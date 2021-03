TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Jak vybrat klimatizaci, která ochladí i ochrání před pyly a viry?

Jaro je v plném proudu a o slovo se hlásí alergiky tolik nenáviděná pylová sezona. Věděli jste, že s pomocí moderních klimatizací se můžete v domácnosti zbavit nejen horka, ale i těch nejagresivnějších alergenů, jakými jsou pyly lísky či břízy? Zorientovat se v nabídce klimatizací ale není jednoduché. Odborníci ze společnosti Panasonic Heating & Cooling proto určili 6 kritérií, kterými se vyplatí při výběru řídit.

Podle dat České společnosti alergologie a klinické imunologie trpí alergiemi až 2,5 milionu českých občanů a milion trpí astmatem. Není proto divu, že kvalita vzduchu je pro mnoho domácností zásadní. Špičkové klimatizace umí kromě vítaného ochlazení v letních měsících zajistit i zvýšenou kvalitu vzduchu. Na trhu s klimatizacemi je ovšem velká konkurence a nabídka široká. Podívejme se tedy na 6 rad, které s výběrem špičkové klimatizace zásadně pomohou.

1. K čemu bude klimatizace sloužit?

Při výběru si nejdříve položte otázku, co od klimatizace očekáváte a jak často i kde ji budete používat. „Primárním impulzem bývá samozřejmě v létě ochladit domácnost, což zvládnou základní modely. Ovšem současná řešení, na která při výběru také narazíte, umí i vytápět, protože v principu jsou klimatizace tepelná čerpadla vzduch-vzduch a nabízí tepelný komfort celoročně,“ říká Radek Vanduch, hlavní technik společnosti Panasonic Heating & Cooling.

2. Jaký typ klimatizace vybrat – mobilní či stacionární?

Nelze obecně odpovědět, který typ klimatizace je nejlepší. Vždy záleží na vašich potřebách a preferencích. Mobilní klimatizační jednotky jsou volně přesuvné z místnosti do místnosti, kdy je však nutné teplý vzduch odvádět například ohebnou hadicí. Jedná se o ideální řešení na víkendové chaty či do sezonních provozoven. Spadají většinou do energetické třídy A, takže mívají vyšší spotřebu a rovněž bývají hlučnější.

Stacionární jednotky najdete primárně v tzv. splitovém provedení. Jde o systém složený z vnitřní jednotky (obsahuje výparník) a venkovní jednotky (obsahuje kompresor a kondenzátor). Své místo si najdou v celoročně či pravidelně užívaných objektech. Bývají dražší než mobilní jednotky, ovšem s rychlejší cenovou návratností kvůli provozní úspoře, jelikož spadají do energetické třída A++ a A+++. Rovněž produkují méně hluku a poskytují větší uživatelský i tepelný komfort. „Obecně vzato, mobilní jednotky vzhledem k jejich spotřebě i vyšší hlučnosti doporučujeme pro občasné používání tam, kde ekonomicky nedává smysl realizovat stacionární řešení,“ doplňuje Vanduch.

3. Potřebujete zlepšit kvalitu vzduchu v domácnosti?

Špičkové klimatizace obsahují technologie na zlepšení kvality vzduchu, takže si nemusíte pořizovat separátní čističku vzduchu. „Rezidenční klimatizace Panasonic Etherea například obsahují technologii nanoe X, která umí mimo jiné eliminovat pyly či bakterie s úspěšností až 99,9 % a poradí si i s tabákovým kouřem, který během 2 hodin odstraní z 90 %,“ říká Radek Vanduch. Jak nanoe X funguje? Generuje hydroxylové radikály obsažené ve vodě, čímž zvyšuje jejich efektivitu a prodlužuje jejich životnost (z necelé 1 sekundy ve volné přírodě na více než 600 sekund), takže se mohou snadno šířit po místnosti. Hydroxylové radikály jsou molekuly vyhledávající reakci s jinými prvky (např. vodíkem), kterých se zachytí. Díky této reakci mají radikály možnost potlačit množení škodlivin (např. bakterií, virů či plísní), rozkládat je a neutralizovat jejich nepříjemné účinky. Dokonce bylo laboratorně potvrzeno, že nanoe X má inhibiční účinek proti viru COVID-19 (účinek 91,4 % v prostoru o objemu 6,7 m3 po dobu 8 hodin).

4. Jak výkonnou klimatizaci zvolit?

V okamžiku, kdy si zvolíte, co všechno musí klimatizace umět a kam všude umístíte vnitřní jednotku, přichází volba výkonu jednotky. Ten musí odpovídat i tepelným ziskům místnosti. „Pokud zjistíte, že tepelné zisky místnosti jsou 5 kW, tak 3 kW klimatizace samozřejmě není dostačující. Vždy se proto obraťte na odbornou firmu, která vám požadovaný chladicí výkon vypočítá a pomůže se všemi náležitostmi souvisejícími s instalací a zprovozněním klimatizace,“ radí Radek Vanduch.

5. Jak je pro vás důležitý uživatelský komfort?

Špičkové klimatizace nabízí vysoký uživatelský komfort, který přináší například vestavěná síť WLAN sloužící pro lepší ovládání, snadné připojení k internetu a pohodlné řízení na dálku např. aplikací v mobilním telefonu. „Naši nejnovější domácí klimatizační jednotky Etherea lze například snadno ovládat přes aplikaci Panasonic Comfort Cloud z jakéhokoli chytrého zařízení Android nebo iOS. Navíc díky kompatibilitě s Google Assistant a Amazon Alexa je možné tyto klimatizace ovládat hlasem,“ uvádí Vanduch.

6. Nepodceňujte odbornou montáž a servis!

Počítejte s tím, že klimatizaci smí naistalovat pouze odborně způsobilá osoba, která má certifikaci na nakládání s tzv. f-plyny. Za odbornou montáž zaplatíte podle obtížnosti v průměru 10 000 Kč, ale budete mít jistotu profesionálního provedení a platnou záruku na klimatizaci. Každou klimatizaci je třeba čistit a podrobit profesionální revizi. „Zručný uživatel zvládne vyčistit filtr i výparník zařízení i sám, nicméně čištění nenahrazuje servis, kdy se odborně kontroluje komplexní chod klimatizace a těsnost chladivového okruhu. Mnohdy tak lze preventivní prohlídkou klimatizace předejít větším poruchám,“ radí Vanduch. Cena servisu se zpravidla pohybuje od 1 500 Kč a měli byste ho ideálně provádět jednou ročně.

