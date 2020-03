TZB-info / Větrání a klimatizace / Panasonic H&C na Aquatherm Praha 2020 představil nejnovější rezidenční klimatizace a tepelná čerpadla

Panasonic H&C na Aquatherm Praha 2020 představil nejnovější rezidenční klimatizace a tepelná čerpadla

Mezi hlavní novinky patří klimatizace Panasonic TZ s úzkou vnitřní jednotkou a mimořádně úsporná tepelná čerpadla Panasonic Aquarea Generace J, která se vyrábí v Plzni.

Panasonic Heating & Cooling, zaměřující se na výzkum a vývoj energeticky efektivních řešení pro chlazení a vytápění, představil na březnovém veletrhu Aquatherm Praha 2020 produktové novinky pro rok 2020.

Stánek Panasonic H&C o velikosti 60 m2 byl rozdělen do tří tematických sekcí – rezidenční klimatizace, rezidenční vytápění a produkty pro komerční použití. V sekcích s výrobky pro domácnosti měly především prostor produktové novinky – nejnovější tepelná čerpadla typu vzduch / voda Panasonic Aquarea Generace J a split klimatizace Panasonic TZ.

Panasonic Aquarea Generace J – tepelná čerpadla v energetické třidě až A +++

Hlavní „hvězdou“ sekce pro rezidenční vytápění bylo tepelné čerpadlo typu vzduch / voda – Panasonic Aqaurea Generace J v provedení „BiBlock“ a „All In One“. Jednotky této nejnovější generace tepelných čerpadel Panasonic jsou na českém trhu nabízeny s výkonem v rozsahu 3 až 9 kW.

Ve srovnání s předchozí Generací H přichází nová řada s vylepšenou účinností v režimu vytápění s COP 5,33 u modelu WH-UD03JE5. Při ohřevu teplé vody dosahuje COP až 3,3 s garantovanou výstupní teplotou vody do 60 ˚C i pro nízkoteplotní standartní modely SDC. „Jednotky Aquarea Generace J jsou také mimořádně energeticky úsporné, což mimo jiné dokládá fakt, že při nízkoteplotním provozu spadají do energetické třídy A +++,“ říká Jan Bátěk z obchodního oddělení společnosti Panasonic H&C.

Nová Generace J se rovněž může pochlubit zvýšeným komfortem i při extrémně nízkých teplotách až do -20 ˚C. K dispozici je také nová funkce umožňující chlazení až do venkovní teploty 10 °C. Samozřejmostí je možnost uživatelsky ovládat tepelná čerpadla Aquarea přes internet prostřednictvím aplikace Aquarea Smart Cloud. Obrovskou výhodou pro instalační a servisní firmy je Aquarea Sevice Cloud, který umožňuje dálkově sledovat provoz tepelného čerpadla a diagnostikovat případné poruchy.

V neposlední řadě jsou tepelná čerpadla Panasonic Aquarea Generace J velmi šetrná k životnímu prostředí, k čemuž přispívá fakt, že všechny modely používají chladivo R32.

„Toto chladivo je snadno recyklovatelné, má nulový dopad na ozonovou vrstvu a o 75 % menší vliv na globální oteplování než dříve běžně používané chladivo R410A, což pomáhá ke snížení uhlíkové stopy budov,“ uvádí Jan Bátěk.

Panasonic z Plzně zásobuje tepelnými čerpadly celou Evropu

Není bez zajímavosti, že vnitřní jednotky čerpadel Panasonic Aquarea Generace J se vyrábí v plzeňské továrně Panasonic AVC Networks Czech, která patří k nejvýznamnějším výrobním závodům značky na světě. „Od našeho založení v roce 1996 jsme vyrobili 40 milionů výrobků, převážně televizí. V roce 2018 jsme začali s produkcí tepelných čerpadel, kterých jsme dosud vyrobili 30 000. Kromě ČR jimi zásobujeme celý evropský trh,“ říká Radek Vach, generální manažer pro oblast business development v Panasonic AVC Networks Czech, který doplňuje: „Výroba vnitřních jednotek tepelných čerpadel byla do ČR přesunuta z Malajsie a byl to dobrý krok. Jsme blízko evropským zákazníkům, kterým je naše produkce určena, a také poskytujeme šanci evropským subdodavatelům podílet se na výrobě. Právě evropské dodavatele se nám úspěšně daří zapojovat do výrobního procesu. Důkazem je fakt, že 60 % součástek nutných k produkci tepelných čerpadel je vyráběno v Evropě, a z toho celá jedna třetina přímo v ČR. Podíl české výroby a českých dodavatelů nás velmi těší, protože tímto způsobem pomáháme tuzemským firmám získávat zakázky i šířit jejich dobré jméno v Evropě.“

Panasonic TZ – kompaktní klimatizace s ovládáním přes cloud

Návštěvníci se na stánku rovněž mohli seznámit s novou řadou rezidenčních klimatizací – Panasonic TZ. Ty se vyznačují mimořádně kompaktním designem a šířkou vnitřní jednotky pouhých 779 mm, což umožňuje instalaci i do velmi úzkých prostor – například nad dveře. „Z pohledu uživatele je rozhodně výhodou fakt, že tyto jednotky bude možné díky vestavěnému Wi-Fi modulu plně ovládat a monitorovat na dálku prostřednictvím cloudového řešení Panasonic Comfort Cloud,“ říká Jan Bátěk.

Zmiňovaná aplikace Panasonic Comfort Cloud umožňuje odkudkoli snadno ovládat všechny klíčové funkce klimatizace přes mobilní telefon. „Uživatel může jejím prostřednictvím v reálném čase nastavit teplotu v místnosti nebo zapnout vytápění či chlazení domácnosti na dálku před svým příjezdem domů, například z dovolené. A pak je tu obrovská výhoda v podobě analýzy spotřeby. Vlastník klimatizace si může precizně monitorovat spotřebu energie podle různých nastavení teploty nebo porovnávat spotřebu za různá časová období. Bude tak mít výdaje za vytápění i chlazení vždy pevně pod kontrolou,“ uzavírá Bátěk.

Pro více informací o Panasonic H&C navštivte www.aircon.panasonic.eu.