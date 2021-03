TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / „Tepelná pohoda musí být spojena s ochranou zdraví“, je motto značky Haier

„Tepelná pohoda musí být spojena s ochranou zdraví“, je motto značky Haier

Klimatizací cirkuluje vzduch v místnosti určený k dýchání, a proto je zásadní pečovat o jeho kvalitu. Klimatizace Haier jsou proto standardně vybaveny programem více funkcí pro maximum zdraví. Vylepšenou novinkou od výrobce Haier je klimatizační systém s proměnlivým průtokem chladiva a horkou novinku roku 2021 pro český trh jsou splitová tepelná čerpadla do rodinných domů.

Ing. Marek Begeni z firmy Sokra představuje zdraví prospěšné funkce klimatizací Haier. Ing. Marek Begeni z firmy Sokra představuje zdraví prospěšné funkce klimatizací Haier.

Klimatizační zařízení musí vždy zaručovat maximální ochranu zdraví. Takto se k problematice hygienických požadavků kladených na klimatizační zařízení staví firma Haier. A zvláště to platí nyní, v době zhoršené virové situaci a v době, kdy Haier významně zvyšuje svou přítomnost i na trhu malých, rezidenčních klimatizací, u nichž se nelze spolehnout na to, že pro ně bude zajištěn pravidelný profesionální servis.

Ing. Marek Begeni z firmy Sokra s.r.o., která značku Haier na českém a slovenském trhu zastupuje, zdůraznil, že pro všechny modely klimatizací mají připravený program funkcí pro maximum zdraví. To znamená, že všechny klimatizační jednotky disponují funkcemi pro ochranu zdraví již v základní nabídce, nikoliv jako doplňkově nabízené příslušenství zvyšující uváděnou pořizovací cenu. Jedná se o soubor funkcí, jejichž účinnost je certifikována nezávislými institucemi, jako je například TŰV nebo SGS, přímo pro provoz v konkrétním zařízení, a tedy nejen pro samotnou funkci v laboratorním prostředí, jak bývá na našem trhu obvyklé.

Program funkcí pro maximum zdraví

Self-clean je založena na řízeném zamrazení povrchu výměníku, kterým cirkuluje vzduch v místnosti, aby se buď ochladil nebo ohřál. Na zamrazeném povrchu rychle naroste námraza. Tím dojde k mechanickému uvolnění případných nečistot a jejich zachycení v námraze. Následně dojde k odtavení námrazy a nečistoty jsou splaveny do odpadu.

Funkce 56 °C Steri-Clean zajišťuje tepelnou dezinfekci působením teploty 56 °C po dobu 30 minut, během níž dojde k úhynu virů a bakterií.

Puri-Clean, Super-IFD Sterilizace využívá elektrostatický působící filtr. V něm vytvořené elektrostatické pole zachycuje pevné nečistoty, i velmi jemné prachové částice frakce PM2,5 až PM 0,3. Silné elektrostatické pole přispívá rovněž k hubení bakterií a virů v proudícím vzduchu.

NANO-AQUA Sterilizace zajišťuje ionizaci molekul vody ve vzduchu. Vznikající ionty se záporným nábojem se shlukují s molekulami škodlivin ve vzduchu, a ty jsou následně zachyceny a zničeny. Zvýšení koncentrace záporných iontů ve vzduchu zajišťuje i příjemnější pocit v prostoru, kde je tato funkce využívána, a navíc snižuje vysušování sliznic a pokožky.

Hygiene Cool je na rozdíl od předchozích typů funkcí pasivní. Je založena na přítomnosti částic stříbra na vnitřních površích klimatizace. Částice stříbra hubí mikroorganismy.

Filtrace vzduchu využívající účinné 3M filtry zajišťuje zachycení až 99,5 % částic pro frakci PM0,3.

UV-C Sterilizace je založena na působení ultrafialového záření. Záření z integrované LED UV-C lampy obsahuje vlnové délky 270–280 ηm, které účinně zabíjí viry a bakterie v proudícím vzduchu procházející jednotkou.

Technologie k potlačení covid-19 (SARS-CoV-2)

Již v listopadu 2020 společnost Haier zahájila oficiální spolupráci se společností Texcell S.A. na provádění testů UV-C modulu, který se používá v řadě klimatizací Haier. Testy byly provedeny v profesionální laboratoři Texcell v Paříži. V laboratorním testovacím prostředí Haier UV-C modul účinně potlačil virus SARS-CoV-2 s účinností až 99, 998 %.

Globální pandemie nového koronaviru (SARS-CoV-2) dnes přináší do každodenního života lidí spoustu výzev. Studie provedená společností Texcell potvrzuje, že očekávaná účinnost UV-C modulu sníží riziko infekce způsobené COVID-19.

Tento modul mají například nové modely klimatizací Haier Pearl a Flexis a jsou součástí funkce nazývané UV-C Sterilizace. Více informací k této technologii a oficiální tisková zpráva.

Smart klimatizace

Značka Haier si dlouhodobě udržuje postavení 1. na světovém trhu se smart klimatizacemi. Chytrá-smart klimatizace je taková, která je připojitelná a ovladatelná skrze některou z externích aplikací. Zpravidla tak, jak je současný trend, z chytrého telefonu. Jednotky Haier jsou dnes skoro všechny dodávány se zabudovaným WiFi modulem. Od roku 2020 přibyla i možnost ovládání i hlasovými pokyny přes asistenty Google či Amazon. Samozřejmostí je připojení na nadřazený systém například nejběžnější sběrnicí Modbus. Novinkou pro rok 2021 je nová aplikace hOn, která umožnuje propojit, ovládat a kontrolovat i spotřebu celé domácnosti.

Novinky: klimatizace s Conda efektem, systém s proměnlivým průtokem chladiva a tepelná čerpadla

„Nevíme, jak dopadne rok 2021 z hlediska možnosti fyzicky představit naše novinky v expozicích na veletrzích,“ říká Marek Begeni. „To nám trochu komplikuje život, protože jich máme více. A není nad to, když zákazníci vidí novinky na vlastní oči a mohou si je takříkajíc osahat.“

V segmentu bytových klimatizací přicházíme se zcela novou platformou nástěnné jednotky Pearl, která využívá nově řešené směrové lamely. Jejich tvar podporuje vznik Coandova efektu, během něhož dochází k maximálnímu smísení upraveného vzduchu se vzduchem v místnosti s minimálním pocitem průvanu, ale bez omezení výkonu. Přidáváme již zmíněnou podporu pro maximum zdraví, jako je UV-C sterilizace a 56°C sterilizace. Máme Wi-Fi již zabudovanou ve všech nástěnných jednotkách RAC a s tím přišla i nová aplikace hOn.

Velmi zajímavou novinkou v segmentu komerčních klimatizací je MRV5-H, systém páté generace s označením H. Má proměnlivý průtok chladiva i pro velké aplikace a umožňuje tak kontinuální provoz bez nutnosti reverzace chodu z vytápění do chlazení. Délka potrubí s chladivem až do 1 000 metrů a převýšení 110 metrů. Systém pracuje do externích teplot −27 °C s velmi malým poklesneme nominálního výkonu.

A jelikož Česká republika i Slovensko jsou trhy zaměřené výrazně na vytápění, v průběhu jara 2021 představíme nová dělená (split) tepelná čerpadla pracující s chladivem R32 s přípravou teplé vody až na 60 °C.