Společnost Daikin pomáhá v úsilí o dekarbonizaci budov představením 5. generace VRV systému s rekuperací tepla

Jedná se o nejnovější evoluci technologie Variable Refrigerant Volume (VRV), poprvé vyvinuté společností Daikin před 40-ti lety. VRV systémy mají vliv na výrazné snížení uhlíkové stopy komerčních budov. Vyznačují se vysokou účinností, bezkonkurenční jednoduchostí, flexibilitou návrhu a instalací.

Tato 5. generace VRV systému s rekuperací tepla je v současné době nejúčinnější tepelné čerpadlo vzduch-vzduch umožňující nejvyšší možný komfort pro zákazníky, a to současné chlazení a vytápění. Rekuperace tepla znamená, že jednotky, které chladí, poskytují téměř zdarma teplo jednotkám, které topí.

Snížení přímých a nepřímých emisí

Aby pokročila dekarbonizace budov, měly by nové systémy pro chlazení a vytápění snížit přímé i nepřímé emise CO 2 . Společnost Daikin se zaměřila na maximalizaci provozní účinnosti v reálných provozních podmínkách. Nová generace VRV se vyznačuje o 13 % vyšší sezónní účinností, ve srovnání s předchozí generací, čímž snižuje přímé emise CO 2 .

Systémy VRV nepotřebují čerpadla spotřebovávající energii a mají pouze dva kroky přenosu energie (ze vzduchu do chladiva a z chladiva zpět do vzduchu), které minimalizují ztráty a dále zvyšují celkovou účinnost systému.

5. generace VRV s rekuperací tepla nově pracuje s chladivem R-32, které má o 2/3 nižší potenciál globálního oteplování (GWP) než chladivo R410A. Zároveň efektivněji přenáší energii. Tyto parametry umožňují snížení náplně chladiva o 15 % a menší průměry potrubí. Záměnou chladiva dochází ke snížení přímých emisí CO 2 až o 71 %. Chladivo R-32 je jednosložkové chladivo, které podporuje cirkulární ekonomiku, protože se snadno regeneruje a recykluje.

5. generace VRV s rekuperací tepla je ideálním řešením pro projekty, kde je prioritou dopad na životní prostředí, včetně těch, jejichž cílem je dosáhnout akreditace BREEAM, LEED nebo WELL.

Flexibilní pro každou komerční budovu

Nový VRV systém je vhodný jako jediný zdroj pro chlazení a vytápění budov z důvodu širokého provozního rozsahu venkovních teplot od −20 °C při vytápění až po +46 °C při chlazení. Je možné jej navrhovat i jako kondenzační jednotky pro vzduchotechniku. Lze nastavit pět úrovní akustického tlaku a snížit tak hlučnost především v nočních hodinách.

Nový VRV systém využívá menší průměry potrubí a menší množství chladiva než předchozí generace.

Žádné starosti při provozu a servisu

Integrovaná technologie Shîrudo společnosti Daikin umožňuje instalaci v místnosti již od 7 m2.

Tím, že chladivo R-32 patří do kategorie A2L – mírně hořlavé, je nutné posuzovat hořlavost dle produktové normy IEC60335-2-40 (Ed.6), která je nadřazená normě EN378:2016.





Technologie Shîrudo je soubor bezpečnostních integrovaných prvků, které snižují riziko případného úniku chladiva. Vnitřní jednotky a BS boxy jsou vybaveny integrovanými čidly úniku chladiva. V případě detekce úniku, se spustí vizuální a akustický alarm na kabelovém ovladači a zároveň se uzavře ventil na příslušném portu BS boxu. Jednotka je odstavena z provozu a je zabráněno úniku chladiva z celého systému. Zbytek jednotek zůstává nadále v provozu. Všechny postupy, rychlosti odezvy systému na případný únik, jsou v souladu s produktovou normou IEC60335-2-40 (Ed.6) a certifikovány nezávislou akreditovanou společností.

Klikněte na QR kód dozvíte se ve videu o technologii Shîrudo více.

5. generace VRV s rekuperací tepla je kompatibilní se současnou řadou speciálně navržených vnitřních jednotek optimalizovaných pro R-32, které poskytují maximální flexibilitu pro všechny konfigurace místností.

Komfortní ovládání je umožněno prostřednictvím uživatelsky přívětivých a intuitivních kabelových ovladačů Madoka a zároveň je možná integrace do nadřazených systémů BMS. Díky místnímu i cloudovému přístupu mohou správci budov ovládat systémy budovy z libovolného místa prostřednictvím dotykové obrazovky, intranetu nebo internetu.

Společnost Daikin poskytuje projektovou podporu od konzultace, návrhu v softwaru VRV Xpress včetně schémat potrubí, ověření minimální ploch místností a poskytnutí BIM objektů.

George Dimou, produktový manažer systémů VRV ve společnosti Daikin, řekl: „Nikdy nebyl kladen větší důraz na podporu dekarbonizace budov, kde hraje důležitou roli trh HVAC-R. Je na nás všech, zda použijeme dostupná řešení, jako je 5. generace VRV s rekuperací tepla. Jsme připraveni Vás podpořit, abyste mohli jednat hned teď.“