TZB-info / Větrání a klimatizace / Čistička vzduchu pro místnosti a další novinky z Janka Radotín

Čistička vzduchu pro místnosti a další novinky z Janka Radotín

Rozhovor s Ing. Radkou Čapkovou, obchodní ředitelkou JANKA Radotín o Jance na Slovensku, jednotce pro desinfekci prostor, retrofitu a řešení VZT pro eliminaci virů a bakterií.

Janka Radotín je v oboru vzduchotechniky jednou z nejstarších firem

V únorovém studiu živých rozhovorů TZB-info jsme uvítali milou dámu, Ing. Radku Čapkovou, obchodní ředitelku JANKA Radotín. V okruhu našich posluchačů je Janka Radotín pojem známý, spojený pevně s VZT, se zavedenou značkou a také s historií VZT profese. Ostatně, historický ventilátor z ND zdobí i u vstupu do Janky Radotín.

Ing. Radka Čapková: „Ano, ventilátor, který byl vyroben v roce 1883 právě pro otevření Národního divadla je ve vestibulu naší firmy společně s dalšími exponáty, které historicky Janka vyráběla. Je to krásná a zavazující připomínka příběhu firmy, která v příštím roce oslaví 150 let od svého založení. Je to úctyhodná historie, která se nepovedla spoustě strojírenských firem a v oboru vzduchotechniky jsme jednou z nejstarších firem. A navíc od prvopočátku Janka vyráběla vzduchotechnická zařízení od jednoduchých ventilátorů až do zařízení, které máme v portfoliu dnes. A je to velký závazek pro nás všechny, kteří v Jance pracujeme.“

PARTNER KLIMA, nový distributor Janky na Slovensku

„Janka je značka samozřejmě známá i na Slovensku, i tady je tradičním dodavatelem vzduchotechnických jednotek. Nicméně prodeje nejsou v takových číslech, jak bychom si představovali, nebo jak by se u takové tradiční značky čekalo. I to byl důvod letošní změny, kdy od 1. 1. 2021 máme nového distributora pro Slovensko, společnost PARTNER KLIMA spol. s r. o., která má na Slovensku již řadu svých krásných referencí. Z oboru stavebnictví například VZT jednotky z Janky Radotín pro výrobní závod Jaguár, z oboru energetiky například dodávky ventilátorů a chladičů pro jadernou elektrárnu Mochovce, nyní ve výrobě jednotky pro elektrárnu v Jaslovských Bohunicích,“ říká v rozhovoru Radka Čapková a zdůrazňuje, že nejde jen o ty zajímavé reference a velké projekty. „Každý zákazník je pro nás důležitý, zajímá nás každá realizace. Nicméně pokud si máme vybrat, tak čím je zařízení větší, komplikovanější, seismické uspořádání, nerez, ATEX provedení, tím je to pro nás zajímavější,“ říká Radka Čapková.

Zkušenosti z technologií pro nemocnice i do ostatní VZT

„V rámci novinek řešíme i věci, které jsme ještě před rokem vůbec nepotřebovali. V loňském roce přišla potřeba ochrany proti virům a bakteriím, která byla do té doby tématem jen pro nemocnice a operační sály. Janka byla tradičním dodavatelem do zdravotnictví a čistých prostor, ale jednalo se o úzký stavební segment, který taková řešení vyžadoval.

V současné době epidemie se i vzduchotechnika musí přizpůsobit. A to jak v segmentu zařízení pro nové budovy, tak bezpečný vzduch potřebujeme i pro stávající budovy a nová řešení i pro vzduchotechniku již provozovanou. Tam je situace nepoměrně složitější, je potřeba vymyslet, navrhnout a realizovat dodatečná opatření k čištění vzduchu. Umíme ionizátory, UV lampy a další opatření podle specifických požadavků a dohody se zákazníkem,“ uvádí trend a příklady Radka Čapková.

„Už v roce 2019 nás oslovil jeden z našich zákazníků s poptávkou po větrací jednotce pro ambulantní operační sál v multifunkčním objektu. Vzniklo řešení, na principu zdravotnických zařízení navržená jednotka, čistička vzduchu, s trojstupňovou filtrací, která je vhodná pro soukromé ambulance, pro ordinace závodních lékařů, sály pro malé ambulantní operační zákroky apod.,“ popisuje vznik jedné z novinek, která vybočuje z tradičního sortimentu Janky Radka Čapková. Jakkoliv byla očekávání oprávněně asi větší, dnes čističky vhodné i pro zasedačky a kanceláře pracují v mnoha různých provozech, například i v MŠ, velíně elektrárny, v ČR i v zahraničí. A v Jance očekávají, že její čas ještě přijde.

Naše technická podpora, spolupráce s projektantem, montážníkem a provozovatelem je cestou k dobrému výsledku

„Jsme rádi u projektu od začátku. Můžeme s projektantem a architektem řešit důležité detaily, ovlivnit návrh a optimalizovat přípravu pro výrobu prvků při dodržení hlavních a podstatných požadavků a ideálně být i u uvádění do provozu, zaregulování systému a jeho servisování,“ upozorňuje Radka Čapková na význam kominukace během celého procesu návrhu a zprovoznění VZT systémů.

Dobrý retrofit umí splnit dobře popsaná očekávání

Modernizace VZT jednotek je velmi aktuální téma. Retrofit, jakkoliv je to téma složité, má mnoho výhod. Posouvá kvalitativně celé stávající zařízení, například co se týká účinnosti, hlučnosti. Pro investora nabízí nižší investiční cenu, prodloužení životnosti, spolehlivější provoz, nižší provozní náklady.

Dobře připravený projekt umožňuje rekonstruovat VZT jednotku bez dlouhého přerušení provozu.

V některých případech nejde stávající jednotku nahradit novou, nebo jen velmi komplikovaně. V nových projektech se umísťují jednotky během výstavby pomocí jeřábů, které na stavbě jsou. Při výměně to pak znamená rozřezání staré jednotky na malé části a sestavování dílů nové, u jednotek na střeše například drahá doprava vrtulníkem.

Nové jednotky mají větší rozměry s ohledem např. na ekodesign a výměna tak není možná s ohledem na prostor stávající strojovny.

Retrofit přináší nadhodnotu, ale je důležité se zákazníkem dobře specifikovat požadavky.

„Po specifikaci očekávání se stávající systém proměří, pak navrhne a můžeme rekonstruovat. Retrofit může být velmi výhodný pro spoustu uživatelů a my jsme na to připraveni,“ uzavírá Radka Čapková.

Za redakci TZB-info děkujeme za rozhovor a přejeme ať se daří značce Janka Radotín i vám všem osobně.

Vysílání rozhovorů ve studiu TZB-info proběhlo v rámci doprovodného programu veletrhu TZB expo, on-line platformy veletrhu Aquatherm Nitra.