TZB-info / Větrání a klimatizace / Budou se měnit skoro všechny hygienické předpisy, zaznělo v reportáži z konference větrání

Budou se měnit skoro všechny hygienické předpisy, zaznělo v reportáži z konference větrání

Čekají nás změny v oblasti hygieny práce, pobytových prostor, bazénů, změny budou přicházet od ledna 2024. Novinky napříč firmami reagují na požadavky energetických úspor a zdravějšího vnitřního prostředí.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

V říjnu 2023 se konala 25. konference Klimatizace a větrání 2023, kterou pořádala Společnost pro techniku prostředí. S kamerou estav.tv jsme se ptali garanta konference Ing. Miloše Laina, Ph.D. na stěžejní témata, ale v dalších komentářích se vyjadřují jak přednášející, tak zástupci firem z oboru.

„Konference nemá úplně topové téma, snažíme se o široký záběr z větrání a klimatizace, chceme obsáhnout průřez změn v oboru. Ale přidáváme i méně známou problematiku, například letos pneumatickou dopravu. Již první blok ukázal, že Green Deal a změny legislativy opět zasáhnou do našeho oboru a projektanti a výrobci si s tím budou muset poradit,“ řekl Ing. Miloš Lain, Ph.D., odborný garant konference s tím, že konkrétně se jedná zejména o úspory energie, energetickou účinnost a problematiku chladiv včetně zajímavé alternativy adiabatického chlazení, kterému byl věnován celý jeden blok.

ATREA „Atrea má více témat a zde jsme našli prostor, jak je přednést odborné veřejnosti. Nejde jen o kompletní VZT jednotky, ale větrání v oborech, tj. větrání rodinných domů, bytových domů. Čeká nás změna legislativy ve školách, to jsou všechno témata, ke kterým má ATREA co říci a má co nabídnout,“ řekl Tomáš Kott, vedoucí obchodu Česká republika, Slovenská republika a Maďarsko.

Flair „Zvlhčováním se zabýváme 30 let a pořád se snažíme propagovat význam správné vlhkosti pro lidské zdraví. Samozřejmě je tu i zájem technologií a ochrany památek. Řízení vlhkosti je věc energeticky náročná, proto musíme stále hledat ta nejlepší řešení,“ říká Ing. Petr Andres, zástupce společnosti Flair.

CIUR si pro tuto konferenci vybral představení rooftopů. „Máme tady na konferenci přímo zástupce výrobce, abychom byli schopni odborníkům zodpovědět i detailní otázky. Rooftopy jsou kompaktní řešení, celoroční záležitost. Můžeme zabezpečit kvalitní prostředí v budovách po celý rok, dokážeme nabídnout široký rozsah jak chladicího, tak topného výkonu stejně tak i vzduchového průtoku,“ komentoval jedno z témat společnosti Vladimír Pecha, obchodní manager aplikací TZB v CIUR.

Čeká nás velký balík změn v legislativě vnitřního prostředí

„Budou se měnit skoro všechny hygienické předpisy,“ říká Ing. Zuzana Mathauserová a dále zmiňuje detaily: „Čekají nás změny v oblasti hygieny práce, pobytových prostor, bazénů, změny budou přicházet od ledna 2024. Trochu paseku v tom udělala stavební vyhláška k novému stavebnímu zákonu, která část hygienických požadavků převzala. To je jeden z důvodů novelizace. Druhý důvod je to, že EU zpřísnila celou řadu limitů pro chemické látky a pro prašnost, což se samozřejmě dotýká větrání. Třetí důvod je tlak na šetření energií. Uvidíme, jak to bude vypadat v praxi, změn je hodně a prakticky ve všem. Nové hygienické předpisy se dotýkají i škol, to je nová školská vyhláška, o které se hodně mluví. Ale finance, které mají ředitelé k dispozici jsou velmi omezené a toto přináší další náklady. Nevím, jak se s tím vyrovnají. Jestli pomohou dotační tituly, uvidíme.“

Mění se i legislativa pro pobytové prostory. Uvidíme, jak moc se bude měnit. Otázka je, zda se tam vůbec objeví limit pro CO 2 , který je tím základním ukazatelem, doufejme, že ano.

Změny navazují na nový stavební zákon, kde je leden až červen přechodné období. Od června bude platit nová stavební vyhláška. Nové hygienické předpisy budou platit od ledna 2024.

Rekuperace vzduchu je důležité téma pro vnitřní prostředí i úspory energie

Recutech „Nabízíme protiproudé rekuperační výměníky pro VZT jednotky. Chceme ukázat odborné veřejnosti náš nový entalpický výměník, který ze svého principu sdílí nejen teplo, ale i vlhkost a zabraňuje tak vysušování domů,“ upozornil na novinku Radim Vítek, manažer certifikace a vývoje společnosti Recutech s.r.o. Novinka se uplatní v rezidenčních stavbách, ale i ve velkých instalacích komerčních budov, jako jsou nákupní centra a výrobní haly, datová centra apod.

