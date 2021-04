TZB-info / Větrání a klimatizace / Akreditované testování vytápění, větrání, chlazení, ale i dopravních prostředků

Akreditované testování vytápění, větrání, chlazení, ale i dopravních prostředků

Zkušebna ETC Praha je určena zejména pro vývojáře a výrobce klimatizačních zařízení, nebo pro stavební firmy a dovozce, kteří si potřebují ověřit vlastnosti svých či nabízených výrobků. Zkušebna se nachází v Hostivici u Prahy.



Areál ETC Praha





Ve zkušebně ETC Praha je možné ověřit veškeré parametry větracích, klimatizačních a chladicích zařízení nebo topných jednotek. Typicky sem patří tlakové charakteristiky, chladicí výkon, topný výkon, klimatické zkoušky, mechanické zkoušky, vibrační, materiálové a korozní zkoušky nebo EMC zkoušky, tzn. zkoušky elektromagnetické kompatibility.



Měření tlakové charakteristiky

Měření topného a chladícího výkonu



Testovat lze jak kompletní zařízení, tak jednotlivé komponenty. U zařízení TZB (HVAC) jsou to například kompresory, ventilátory, výměníky a filtry. A zkouší se i aplikace, zejména transportní chlazení – chlazení na autobusu, vlaku nebo nákladním automobilu.



EMC zkoušky

Zkušebna pro velká zařízení

Jedinečnost zkušebny ETC je specializace na velká zařízení, zkušebna disponuje největší klimatickou komorou v ČR. Je dlouhá 20 metrů a vejde se do ní celý autobus nebo nákladní automobil. Komora umí simulovat teploty od −32 °C do +60 °C. Zkušebnu tak využijí typicky výrobci těžké techniky, stavebních strojů, vojenské techniky, ale i klasické dopravní prostředky. Nemusí se testovat jen celá zařízení, ale lze vyzkoušet i jejich části.







Klimatické zkoušky

Další jedinečná služba, kterou ETC Praha nabízí, je víceosá vibrační zkušebna. V ní umí personál ETC věrně simulovat otřesy v reálném provozu.







Vibrační zkoušky

Přestože zkušebna slouží primárně pro testování výrobků značek Trane a Thermo King, podstoupila evropskou akreditaci a má tedy stejný status jako jiná nezávislá zkušebna. Se všemi potřebnými certifikáty tak ETC Praha může své služby plnohodnotně nabízet externím zákazníkům.

Jak může zkušebna přispět k řešení pandemie covid-19?

Zkušebna ETC Praha provádí validaci přepravních prostředků pro farmaceutické výrobky. To se aktuálně hodí zejména z pohledu převozu vakcín proti covid-19, které vyžadují transport při určité teplotě a přidělené přepravní prostředky musí být tyto podmínky schopné zajistit.

Nejde však jen o vakcíny, validovány musí být i dopravní prostředky na převoz jiných farmaceutických výrobků. Pro tuto příležitost nabízí zkušebna teplotní mapování přepravního prostoru.