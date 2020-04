TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Sinclair představuje update SCMI-01.4 modulu

SCMI-01.4 je řídící modul určený pro venkovní jednotky série UNI Split (ASGE-xxBI). Předností modulu je jeho všestrannost.

Modul umožňuje použití ASGE jednotek jako standardních kondenzačních agregátů. Hlavní výhodou je zde možnost použití jakéhokoliv výparníku (přímé výpary do vzduchotechniky nebo třeba i deskový výměník do vody) a rozšíření rozsahu cílových teplot od -10 °C do +55 °C. Největší důraz se snažíme klást právě na aplikace do vzduchotechniky a na chlazení/mražení na nižší teploty.

Tento produkt považujeme za velice zajímavou alternativu k průmyslovým kondenzačním jednotkám nebo k běžným chladícím/mrazícím kompresorovým systémům. Aby byly systémy ASGE+SCMI zajímavé i nadále a dokázaly poskytnout řešení, které hledáte, neustále dochází k vývoji a updatu modulu SCMI. Snažíme se tak reagovat na konkrétní požadavky našich zákazníků přímo z trhu. Mimo jiné to znamená přidávání pracovních režimů, které jsou schopné pokrýt nejrůznější požadavky. Nejnověji tak přibyly režimy TxU a TxA. V obou případech je systém řízen autonomně podle teplotních čidel modulu SCMI.

Režim TxU využívá napěťový vstup 0–10 V k vzdálenému nastavení teplot. Zadáte cílovou teplotu a deltu (maximální posun teplot). Systém pak bude držet požadovanou nastavenou teplotu. Přivedením signálu 0–10 V lze kontinuálně posunout nastavenou teplotu až o hodnotu delta. Například nastavíme cílovou teplotu +4 °C a deltu 10°. V tomto případě by signál 1 V posunul teplotu o jeden stupeň na +5 °C, 10 V signál pak znamená posunutí cílové teploty o celou deltu, cílová teplota tedy bude +14 °C. Tento režim představuje ideální řešení pro sklady bez dlouhodobé přítomnosti personálu, nebo tam, kde je nutné měnit teplotu, ale zároveň není žádoucí, aby měla obsluha přístup přímo k SCMI.

Režim TxA je v podstatě automatický režim s volbou krajních mezí, kdy systém udržuje teplotu v místnosti v těchto mezích a automaticky přepíná mezi chlazením a topením. Je nutné nastavit cílovou hodnotu pro topení (spodní mez) a cílovou teplotu pro chlazení (horní mez). Mezi těmito dvěma hodnotami musí být rozdíl alespoň 3°. Tento režim je určen především pro všechny sklady, vinné sklepy atp., kde je přes léto nutné chladit, ale v zimě by mohla teplota vlivem okolí klesnout pod únosnou mez. Nyní SCMI zvládne automaticky zajistit, že teplota v prostoru bude vždy dosažena bez ohledu na venkovní podmínky. Ideální např. pro skladování potravin, nápojů atd. Typické nastavení teplot bude nejčastěji mezi +3 °C ~+8 °C.

Vývoj ale nikdy nekončí. Neustále hledáme nové funkce a řešení. Mezi zvažovanými možnostmi je například kompletní řešení pro vinné sklepy včetně hlídání vlhkosti nebo možnost připojení SCMI k Wi-Fi.