Radon pod kontrolou: Jak chytré větrání chrání naše zdraví i peněženku
Radon je tichý nepřítel, který si své oběti vybírá bez varování. Tento radioaktivní plyn způsobuje rakovinu plic a může se hromadit v budovách, aniž bychom to poznali. Navštívili jsme výzkumnou laboratoř na ČVUT a ptali jsme se odborníků a následně i výrobců technologií, jak se proti němu účinně bránit pomocí chytrého řízeného větrání s rekuperací.
„Radon je nebezpečná riziková škodlivina. Působí rakovinu plic, a proto potřebujeme jeho výskyt v budovách řídit,“ vysvětluje Daniel Adamovský z ČVUT, katedry technických zařízení budov. „Podobně jako jiné škodliviny ho musíme odvádět, abychom vytvořili bezpečné prostředí. Základem úspěchu je intenzita větrání. „Pokud dosáhneme výměny vzduchu větší než 0,3 objemu za hodinu, tedy že každou hodinu nahradíme třetinu objemu místnosti venkovním vzduchem, můžeme riziko radonu výrazně snížit,“ pokračuje Daniel Adamovský.
Větrání okny závisí na počasí a na uživateli. Účinek přirozeného větrání je proměnlivý. Pokud chceme řešit škodliviny, a zejména takto nebezpečné, je nejjistější nucené větrání. To ovšem vyžaduje důsledné plánování. „Místnosti, které jsou dlouhodobě užívány, by měly mít přívod čerstvého vzduchu. Ten vytváří mírný přetlak, který omezuje pronikání radonu z podloží a zároveň zajistí jeho odvedení,“ uzavírá Daniel Adamovský.
Radon se ovšem může objevit i po rekonstrukci starší nemovitosti. „Zjistili jsme problém s radonem, bohužel až po kompletní rekonstrukci. V obývacím pokoji jsme měli přes tři tisíce becquerel. Jediné řešení bez bourání byla rekuperace,“ říká majitel rodinného domu Petr Petz. (Pro lepší představu, 1000 Bq/m3 za den je ekvivalentem vykouření přibližně jedné krabičky cigaret!)
„Díky rekuperaci se nám podařilo snížit hodnoty na sto padesát až dvě stě becquerel,“ dodává. Rekuperace přináší i další výhody. Zlepšuje kvalitu vzduchu, odstraňuje prach, alergeny a přebytečnou vlhkost. A protože využívá zpětné získávání tepla, snižuje také náklady na vytápění.
Pořizovací cena systému rekuperace s detekcí radonu se obvykle pohybuje kolem čtvrt milionu korun. „Máme ale zkušenosti s projekty, které čerpaly podporu z radonového programu České republiky,“ uvádí zástupce skupiny Korado, Tomáš Zemler. „A dobrou zprávou je, že si můžete zažádat o kontrolní měření radonu zdarma,“ dodává.
Zájemci o systém řízeného větrání najdou informace na webu výrobce, který nabízí komplexní řešení, poradenství, návrh, realizaci i pomoc s dotací. „Věnujeme se této oblasti přes patnáct let,“ uzavírá Tomáš Zemler.
Větrací jednotky s rekuperací tepla VENTBOX od KORADO zajišťují nepřetržitou výměnu vzduchu bez zbytečných tepelných ztrát.
- Účinná rekuperace tepla – až 93 % energie zpět do interiéru.
- Zdravější prostředí – odvod vlhkosti, CO₂, pachů i škodlivin.
- Úspora energie – snížení nákladů na vytápění.
- Tichý provoz – vhodné i do ložnic a školních učeben.
- Zpětný zisk vlhkosti – až 75% díky možnosti doplnění o entalpický výměník.
- Snadná instalace a ovládání – moderní technologie s uživatelsky přívětivým řízením.
- Integrovatelnost s chytrým domem – díky rozhraní MODBUS.
Další díly budou postupně přibývat. Pokud máte zájem spolupracovat s námi na jejich obsahu, napište na e-mail: martin.kubin@topinfo.cz