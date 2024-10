TZB-info / Větrání a klimatizace / Klimatizace a chlazení / Daikin dokázal splnit požadavky nejnáročnějšího klienta. VRV systém 5. generace v sídle odborníka na HVAC

Nová administrativní budova společnosti ACP Engineering s.r.o. v Pardubicích má železobetonovou konstrukci a moderní, svěží design interiérů. Firma se specializuje na navrhování a prodej HVAC zařízení. Představy majitele o výsledné efektivitě i komfortu vytápění v novém sídle byly tedy jasně formulované. Recepce, všechny kanceláře i zasedací místnosti jsou klimatizovány a vytápěny nejnovější 5. generací VRV systému Daikin.

„Prosklené fasády našeho objektu jsou orientované na jižní a severní stranu. Zejména v přechodných ročních obdobích tedy potřebujeme zároveň chladit i vytápět. Nový systém VRV 5 byl vhodným řešením, protože umožňuje předávání odpadního tepla z jedné půlky budovy pro jeho využití na vytápění kanceláří na opačné straně,” vysvětluje Ing. Jan Málek, majitel společnost ACP Engineering. „V celé budově tak máme komfortní prostředí, systém pracuje úsporně a snadno se ovládá. Také pro architekta byly vnitřní kazetové jednotky i nástěnná klimatizační jednotka Emura v černé barvě z hlediska designu jasnou volbou,” dodává.

Systém VRV 5 je zde v provedení „3trubka“, které právě umožnuje nezávislé chlazení či vytápění vnitřních prostor. Jednotky, které chladí, poskytují „zdarma“ energii jednotkám, které vytápějí. Tento VRV systém je nejúčinnější na trhu a výrazně snižuje provozní náklady. Jde vlastně o tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (využívající ekologické chladivo R32).

Aby VRV systém mohl zároveň chladit a vytápět, je nutný rozdělovač chladiva, tzv. SV box. V boxu jsou ventily, které podle potřeby provozního režimu mění směr proudění chladiva.

Na jakém principu VRV systém funguje?

Pokud vnitřní jednotka potřebuje chladit, proudí do ní chladivo v kapalném stavu a následně se vypaří. Tím odebere energii z prostoru a chladí. Nízkotlaká pára se vrací do venkovní jednotky, kde je kompresor – srdce celého systému. Kompresor nízkotlakou páru stlačí a zvýší tlak. Vysokotlaká pára se vrací zpátky do rozdělovače. Je připravená pro jednotky, které potřebují vytápět. Jednotlivé ventily přepnou směr proudění chladiva. V jednotce, která vytápí, dochází ke kondenzaci (přeměně na kapalinu) a předání energie. Toto je ideální stav maximální rekuperace energie mezi vnitřními jednotkami, který nastává zejména na jaře a na podzim.

V případě, že celý systém chladí, nedochází k rekuperaci energie a přebytečné teplo je předáno venkovní jednotkou do okolního vzduchu. Systém je dimenzovaný na celoroční chlazení a vytápění bez dalších dodatečných zdrojů.

VRV systém se skládá z jedné venkovní jednotky umístěné na střeše objektu, jednoho 12portového SV boxu a 11 kazetových jednotek.



Ovladač Madoka v černé barvě (RAL 9005) Ovladač Madoka v černé barvě (RAL 9005)

První instalace v České republice

Zajímavostí celého projektu je, že se jedná o první instalaci nové generace 3trubkového VRV systému s chladivem R32. Chladicí a topný výkon je 28 kW. Celoroční účinnost v režimu chlazení je SEER 7,14. V režimu vytápění SCOP 4,33. V případě rekuperace energie 50/50 je účinnost systému až 9.

Během projektování byl kladen důraz zejména na výsledný vzhled vnitřních prostor, vše se konzultovalo s architektem, který zvolil kazetové vnitřní jednotky s dekoračním panelem v černé barvě (ve stejné barvě jsou i kabelové ovladače Madoka). Jednotlivé lamely lze nezávisle směrovat mimo pobytovou zónu lidí a tím zajistit maximální komfort bez přímého proudění vzduchu.







Vnitřní stropní kazetové jednotky s kruhovým výdechem a dekoračním panelem v černé barvě Vnitřní stropní kazetové jednotky s kruhovým výdechem a dekoračním panelem v černé barvě

Výhody

Výhoda tohoto řešení je komfort, rychlost dosažení požadované teploty v místnosti, nízké provozní náklady a pouze jeden zdroj pro chlazení a vytápění. Vlivem plynulé regulace výkonu venkovní jednotky je možné spustit chlazení nebo vytápění i pro jednu jedinou vnitřní jednotku.

Neméně důležitá však byla i rychlost montáže a úspora prostoru (minimální nároky na vedení chladivového potrubí a malé rozměry venkovní jednotky).

VRV systém Daikin lze také integrovat do nadřazeného systému BMS a optimalizovat provoz např. útlumovými režimy mimo pracovní dobu.







Vlevo na zdi nástěnná klimatizační jednotka Daikin Emura v černé barvě Vlevo na zdi nástěnná klimatizační jednotka Daikin Emura v černé barvě



VRV 5 HR a vnější jednotky splitové klimatizace Daikin na střeše objektu VRV 5 HR a vnější jednotky splitové klimatizace Daikin na střeše objektu

Moderní objekt nového sídla společnosti ACP Engineering Moderní objekt nového sídla společnosti ACP Engineering