Kolik ušetří nový ventilátor?

Účinnost a hlučnost jsou klíčové parametry ventilátorů. Při modernizaci vzduchotechnických zařízení nejde jen o výměnu kus za kus, ale i o zhodnocení, jak celý systém funguje. Pokud je na systému regulace zapnout/vypnout, tak až 50% úsporu může přidat nová plynulá regulace, a v tomto případě nový účinnější ventilátor přidá další procenta. V rozhovoru odpovídá Ing. Aleš Jakubec, jednatel ebm-papst CZ.

Ventilátory ebm-papst jsou známé svou vysokou kvalitou a spolehlivostí a jsou používány v mnoha různých aplikacích, jako jsou například větrání, klimatizace, chlazení elektronických zařízení a průmyslové automobilové aplikace. ebm-papst je německý výrobce s více než 50 lety zkušeností v oboru a nabízí širokou škálu ventilátorů včetně klasických AC ventilátorů, moderních EC ventilátorů, axiálních ventilátorů a radiálních ventilátorů.

Rok 2022 patřil k těm nejnáročnějším, u ebm-papst i k těm nejúspěšnějším

Ventilátory ebm-papst jsou v současné době velmi populární díky své vysoké účinnosti a energetické úspornosti a my jsme s kamerou zavítali do brněnské společnosti ebm-papst CZ, kde jsme se potkali s Ing. Alešem Jakubcem, jednatelem firmy.

„Rok 2022 patřil k těm nejnáročnějším, ale u nás i k těm nejúspěšnějším. Poptávka po ventilátorech a průmyslové vzduchotechnice byla a pořád je obrovská. Je otázkou, kde tak obrovská vlna zájmu vlastně vznikla. Covid, lockdowny, to vše vneslo obrovský zmatek, první byla poptávka po malých ventilátorech do čističek vzduchu, do ledniček pro vakcíny, do plicních ventilátorů, pak se vše ne uklidnilo, ale přeměnilo do poptávky pro stavebnictví, což trvá dodnes. Zároveň roli hrály problémy v dodavatelském řetězci a některé firmy kupovaly na sklad, což dříve také nebylo obvyklé. Doba je jen těžko předvídatelná, ale ve srovnání s rokem 2022 to je již nyní procházka růžovou zahradou,“ říká s úsměvem k aktuální situaci na trhu Aleš Jakubec.

„Ceny v uplynulých 2 letech rapidně rostly. Musíme si uvědomit, že my nepracujeme se základními materiály, ale jsou to speciální materiály, v jejichž ceně se odráží nejen cena suroviny, ale i ceny energií. Nicméně v rámci konkurenčního trhu jsme na tom dobře. Samozřejmě, že růst ceny není stejný u celého sortimentu, například ceny elektroniky pořád stoupají a v ceně výrobků se to projevuje. Ale předpokládám, že v letošním roce by se již situace mohla stabilizovat, nějaké výrazné snižování cen ale také neočekávám,“ říká Aleš Jakubec.

Novinek je spousta

Některé novinky se pozdržely a teď se vše zkoncentrovalo a novinek je celá řada.

„V axiálních ventilátorech v řadě AxiEco přidáváme průměry až do 900 mm. Tato řada je určena jak pro tepelná čerpadla, tak zejména aplikace, kde je větší tlaková ztráta, například námrazou.

Novinkou je i AxiTone, kde nahrazujeme 20 let starý design 3 lopatkových ventilátorů. Jedná se o třílistý EC axiální ventilátor vhodný zejména pro aplikace citlivé na hluk. Nový AxiTone je ideální pro tepelná čerpadla vzduch-voda, která vyžadují tiché ventilátory. Nový typ má vyšší účinnost o 15 %, což je skutečně velké číslo,“ říká Aleš Jakubec.

Účinnost a hlučnost jsou klíčové parametry

Zvýšení účinnosti ventilátorů s pozitivním dopadem na energetickou efektivitu a úspory nákladů za energii je často důležitým cílem v mnoha aplikacích. Pracuje se například na vylepšení designu lopatek ventilátorů pro zlepšení aerodynamického výkonu a snížení spotřeby energie, k čemuž přispívají i efektivní EC elektromotory s vysokou účinností a plynulou regulací otáček.

