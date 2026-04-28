Nová pomůcka pro výběr lokální VZT jednotky
Přehrát audio verzi
Nová pomůcka pro výběr lokální VZT jednotky
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Portál TZB-info přináší novou pomůcku pro výběr lokální rekuperace určené pro větrání jedné místnosti. Tento přehledný nástroj umožní rychlé porovnání parametrů jednotlivých jednotek napříč výrobci a usnadní tak rozhodování projektantům a investorům.
Lokální pokojové jednotky jsou vhodné především tam, kde není z nějakého důvodu možné nainstalovat centrální systém. Typicky tak nastává při rekonstrukci stávajících rodinných domů nebo bytů, kde není možné nebo vhodné instalovat velkou jednotku a vzduchovody.
Lokální jednotky se montují přímo do otvoru v obvodové stěně. Většinou jsou navrženy tak, aby pracovaly ve střídavém režimu, kdy se pravidelně mění směr proudění mezi přívodem a odvodem vzduchu z místnosti. Při větrání více místností nebo většího prostoru je vhodné navrhovat jednotky v páru a řídit je společně.
Zpravidla obsahují výměník zpětného získávání tepla a předehřev vzduchu, není se tedy třeba obávat přílišného zvýšení spotřeby energie na vytápění nebo studeného průvanu. Naopak výsledkem bude snížení koncentrace CO2, odvětrání přebytečné vlhkosti a celkové zvýšení kvality vnitřního prostředí.
Mezi sledované parametry lokálních jednotek patří:
- Maximální objemový průtok
- Způsob regulace otáček ventilátorů a ovládání jednotky
- Průměr montážního otvoru a maximální tloušťka zdi
- Maximální teplotní faktor ZZT (tepelná účinnost)
- Druh filtrace
- Příkon ventilátoru
- Hmotnost jednotky
Otevřete si tabulku přehledu lokálních větracích jednotek na trhu.
Každý systém má své přednosti i omezení, při výběru hraje roli řada faktorů. Rozhoduje například velikost větraného objektu, zda se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci, rozpočet investora nebo požadavky na komfort. Mezi parametry, které by měl projektant posoudit nepatří pouze tepelná účinnost zpětného získávání tepla a cena. Je potřeba zohlednit také hlukové parametry, způsob řízení, příkon ventilátorů nebo možnost instalace předehřevu. Hlavním cílem projektanta by měl být především funkční a spolehlivý systém.
Kolik uspoříte instalací rekuperace?
Portál TZB-info nabízí řadu dalších pomůcek pro projektování vzduchotechnických systémů. Jedním z nich je online výpočetní nástroj Výpočet úspor větráním s rekuperací tepla určený pro odhad roční úspory při využití rekuperace během topného období.
Pro zjištění výsledné teploty přiváděného čerstvého vzduchu při použití rekuperačního výměníku použijte nástroj Výpočet teploty přiváděného vzduchu při rekuperaci tepla.