Příhoda „Potkáváme tady celou řadu našich zákazníků a můžeme diskutovat projekty, kam se plánují naše textilní výústky na míru. Je to dobrá příležitost zkonzultovat detaily distribuce vzduchu v konkrétní zakázce. Nové požadavky na větrání škol jsou pro nás velká příležitost. Školy jsme dělali a děláme je rádi, protože pro designové textilní výústky je prostředí pro děti výzva,“ zmiňuje jen jeden segment z mnoha, kam se textilní výústky hodí, Ing. Zdeněk Příhoda, jednatel společnosti.

Systemair „My už dlouho sledujeme téma rezidenčního bydlení. Rádi si tady vyslechneme názory odborníků, kteří naše systémy navrhují. Z toho, o čem se tu hodně hovoří, mne napadají za náš sortiment pro rezidenční domy jednotky SAVE pro zdravý vzduch v každé domácnosti a pro komerční budovy jednotky Geniox, které nabízí ideální řešení pro úsporu energie, nízké provozní náklady a dlouhou životnost s co nejmenším dopadem na životní prostředí,“ vysvětluje priority Ing. Karel Soukup, technický ředitel společnosti.

České normy na výpočet tepelných ztrát a dimenzování tepelného zdroje jsou ze začátku minulého století

Co je teď nejdůležitější z hlediska projektování? Byla otázka pro Ing. Jiřího Petlacha.

„Já bych to téma trochu rozšířil i o vytápění, protože vše má svůj proces projektování. Když připomenu například tepelná čerpadla, kterými vytápíme i chladíme. Ale největší problém vidím v dimenzování. České normy na výpočet tepelných ztrát a dimenzování tepelného zdroje jsou ze začátku minulého století. Nezapočítávají se tepelné zisky, nepočítá se dynamika soustav. Když tam nejsou lidé a nejsou zisky, nepotřebuji tolik větrat. Zbytečně se předimenzovává, je tam příliš mnoho k dořízení, nedělá se dynamika budov, řízení provozu, zvyšují se zbytečně požadavky na prostor, na energie a v neposlední řadě to stojí zbytečně moc peněz,“ říká Ing. Jiří Petlach s tím, že zastaralou legislativou vnášíme podstatnou chybu do nových projektů. A dále doplňuje: „Například tepelné zisky v zimě i v létě tvoří podstatnou část pro dimenzování chladicích zařízení. A je škoda a chyba, že se nepočítají do vytápění budov.“

„Co se týká rozdělení požadavků a spotřeby během roku, zima / léto, je třeba zohlednit psychologii člověka. Hůře si člověk zvyká na pocit chladu. Připomeňme reakce v minulé topné sezóně, když se někde snižovala teplota na 18 °C, což mimochodem byla v minulém století celkem běžná teplota,“ připomíná Jiří Petlach.

Co se týká trendu velkoplošného vytápění a chlazení v kombinaci s tepelným čerpadlem, je to vynikající řešení. Jen je potřeba zohlednit setrvačnost, pocitově člověk nevnímá chod technologie. Jakákoliv chladicí jednotka bude vždy slyšet.

Akustika je ve VZT důležité téma

Lindab Ventilace „Tlumiče hluku jsou významnou součástí sortimentu skupiny Lindab,“ říká Ing. Josef Lácha, produktový manažer a zdůrazňuje, že důležitá je i podpora projektantů včetně vývoje projekčních pomůcek. „Návrhový SW je on-line, projektant na základě vstupních parametrů dokáže vyselektovat konkrétní tlumič pro danou aplikaci a přiřadit ho do projektu. Data, která jsou použita v návrhu pocházejí z našich vývojových laboratoří, to znamená, že projektant má v návrhu jistotu, že bude výsledek v pořádku.“

Diagnostika vnitřního prostředí i s certifikací WELL Building Standard (WELL)

Protronix „My jako Protronix reprezentujeme zde na konferenci stálý sortiment čidel pro diagnostiku kvality vzduchu pro efektivní řízení VZT. Z aktuálních novinek bych rád zmínil čidla pro měření radonu a následné efektivní řízení ventilace pro odvětrání radonu. Za důležité považujeme i detektory úniku chladiv například pro průmysl nebo hotely. Zajímavostí je nový trend vylepšení detektorů s měřením podle WELL Building Standard (WELL), což je hodně žádáno například pro administrativní budovy. Čidla Protronix vyhovují požadavkům a snadno se integrují do projektů,“ přibližuje novinky Martin Kučera, obchodně-technický zástupce Protronix.

Ventilátor je srdce vzduchotechniky a ebm-papst má celou řadu novinek

ebm-papst CZ „Novinkou je například celá řada nových ventilátorů Radical s kompozitem v oběžných kolech. Navazujeme na první generaci těchto ventilátorů z r. 2011, která byla velmi úspěšná. A nyní jsme si řekli, že když máme novou geometrii a motory, tak jsme do toho trochu šlápli a nová generace se opravdu povedla a parametry hovoří za vše,“ říká Ing. Aleš Jakubec, jednatel ebm-papst a novinky popisuje hesly: nižší hlučnost, vyšší účinnost, menší rozměry. „S výrobci zařízení jsme již delší dobu v kontaktu, představili jsme vzorky a zájem je, tedy doufáme, že si rychle v kombinaci s novými motory najdou své místo na trhu,“ věří novinkám Aleš Jakubec s tím, že některé z řady nových ventilátorů jsou již na trhu.