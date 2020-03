Panasonic H&C představil novou chladicí jednotku s chladivem CO2

TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Panasonic H&C představil novou chladicí jednotku s chladivem CO 2

Panasonic H&C představil novou chladicí jednotku s chladivem CO 2

Hlavní novinkou firmy Panasonic H&C na veletrhu Aquatherm 2020 byla kondenzační jednotka pro komerční chlazení, která využívá přírodní chladivo CO 2 (R744).

Panasonic Heating & Cooling, zaměřující se na výzkum a vývoj energeticky efektivních řešení pro chlazení a vytápění, se představil na březnovém veletrhu Aquatherm Praha 2020. Panasonic H&C na akci prezentoval celou šíři svého produktového portfolia pro komerční vytápění i chlazení včetně novinek.

Stánek Panasonic H&C o velikosti 60 m2 byl rozdělen do tří tematických sekcí – rezidenční klimatizace, rezidenční vytápění a produkty pro komerční použití. V posledně jmenované sekci se návštěvníci seznámili s novými jednotkami pro komerční chlazení s chladivem CO 2 , jednotkami pro komerční klimatizaci PACi s chladivem R32 a chladiči vody ECOi-W.

Chlazení s přírodním chladivem CO 2

Hlavní prezentovanou novinkou byla nejnovější jednotka pro komerční chlazení s chladivem R744, která využívá k procesu chlazení přírodní chladivo CO 2 , Tyto jednotky s výkony 2 až 16 kW jsou určeny pro instalace v komerčním chlazení, pro mrazáky a chladicí vitríny a skříně určené na chlazení potravin – například pro obchody, čerpací stanice či supermarkety. Jejich velikou výhodou je schopnost využívat zbytkové teplo z procesu chlazení k ohřevu teplé vody. Jednotky se tak ideálně hodí i do restauračních provozů.

Panasonic H&C těmito jednotkami vychází vstříc poptávce na trhu, která reaguje na zavedení regulačních nařízení ze strany EU. Cílem těchto nařízení je dosažení snížení emisí skleníkových plynů o 21 % v roce 2030 ve srovnání s průměrnými emisemi v období 2009–2012. Zakázána tak byla řešení používající chladiva s vysokým potenciálem globálního oteplování (GWP). Uživatelé jsou tedy postupně nuceni přejít na efektivnější a ekologicky šetrnější alternativy. Například: Hodnota potenciálu globálního oteplování (GWP) pro chladivo CO 2 je 1/4000 ve srovnání s chladivem R404a, ODP=0, CFC=0.

2

2

Výměník pro chlazení a ohřev vody pro jednotky PACi s chladivem R32

,“ říká Jan Bátěk z obchodního oddělení společnosti Panasonic H&C.

Na stánku Panasonic H&C se návštěvníci rovněž mohou seznámit s novým výměníkem pro řadu komerčních jednotek PACi s chladivem R32. Tento produkt nabízí možnost použít vodní výměník ve spojení s kondenzační jednotkou pro chlazení nebo ohřev vody v klimatizačních systémech. Výměník má hloubku pouhých 205 mm. Nabízí tak flexibilní, prostorově úsporné řešení, a je ideální pro využití v projektech menších komerčních prostor, jakými jsou například kanceláře nebo prodejny. Výměník lze také instalovat na stěnu a ušetřit dle požadavku uživatele podlahovou plochu. „Díky hmotnosti pouhých 27 kilogramů může navíc jednotku nainstalovat jeden člověk a pro uchycení na stěnu stačí dvojice šroubů,“ říká Bátěk.

Blokové chladicí jednotky se vzduchem chlazeným kondenzátorem

Panasonic H&C rovněž představil novou řadu blokových chladicích jednotek Panasonic ECOi-W, která je určena ke chlazení vody v klimatizačních systémech. K dispozici je 17 různých velikostí s chladicím výkonem od 20 kW do 195 kW. Zařízení ECOi-W se vyznačuje výbornou energetickou účinností a skvělými průměrnými hodnotami SEER až 3,85 a SCOP až 3,32. „Celou řadu ECOi-W je navíc možné ovládat přes řídicí systém Modbus, který umožňuje pohodlné dálkové nastavení, ovládání a údržbu. To pomáhá předcházet poruchám i optimalizovat provozní náklady,“ uvádí Bátěk.

Panasonic z Plzně zásobuje tepelnými čerpadly celou Evropu

Na veletrhu představil Panasonic H&C i nejnovější tepelná čerpadla typu vzduch / voda Panasonic Aquarea Generace J. Vnitřní jednotky čerpadel se vyrábí v plzeňské továrně Panasonic AVC Networks Czech, která patří k nejvýznamnějším výrobním závodům značky na světě: „Od našeho založení v roce 1996 jsme vyrobili 40 milionů výrobků, převážně televizí. V roce 2018 jsme začali s produkcí tepelných čerpadel, kterých jsme dosud vyrobili 30 000. Kromě ČR jimi zásobujeme celý evropský trh,“ říká Radek Vach, generální manažer pro oblast business development v Panasonic AVC Networks Czech, který doplňuje: „Výroba vnitřních jednotek tepelných čerpadel byla do ČR přesunuta z Malajsie a byl to dobrý krok. Jsme blízko evropským zákazníkům, kterým je naše produkce určena, a také poskytujeme šanci evropským subdodavatelům podílet se na výrobě. Právě evropské dodavatele se nám úspěšně daří zapojovat do výrobního procesu. Důkazem je fakt, že 60 % součástek nutných k produkci tepelných čerpadel je vyráběno v Evropě, a z toho celá jedna třetina přímo v ČR. Podíl české výroby a českých dodavatelů nás velmi těší, protože tímto způsobem pomáháme tuzemským firmám získávat zakázky i šířit jejich dobré jméno v Evropě.“

Pro více informací o Panasonic H&C navštivte www.aircon.panasonic.eu.