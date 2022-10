TZB-info / Větrání a klimatizace / Vzduchotechnická zařízení / Luwex vymění vzduchotechniku v budově zpravodajství České televize

Luwex vymění vzduchotechniku v budově zpravodajství České televize

O kompletní rekonstrukci systému vysokotlaké klimatizace v budově zpravodajství České televize v Praze na Kavčích horách se postará společnost Luwex. Ta se stala vítězem veřejné zakázky uváděné také pod souhrnným názvem Rekonstrukce indukčních jednotek v OZ. Cílem projektu je zajistit požadované mikroklimatické podmínky kanceláří a technologických pracovišť.

„Harmonogram prací přitom musí respektovat termíny a požadavky České televize, zejména s ohledem na vysílání, zajišťující veřejnou službu. V minulosti jsme ale už několik podobných zakázek realizovali, a proto nám práce v těchto podmínkách není cizí,“ říká Matouš Gut, projektový manažer Divize lehká vzduchotechnika Luwexu.

Práce začnou v listopadu a jsou rozděleny do dvou etap. První potrvá 365 dnů a zahrnuje instalaci nových indukčních jednotek včetně rozvodů tepla a chladu a systému měření a regulace, zejména do podhledů při zachování plné funkčnosti stávajícího systému.

Ve druhé etapě pak přijde na řadu výměna centrálních vzduchotechnických jednotek ve strojovně a postupné přepojení nových rozvodů na páteřní potrubní systém. Až potom začne demontáž původních indukčních jednotek a rozvodů. Tyto práce mají skončit v srpnu 2024. Tedy nejdéle do 700 dnů od předání staveniště.

„Celá rekonstrukce se týká převážně výměny indukčních parapetních jednotek za stropní. Její součástí je také výměna vzduchotechniky ve zpravodajství, což znamená veliký důraz na těsnost a minimální hlučnost vzduchotechnických rozvodů,“ dodal Matouš Gut.

Luwex založený v únoru 1988 patří mezi nejstarší akciové společnosti v zemi. Dnes se řadí k lídrům trhu v oboru TZB (technická zařízení budov). V posledních letech například instaloval vzduchotechnické systémy do modernizované Státní opery, českých obchodů irského módního řetězce Primark nebo projektů Nový Smíchov. Aktuálně dodává vzduchotechniku třeba do různých objektů GZ Média v Loděnici, korejského Nexenu v Žatci nebo radiochemie ÚJV Řež. Do České televize se firma vrací potřetí. Poprvé to bylo v roce 2014 a potom v letech 2017/18. Od jara 2020 je Luwex součástí slovenské skupiny GreMi KLIMA.