„I tak velká úspora jako je 15 % není sama o sobě důvodem měnit ventilátor, ale jde o vyhodnocení celého systému. Pokud se bavíme o retrofitu, tak je třeba se podívat komplexněji. Nejde jen o výměnu kus za kus, ale i o zhodnocení, jak celý systém funguje. Pokud je na systému regulace zapnout vypnout, tak až 50% úsporu může přidat nová plynulá regulace a v tomto případě nový více účinný ventilátor přidá další procenta,“ říká Aleš Jakubec.

„V radiálních ventilátorech dáváme na trh novou generaci ventilátorů RadiCal. Inovovaná řada nabízí opět výrazně lepší účinnost a nižší hlučnost,“ vyjmenovává Aleš Jakubec další novinku ebm-papst a připomíná, že v cestě za lepší účinností je to čím dále složitější. Skoky v desítkách procent se mění na procenta a za každým dalším procentem stojí velká práce. V době, kdy jde na trh nový ventilátor, tak se již pracuje na dalším a vývoj nového typu trvá minimálně 4 roky, kdy dále navazuje etapa prototypu a pak doba, kdy lze novinku uvést na trh a zařadit do produktové řady.

„Požadavek nižší hlučnosti je dán zpřísňováním limitů hluku a také zákazníci jsou čím dál náročnější. Dříve byl zákazník spokojen, když to foukalo, a že to i trochu hlučí, to nevadilo. Dnes to musí foukat, nesmí to být slyšet a musí to spořit energii, pak je to značka ideál. A my, výrobci, musíme výrobek vymazlit do nejmenšího detailu,“ zjednodušuje s nadsázkou Aleš Jakubec pohled zákazníka.

Poptávka po ventilátorech kopíruje i obrovský nárůst trhu tepelných čerpadel

„Tady trh narostl o násobky stovek procent, ze stovkových sérií jsou tisícové, desetitisícové. Ten trend je vidět i u výrobců kotlů, kteří dříve měli jen plyn nebo elektřinu a dnes zavedli nové divize a nabízejí i tepelná čerpadla. Je otázka, jak dlouho tento boom potrvá, je to otázka legislativy a je to otázka financování, kdy nyní s tepelnými čerpadly pomáhají dotace. A je to i otázka například vývoje ceny plynu,“ říká Aleš Jakubec a k samotným tepelným čerpadlům dodává, že je to jedna z mála aplikací, kde je ventilátor vidět. „Těší nás, když vidíme naše ventilátory ebm papst v TČ u domů, samozřejmě je poznáme, a ještě více nás těší, že nejsou slyšet.“

Výrazně kratší dodací lhůty předpokládáme až v roce 2024

„V rámci dodacích lhůt stále ještě doháníme zpoždění z minulých měsíců. Počítáme se stabilnějšími dodávkami, ale dodací lhůty zatím výrazně neklesnou. Kratší dodací lhůty předpokládáme až v roce 2024,“ říká Aleš Jakubec a vrací se k ještě nedávné složité situaci, kdy se v systémech hledali jakékoliv možnosti, jak zákazníkovi vyhovět. Původních pár nejbližších zastoupení, které byla zvyklá si vypomoci se vše změnilo na zapojení všech 49 dalších zastoupení a hledaly se cesty, jak se ke zboží dostat. Je tedy dobrá zpráva pro všechny zákazníky, že se změnami v současné době podařilo krizovou situaci již stabilizovat. „Hodně jsme se tím naučili a věřím, že se již nevrátíme k té jednoduché variantě, kdy se čeká na to, až zboží bude. Cíl managementu jsou týdenní dodací doby,“ prozrazuje Aleš Jakubec.

V reakci na vývoj stavebního trhu vznikají zakázky spíše v soukromém sektoru, města a obce zatím postupují více méně opatrně. A to i za situace současných dotačních titulů a tlaku státu na úspory ve veřejných budovách. Podobná situace je v hotelích, nemocnicích apod. Vždy to záleží na tom, že je tam někdo, kdo to iniciuje, kdo to rozhodne, kdo to zaštítí. Mnohdy je na začátku procesu investice pro úspory firma, které budovu provozuje.

Hezky se poslouchá závěrečné poděkování Ing. Aleše Jakubce zákazníkům za trpělivost a firemnímu týmu za neuvěřitelnou invenci a za maximální snahu řešit situaci v předešlém období.