která uvádí v rozhovoru, jsou podložená studiemi akreditovaných laboratoří.

Více např. o přínosu vnějších aplikací FN NANO® na fasádách pro snížení koncentrací škodlivých látek z dopravy a také o důvodech, proč je technologie označována slůvkem nano a jaký to má efekt, se dozvíte v záznamu rozhovoru s panem Janem Procházkou.