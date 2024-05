TZB-info / Větrání a klimatizace / Vnitřní prostředí / Větrání a hodnocení vnitřního prostředí. Fouká na vás klimatizace?

Větrání a hodnocení vnitřního prostředí. Fouká na vás klimatizace? Jak probíhá měření?

S Ing. Danielem Adamovským, Ph.D., vedoucím laboratoře vnitřního prostředí, jsme se sešli v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) v Buštěhradu a povídali jsem si, jak hodnotit vnitřní prostředí v pobytových místnostech a jak a čím měřit.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

„Pokud chceme postihnout kvalitu vnitřního prostředí, tak se bavíme o velmi široké oblasti. Atributů je totiž hodně. Uveďme například tepelnou pohodu, kvalitu vzduchu a můžeme pokračovat k osvětlení, akustice atd.,“ na začátku uvádí šíři problematiky Adamovský.

„My se dnes zaměříme na podmínky tepelné pohody, tj. když uživatel pociťuje chlad nebo naopak horko, průvan. A v takových případech my potřebujeme měřit a hodnotit min. 2 veličiny, a to je výsledná teplota v tom prostředí, ideálně ve více výškách. Tak můžeme postihnout, když člověk sedí, když stojí, tj. měříme ve výšce kotníků, břicha a hlavy. Druhou veličinou je rychlost proudění vzduchu,“ popisuje Adamovský tematiku, která nás tentokrát zajímá.

Blíží se letní teploty a v kancelářích se budou spouštět klimatizace. Ty mohou být občas zdrojem různých obtíží a potenciálních problémů. Někteří lidé mohou pociťovat nepohodlí kvůli velkým rozdílům mezi teplotou venku a teplotou v kanceláři, pokud je klimatizace nastavena na příliš nízkou teplotu, resp. velký rozdíl venkovní a vnitřní teploty. U některých lidí může dlouhodobá expozice studenému vzduchu z klimatizace způsobovat problémy s dýcháním, zvyšovat riziko pro nachlazení nebo alergické reakce. Klimatizace může vysoušet vzduch v uzavřených prostorách, což může způsobit nepohodlí a suchost v nose, krku a očích. Některé klimatizační systémy mohou být hlučné, což může rušit koncentraci a práci v kanceláři. Nejčastějším problémem jsou ovšem rozdílné preference, kdy lidé mají různé požadavky ohledně teploty a cítí se pohodlně při různých úrovních tepla. Nastavení klimatizace tak může být věčným zdrojem sporů mezi zaměstnanci.

Řešením může být zlepšení izolace budovy, pravidelná údržba klimatizačních zařízení, použití programovatelných termostatů pro lepší řízení teploty a také možnost individuálních regulací teploty v různých částech kanceláře.

Je součástí hodnocení i měření vlhkosti?

„Ano, vlhkost je jedním z faktorů, který může doplnit škálu měřených veličin. Měříme relativní vlhkost, můžeme měřit teplotu kulového teploměru, která nám pomůže v určení výsledné teploty,“ říká Adamovský.

Ve videu jsme si ukázali měřicí sestavu přístrojů testo pro měření základní škály veličin. Sondu pro měření rychlosti vzduchu, sondu pro relativní vlhkost, kulový teploměr pro měření výsledné teploty, záznam dat a další. Dochází ke sběru dat, jejich ukládání, vytvoření základních grafů a export naměřených dat pro další zpracování.

„Sestava ve videu odpovídá hodnocení podmínek vnitřního prostředí v kanceláři. Sestava se umístí do pracovního místa a měříme konkrétní veličiny,“ popisuje Adamovský a doplňuje ještě ukázku měření v místě výústky.

„Při měření průtoku vzduchu na distribučním prvku přikládáme trychtýř s anemometrem, kterým stanovíme rychlost a dopočítáme průtok podle rozměrů. Data pak máme na displeji v aplikaci testo SMART,“ ukazuje Adamovský.