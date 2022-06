TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Vyberte klimatizaci, která vás ochladí i ochrání před pyly a viry

Vyberte klimatizaci, která vás ochladí i ochrání před pyly a viry

Jaro je sice v plném proudu, ale co nevidět tu máme letní měsíce a vyšší teploty. Pokud uvažujete o pořízení kvalitní klimatizace, je důležité vybrat optimální model. Takový, který bude plnit vaše potřeby, bude fungovat efektivně, ekonomicky a navíc nabídne užitečné funkce. Jak se ovšem správně zorientovat v široké nabídce klimatizací a zakoupit tu správnou? Níže jsme vybrali šest kritérií, která vám s výběrem zaručeně pomohou!

1. K čemu bude klimatizace sloužit?

Při výběru si nejdříve položte otázku, co od klimatizace očekáváte a jak často i kde ji budete používat. „Primárním impulzem bývá samozřejmě v létě ochladit domácnost, což zvládnou základní modely. Ovšem současná řešení, na která při výběru také narazíte, umí i vytápět, protože v principu jsou klimatizace tepelná čerpadla vzduch-vzduch a nabízí tepelný komfort celoročně,“ říká Radek Vanduch, hlavní technik Panasonic Heating & Cooling Solutions.

2. Jaký typ klimatizace vybrat – mobilní či stacionární?

Nelze obecně odpovědět, který typ klimatizace je nejlepší. Vždy záleží na vašich potřebách a preferencích. Mobilní klimatizační jednotky jsou volně přesuvné z místnosti do místnosti, kdy je však nutné teplý vzduch odvádět například ohebnou hadicí. Jedná se o ideální řešení na víkendové chaty či do sezonních provozoven. Spadají většinou do energetické třídy A, takže mívají vyšší spotřebu. Rovněž je třeba mít na paměti umístění kompresoru v jednotce, jenž může způsobovat výrazně vyšší hlučnost klimatizace ve vnitřních prostorech.

Stacionární jednotky najdete primárně v tzv. splitovém provedení. Jde o systém složený z vnitřní jednotky (obsahuje výparník) a venkovní jednotky (obsahuje kompresor a kondenzátor). Své místo si najdou v celoročně či pravidelně užívaných objektech. Bývají dražší než mobilní jednotky, ovšem s rychlejší cenovou návratností kvůli provozní úspoře, jelikož spadají do energetické třída A++ a A+++. Rovněž produkují méně hluku poskytují větší uživatelský i tepelný komfort. „Obecně vzato, mobilní jednotky vzhledem k jejich spotřebě i vyšší hlučnosti doporučujeme pro občasné používání tam, kde ekonomicky nedává smysl realizovat stacionární řešení,“ doplňuje Vanduch.

3. Jak výkonnou klimatizaci zvolit?

V okamžiku, kdy si zvolíte, co všechno musí klimatizace umět a kam všude umístíte vnitřní jednotku, přichází volba výkonu jednotky. Ten musí odpovídat i tepelným ziskům místnosti. „Pokud zjistíte, že tepelné zisky místnosti jsou 5 kW, tak 3kW klimatizace samozřejmě není dostačující. Vždy se proto obraťte na odbornou firmu, která vám požadovaný chladicí výkon vypočítá a pomůže se všemi náležitostmi souvisejícími s instalací a zprovozněním klimatizace,“ radí Radek Vanduch.

4. Potřebujete zlepšit kvalitu vzduchu v domácnosti?

Špičkové klimatizace obsahují technologie na zlepšení kvality vzduchu, takže si nemusíte pořizovat separátní čističku vzduchu. „Rezidenční klimatizace Panasonic Etherea například obsahují technologii nanoe™X, která umí mimo jiné eliminovat různé druhy alergenů, například pyly či bakterie. Poradí si i s tabákovým kouřem, který během 2 hodin odstraní z 90 %,“ říká Radek Vanduch. Jak nanoe™X funguje? „Zjednodušeně řečeno, jednotka generuje hydroxylové radikály OH. Ty se přirozeně vyskytují v přírodě a dokážou zabránit množení virů, bakterií či plísní tím, že se váží na nežádoucí škodlivé částice obsažené ve vzduchu. Tyto volné radikály OH odeberou vodík z nežádoucí částice, následkem čehož se rozkládá buněčná struktura této částice a vzniká zcela neškodná molekula vody H 2 O obsažená ve vzdušné vlhkosti. Technologie nanoe X vygeneruje miliardy těchto radikálů za sekundu,“ vysvětluje Radek Vanduch.

Sekundárním jevem chlazení je vysušování vzduchu v místnosti, což je efektivně eliminováno právě funkcí nanoe™X. Uživatelé jistě ocení funkci nanoe™X, jež aktivně brání třepení vlasů a chrání před nežádoucím vysušováním pleti.

5. Jak je pro vás důležitý uživatelský komfort?

Špičkové klimatizace nabízí vysoký uživatelský komfort, který přináší například vestavěná síť WLAN sloužící pro lepší ovládání, snadné připojení k internetu a pohodlné řízení na dálku např. aplikací v mobilním telefonu. „Naše nejnovější domácí klimatizační jednotky Etherea lze nejen snadno ovládat přes aplikaci Panasonic Comfort Cloud z jakéhokoli chytrého zařízení Android nebo iOS. Prostřednictvím aplikace můžete sledovat aktuální spotřebu jednotky, a také mít přehled o dlouhodobé spotřebě energie díky celoročním podrobným záznamům. Můžete také zvolit vhodné nastavení jednotky a stát se aktivním iniciátorem ještě efektivnějšího provozu zařízení, což má mimo jiné pozitivní vliv na dlouhou životnost klimatizační jednotky. Klimatizace jsou navíc kompatibilní s nejpopulárnějšími hlasovými asistenty na českém trhu, takže zákazníci nemusí k jejich ovládání doslova pohnout ani prstem,“ říká Vanduch.

6. Nepodceňujte odbornou montáž a servis!

Počítejte s tím, že klimatizaci smí naistalovat pouze odborně způsobilá osoba, která má certifikaci na nakládání s tzv. f-plyny. Za odbornou montáž zaplatíte podle obtížnosti v průměru 10 000 Kč, ale budete mít jistotu profesionálního provedení a platnou záruku na klimatizaci. Každou klimatizaci je třeba čistit a podrobit profesionální revizi. „Zručný uživatel zvládne vyčistit filtr i výparník zařízení i sám, nicméně čištění nenahrazuje servis, kdy se odborně kontroluje komplexní chod klimatizace a těsnost chladivového okruhu. Mnohdy tak lze preventivní prohlídkou předejít větším poruchám,“ doporučuje Vanduch. Cena servisu se zpravidla pohybuje od 1 500 Kč a měli byste ho ideálně provádět jednou ročně.

Chcete-li se dozvědět více o klimatizacích a dalších produktech Panasonic Heating & Cooling Solutions, navštivte stránku www.aircon.panasonic.eu.