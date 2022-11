TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Haier otevřel největší showroom svých spotřebičů v ČR

Haier otevřel největší showroom svých spotřebičů v ČR Zákazníkům nabízí ukázku 40 vlajkových produktů

Značka Haier ve spolupráci se společností HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. otevřela největší showroom svých spotřebičů v České republice. Tento experience showroom je nedílnou součástí prodejny Datart v OC Letňany v Praze a umožňuje zákazníkům seznámit se zblízka s prémiovou značkou Haier, prohlédnout si na 40 vystavených produktů napříč jejím sortimentem volně stojících i vestavných spotřebičů, a nechybí ani moderní prvky, jako jsou dotykové obrazovky, hologramy a další technologické vychytávky pro co nejpůsobivější prezentaci spotřebičů.

Showroom se rozkládá na ploše 115 m2 a svou rozlohou je největším showroomem Haier tohoto typu nejen v Čechách a na Slovensku, ale i v celé Evropě. Zákazníci si zde mohou prohlédnout čtyři desítky produktů z kategorie praní a sušení, chlazení, mytí a vaření, a to včetně toho nejlepšího, co značka Haier na našem trhu nabízí. K vidění jsou multidoor chladničky s inovativními technologiemi Fresher Techs® a nadstandardním uspořádáním vnitřního prostoru, vinotéky vhodné do soukromých bytů i ty, které lze využít v restauračním provozu, pračky a sušičky s ultra tichým a extra úsporným motorem Direct Motion, včetně největší slim pračky se sušičkou na trhu SuperDrum Series 9, a široká škála vestavných spotřebičů Haier Series 6 a Series 4, které byly uvedeny na trh teprve nedávno.

„Vybudování experience showroomu je jedním s klíčových projektů značky Haier v letošním roce a podporuje naši strategii nabídnout zákazníkům k prémiovým produktům také nadstandardní služby. Uvědomujeme si, že značka Haier je stále vnímaná koncovými zákazníky jako nová, proto chceme poskytnout možnost vidět naše produkty na vlastní oči, osahat si je, aby se přesvědčili o jejich vysoké kvalitě a snadněji zvážili vyšší investici. Asistentka prodeje zákazníky provede celým výběrem do domácnosti a v případě zájmu připraví objednávku na míru,“ uvedla Kristina Hlaváčková, Marketing Manager CZ & SK značky Haier, a dodává: „Tento showroom vznikl v úzké spolupráci se společností HP Tronic, která je pro značku Haier na českém trhu jedním z klíčových partnerů a společné obchodní plány i skvělé zázemí obchodní sítě Datart jdou perfektně ruku v ruce s našimi představami i s požadavky cílové skupiny značky.“

„Jsme velmi rádi, že se DATART může pochlubit největším showroomem HAIER v Evropě! Značka Haier perfektně zapadá do konceptu prodejen Datart, které zákazníkům nabízejí kvalitní služby, příjemné a moderní prostředí. Showroom Haier = ucelené portfolio produktů s perfektním servisem, kde je odborná rada samozřejmostí. Díky tomuto projektu zákazníkům nabízíme zážitek a radost z nákupu. Přesvědčte se! Zveme k návštěvě a nákupu!“, řekl Jan Paták, Vedoucí obchodního oddělení velkých domácích spotřebičů společnosti HP TRONIC Zlín.

Rozšířená realita přenese spotřebiče až k vám domů

Dalším krokem k přiblížení značky Haier zákazníkovi a usnadnění rozhodování o koupi je nový virtuální 3D showroom Haier na www.haier.cz. Zde si zákazník zobrazí vybrané produkty ve virtuální domácnosti, navíc, díky rozšířené realitě si může promítnout spotřebič prostřednictvím mobilního telefonu také přímo do své domácnosti a vyzkoušet si, zda rozměrově i designově ladí s ostatním vybavením.

Experience showroom Haier:

Prodejna Datart, 1. patro, OC Letňany

Veselská 663

199 00 Praha 9

Otevírací doba: každý den 09:00–21:00

