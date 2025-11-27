Podzimní vlhkost ve stěnách: Jak ji udržet pod kontrolou?
Podzimní vlhkost ve stěnách: Jak ji udržet pod kontrolou?
Se změnou počasí na podzim nastává změna klimatu uvnitř domů a bytů. Ochlazuje se, méně větráme a topná sezóna se teprve rozbíhá. To vše tvoří ideální podmínky pro vznik vlhkosti a plísní a startuje boj o suché zdi a zdravý vzduch v domácnosti.
Vlhkost je nenápadný, ale zákeřný problém. Neškodí ihned, ale dlouhodobě napáchá pořádnou paseku. Voda vsáknutá do zdiva rozkládá materiál a vytváří ideální prostředí pro tvorbu plísní. Vlhký vzduch navíc zhoršuje dýchání, dráždí sliznice a může spouštět alergie nebo astma.
Proč se na podzim mění mikroklima v interiéru?
Venku se ochlazuje a vzduch má nižší schopnost uchování vodních par. Jakmile přitopíte a zavřete mikroventilace na oknech, interiér se zahřeje a voda se sráží a nasává do okolí. Chladný venkovní vzduch má ale nižší absorpční schopnosti a vlhkost z bytu nepojme.
Nezateplené domy navíc mají chladnější stěny, které podzimní slunce už nezahřeje. Vznikají tím tepelné mosty, kde se setkává teplý vzduch z interiéru a chladný zvenku. To vše nahrává tvorbě vlhkosti a plísní v rozích místností a okolí oken.
Vlhkost si doma vytváříme sami
V domech a bytech vzniká přirozená vlhkost. Místnosti se ale méně větrají – to patří k dlouhodobým nešvarům českých domácností. Při jakých činnostech se do vzduchu dostane nejvíce vody?
- Vaření
- Dýchání
- Sušení prádla
- Sprchování
Kvůli nedostatečnému odvětrávání vlhký vzduch zůstává v místnosti a sráží se na stěnách. Subjektivně vlhkost ale necítíme, projeví se až s plísní nebo solnými květy. V takovém případě je ale často pozdě.
Cesta k suchým zdím
Jak se zbavit vlhkosti v domácnosti? Pravidelně větrejte. Neotvírejte okna na celý den. Účinnější je krátké a intenzivní větrání několikrát denně po sprše, vaření a sušení prádla. Vzduch se vymění, ale nesnížíte teplotu.
Pokud se potýkáte s vlhkostí či plísní dlouhodobě, vyzkoušejte nejlépe hodnocený výkonný odvlhčovač AERIUM DH20G. Tento kompaktní přístroj si poradí s prostory o velikosti až 120 m2 a za den vyčerpá ze vzduchu až 20 litrů vody. Díky ionizátoru, uhlíkovému filtru a UV-C sterilizaci a možnosti HEPA filtrace navíc efektivně čistí vzduch, a doma si tak vytvoříte zdravější klima.
Odvlhčovač má připojení k Wi-Fi, takže ho můžete ovládat přes chytrou aplikaci z telefonu. Tím ale výčet užitečných funkcí nekončí. Co dalšího dokáže nabídnout?
- Časovač až na 24 hodin;
- Režim sušení prádla s vertikálním odvodem vzduchu – suchý a teplý vzduch se fouká nahoru k oblečení, čímž urychluje odpařování vody z látky;
- Auto-restart – funkce zajišťuje obnovení do původního nastavení po výpadku proudu, čímž se zajistí plynulý a nepřetržitý provoz.
Jak vybrat odvlhčovač vzduchu?
Jaké funkce mají nejlepší odvlhčovače vzduchu 2025? Ke standardům patří nastavitelný hygrostat. Ten zapíná a vypíná přístroj po dosažení určitého stupně vlhkosti v domácnosti, šetříte tím energii a udržujete stálé klima.
Šikovný je i provozní režim sušení prádla. A pokud vysoušíte zdi v chladnějších místnostech, jako jsou například sklepy, hodí se i protinámrazový systém. Užitečná může být také filtrace a čištění vzduchu s ionizátorem, zde ale záleží na vašich preferencích.
Mezi klíčové parametry výběru ale patří zejména velikost místnosti. Odvlhčovače si obyčejně poradí s menšími prostory bez problému. Ty větší ale vyžadují vyšší výkon a dostatečnou odvlhčovací kapacitu (kolik litrů vody odebere přístroj ze vzduchu za 24 hodin).
Na trhu potkáte dva druhy odvlhčovačů, a to kondenzační a absorpční. Každý typ funguje trochu jinak a hodí se k jinému způsobu vysoušení.
- Kondenzační – vzduch prochází přes chladicí spirálu a vodní pára se sráží na kapky vody, které stečou do nádržky. Vhodný do vytápěných místností s teplotou vzduchu od 18 °C do 35 °C.
- Absorpční – vodní pára se nesráží, ale nasává ji speciální materiál. Ten se průběžně regeneruje teplem a voda se odpařuje do kondenzátoru. Funguje už od 0 °C, má ale vyšší spotřebu elektřiny a nižší kapacitu odčerpávání.
Kvalitní odvlhčovače vzduchu od Vzdušín.cz
Hledáte vhodný odvlhčovač vzduchu? Využijte Black Friday slevy a pořiďte si šikovný přístroj AERIUM DH20G, který udělá s kvalitou ovzduší u vás doma hotové zázraky. A pokud si nejste jistí výběrem? Na Vzdušín.cz se můžete spolehnout na profesionální podporu odborníků, kteří vám doporučí produkt přímo pro vás. Nakoupíte tak nejen chytře, ale i úsporně.