Kritéria pro výběr ventilátorů pro zařízení a instalační větrací systémy
Kritéria pro výběr ventilátorů pro zařízení a instalační větrací systémy
Výběr správného ventilátoru vyžaduje zvážení celé řady kritérií. Níže je uveden zjednodušený průvodce – s výjimkou specializovaných aplikací (výbušné prostředí, korozivní látky, velmi vysoké teploty).
Rozdělení ventilátorů
Ventilátor se skládá z motoru a rotoru, který vynucuje proudění vzduchu. Podle směru průtoku rozlišujeme:
- Radiální (centrifugální) – osa rotoru je kolmá na směr proudění:
- Forward curved – lopatky zakřivené dopředu, nižší otáčky, vhodné pro vysoký tlak (např. digestoře, vzduchové záclony).
- Backward curved – lopatky zakřivené dozadu, vyšší otáčky, vyšší účinnost, menší riziko přetížení motoru.
- Radiální axiální – osa rotoru je rovnoběžná se směrem proudění: používají se tam, kde je požadován velký průtok při nízkém odporu (např. vzduchové chladiče, dry-coolery, výkonná ventilace).
Krok 1 – Charakteristika a pracovní bod
Klíčové parametry: průtok [m³/h] a tlak [Pa]. Ventilátor se volí tak, aby jeho charakteristika zahrnovala pracovní bod při maximálním zatížení. Je třeba také zohlednit variabilní podmínky (např. zanesení filtrů), proto je vhodné, aby ventilátor dokázal pracovat komfortně i v jiných bodech. V aplikacích s proměnnými podmínkami práce se doporučuje regulace otáček rotoru.
Krok 2 – Volba motoru ventilátoru
- Motor AC – tradiční, regulace vyžaduje měnič frekvence nebo regulátor napětí.
- Motor EC – elektronicky komutovaný, bezkartáčový, navržen pro regulaci (0-10 V), vysokou energetickou účinnost, nižší hlučnost a menší rozměry. Používá se v souladu s požadavky EU (např. nařízení 2019/1781, 327/2011, 1253/2014). Důležité: zvolit vzhledem k dostupnému zdroji napájení (fáze, napětí, frekvence).
Krok 3 – Montáž ventilátoru
Po určení provozního rozsahu je třeba ověřit montážní prostor – ventilátor musí mít dostatek místa bez překážek. Správná instalace zajistí jeho účinnou a dlouhodobou činnost.
Krok 4 – Hladina hluku
V mnoha aplikacích je klíčová nízká akustická emise. Lze toho dosáhnout: větším rotorem a nižšími otáčkami, motorem EC s optimalizovaným tvarem rotoru, doplňky jako tlumiče akustického hluku. Příklad: pokud prostor dovolí – volba rotoru Ø 250 mm místo Ø 200 mm umožní stejný výkon při nižších otáčkách a nižší hlučnosti.
Krok 5 – Volba modelu
S určenými parametry, prostorem a akustickými požadavky je možné provést předběžný výběr typu ventilátoru („axiální“ nebo „radiální“) a modelu. Nabídka výrobců čítá stovky položek; v případě pochybností je doporučena technická konzultace pro volbu nejvhodnějšího modelu.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat v našem Evropském prodejním a projektovém centru značky AFL MOTORS – rádi Vám pomůžeme vybrat ideální model ventilátoru. V naší nabídce najdete ventilátory s motory AC i vysoce výkonné motory EC – určitě najdeme řešení odpovídající Vašim potřebám. aflmotors.com/cs/kontaktujte-nas
Zveme Vás k zhlédnutí filmu, který shrnuje klíčová pravidla výběru průmyslových ventilátorů.
AFL MOTORS EUROPE, globální výrobce průmyslových ventilátorů, prodej a technická podpora.