TOPVEX TRHP / SRHP – Nová generace VZT s integrovaným reverzibilním tepelným čerpadlem
Prémiová řada kompaktních větracích jednotek Topvex s regeneračním výměníkem patří dlouhodobě k nejoblíbenějším řešením pro moderní budovy. Nyní přichází její nové rozšíření, které staví na ověřené kvalitě původních jednotek a přidává inovativní modul tepelného čerpadla (heat pump) pro ještě vyšší účinnost, flexibilitu a energetickou soběstačnost.
Navazuje na úspěch řady Topvex
Obr. 1 – klasické řešení s venkovní jednotkou tepelného čerpadla
Nová jednotka Topvex HP byla vyvíjena s jasným cílem: zachovat všechny výhody a přednosti tradičních jednotek Topvex, a zároveň nabídnout zákazníkům integrované řešení pro zpětné získávání tepla i chladu.
- robustní a osvědčená konstrukce
- vysoká účinnost regenerace, nyní i faktorů tepelného čerpadla COP a EER
- inteligentní řízení a možnost dálkového dohledu
- nízké provozní náklady
Udržitelnost a odpovědná výroba Systemair
Topvex HP není jen moderní technologií – je také výsledkem dlouhodobé strategie sustainable manufacturing – udržitelné výroby, kterou Systemair prosazuje napříč všemi svými výrobními závody. Výroba jednotek probíhá s důrazem na minimalizaci ekologické stopy, používání recyklovatelných materiálů, energeticky úsporné procesy a eliminaci zbytečného odpadu. Systemair zároveň klade důraz na dlouhou životnost produktů a snadnou servisovatelnost, což zákazníkům umožňuje prodloužit životní cyklus zařízení a snížit množství odpadu vznikajícího z výměny technologií.
Integrovaný HP modul pomáhá snižovat uhlíkovou stopu tím, že umožňuje využívat obnovitelné teplo ze vzduchu. Tepelné čerpadlo snižuje spotřebu fosilních paliv, výrazně omezuje provozní emise CO₂ a díky vysoké účinnosti snižuje celkovou energetickou náročnost budov. Kombinace kvalitní regenerace tepla a tepelného čerpadla tak představuje jedno z nejšetrnějších řešení větrání, vytápění i chlazení ve své třídě.
Plně integrovaný chladivový okruh – bez nutnosti dlouhých měděných rozvodů
V praxi znamená že není potřeba instalovat externí CU potrubí a externí zdroj chladu. Výsledkem není pouze úspora materiálu, ale odpadá i náročná koordinace profesí a revize chladivového okruhu, což výrazně sníží instalační náklady.
Ideální pro modernizace a místa s nedostatkem prostoru
Obr. 3 – možnosti ovládání řady jednotek Topvex
Jednotka je navržena tak, aby splňovala požadavky projektů, kde není k dispozici dostatek místa pro samostatné venkovní jednotky nebo externí technologie. Díky kompaktním rozměrům, promyšlenému servisnímu přístupu a snadné integraci do stávajících systémů se stává skvělou volbou pro:
- rekonstrukce škol, kanceláří či zdravotnických zařízení
- budovy s omezeným technickým prostorem
- instalace, kde je kladen důraz na minimální zásah do konstrukcí
Osvědčený systém regulace, kterou detailně znáte
Celý systém využívá ověřenou a uživateli oblíbenou regulaci Systemair Access 5.0, která patří k tradičním prvkům řady Topvex. Systém zajišťuje intuitivní ovládání, chytré řízení výkonu, přesnou regulaci teplot i průtoků a možnost pokročilého vzdáleného dohledu přes cloud.
Obr. 4 – vzduchový výkon jednotek Topvex TRHP a Topvex SRHP
Budoucnost kompaktní a efektivní vzduchotechniky
Nová jednotka Topvex HP přináší vše, co uživatelé znají a oceňují na řadě Topvex, a doplňuje to o moderní technologii integrovaného tepelného čerpadla. Výsledkem je řešení, které šetří prostor, čas i náklady – a přitom poskytuje maximální výkon.
Pokud hledáte jednotku vhodnou pro rekonstrukce, malé technické prostory nebo projekty s vysokými nároky na energetickou efektivitu, Topvex HP je ideální volbou.
