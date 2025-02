Chladiva s fluorem versus provozovatelé tepelných čerpadel, klimatizací, chladičů

Nařízení o F-plynech z roku 2024 o odstraňování fluorovaných plynů (F-plyny) a látek způsobujících globální oteplování omezilo od 1. 1. 2025 nabídku trhu. Provoz stávajících zařízení omezen není!

Je známo, že z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014, vyplývá postupný zákaz uvádět na trh výrobky obsahující F plyny, tedy plyny, v jejichž chemickém složení je obsažen fluor. Nařízení se vztahuje na:

fluorované skleníkové plyny uvedené v přílohách I, II a III k nařízení, ať už se vyskytují samostatně, nebo ve formě směsí a výrobky a zařízení a jejich části a součásti, které obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý

A. Výroba následujících zařízení je po 1. 1. 2025 ukončena a zákazníci je mohou nakoupit jen ze skladových zásob v EU:

Stacionární chlazení

Chladicí a mrazicí zařízení pro komerční použití (samostatná zařízení) obsahující jiné fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150.

Jakékoli samostatné chladicí zařízení, s výjimkou chladičů kapalin obsahující fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 150, kromě případů, kdy je to nezbytné pro splnění bezpečnostních požadavků v místě provozu.

Chladicí zařízení, s výjimkou chladičů kapalin a zařízení uvedených v bodech 4 a 6, které tyto plyny obsahuje nebo jehož provoz je na těchto plynech závislý: fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 2 500, s výjimkou zařízení určených pro použití k chlazení výrobků na teploty nižší než −50 °C

Stacionární klimatizace a stacionární tepelná čerpadla

Samostatná klimatizační zařízení a tepelná čerpadla, s výjimkou chladičů kapalin: dělené systémy s jednou vnitřní jednotkou obsahující méně než 3 kg fluorovaných skleníkových plynů, které obsahují fluorované skleníkové plyny s GWP nejméně 750 nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý;

B. Povinnosti provozovatele

Veřejnosti může být méně známé, že nařízení o F-plynech výslovně uvádí povinnost provozovatelů zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny v jiné než pěnové formě k tomu, aby zajistili, aby tyto látky byly znovuzískány a po vyřazení zařízení z provozu recyklovány, regenerovány nebo zneškodněny. Tato povinnost se vztahuje, mimo jiné, na chladicí okruhy chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Není to tedy primární povinnost výrobce nebo servisní firmy.

Provozovatel svou povinnost však může splnit tak, že tím pověří osobu, která je držitelem příslušných certifikátů, tedy má požadovanou kvalifikaci. To znamená, že potřebný technický zásah u provozovatele nemůže provést obecně jakákoliv firma, která si takovou službu zařadí do své nabídky. Vždy jde o práci konkrétního pracovníka, který musí být patřičně a prokazatelně proškolený. Pokud by provozovatel práci s F-plyny svěřil fyzické nebo právnické osobě, která požadovanou kvalifikaci nemá, ponese zato spoluodpovědnost, jejíž míru posoudí soud.

Ten, kdo nainstaloval, nemusí být oprávněn k servisu

S výše uvedenou povinností týkající se likvidace chladiv úzce souvisí požadavky kladené na kvalifikaci osoby, která tepelné čerpadlo instaluje a uvede do provozu. Mezi zákazníky jsou nejoblíbenější monobloková tepelná čerpadla vzduch-voda. Chladivo obsahují jen jejich venkovní jednotky, které jsou kompletně zhotoveny a testovány výrobcem. Instalace je založena jen na dopojení kabelů a potrubí s otopnou vodou. Nikterak se netýká částí s chladivem, které vyžadují speciální kvalifikaci. Proto takové monoblokové tepelné čerpadlo může instalovat technik s kvalifikací instalatér-topenář, ideálně i s rozšířením kvalifikace pro práci na elektrických zařízeních s nízkým elektrickým napětím. Může být proto pro provozovatele takového tepelného čerpadla posléze frustrující, že mu případný servis odmítne zajistit ten, kdo instalaci tepelného čerpadla provedl.

C. Přehled označení výrobků

Pro přehled, následující výrobky a zařízení, jež obsahují fluorované skleníkové plyny nebo jejichž provoz je na těchto plynech závislý, mohou být uváděny na trh, následně dodávány nebo poskytovány jakékoli jiné osobě pouze tehdy, jsou-li označeny jako:

chladicí zařízení; klimatizační zařízení; tepelná čerpadla; protipožární zařízení; elektrická spínací zařízení; aerosolové rozprašovače obsahující fluorované skleníkové plyny, včetně inhalátorů odměřených dávek; všechny nádoby na fluorované skleníkové plyny; rozpouštědla na bázi fluorovaných skleníkových plynů; nebo organické Rankinovy cykly.

Na štítku výše uvedených zařízení musí být uvedeny tyto informace:

údaj o tom, že výrobek nebo zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny nebo že jejich provoz je na takových plynech závislý; název fluorovaných skleníkových plynů za použití uznávaného průmyslového označení, nebo není-li toto označení k dispozici, chemického názvu; od 1. ledna 2017 množství fluorovaných skleníkových plynů obsažených ve výrobku nebo zařízení nebo množství fluorovaných skleníkových plynů, pro jaké je zařízení určeno, vyjádřené hmotností a ekvivalentem CO 2 , a potenciál globálního oteplování těchto plynů.

D. Kontrola použití

Použití fluorovaných skleníkových plynů s potenciálem globálního oteplování nejméně 2 500 pro údržbu nebo servis chladicích zařízení s velikostí náplně nejméně 40 tun ekvivalentu CO 2 se zakazuje. Od 1. ledna 2025 se zakazuje použití fluorovaných skleníkových plynů s potenciálem globálního oteplování nejméně 2 500 pro údržbu nebo servis jakýchkoli chladicích zařízení. Dočasná výjimka do 1. 1. 2030 platí pro:

regenerované fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování nejméně 2 500 používané při údržbě nebo servisu stávajících chladicích zařízení, pokud nádoby obsahující tyto plyny byly označeny v souladu s čl. 12 odst. 7; recyklované fluorované skleníkové plyny s potenciálem globálního oteplování nejméně 2 500, které se používají při údržbě nebo servisu stávajících chladicích zařízení, pod podmínkou, že byly z tohoto zařízení znovuzískány; takové recyklované plyny smí použít pouze podnik, který je znovuzískal v rámci údržby nebo servisu, nebo podnik, pro nějž byly v rámci údržby nebo servisu znovuzískány.

Výhledově, od 1. ledna 2026, se zakazuje použití fluorovaných skleníkových plynů s potenciálem globálního oteplování nejméně 2 500 pro údržbu nebo servis klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel. Týká se to například hojně používaného chladiva R404A, ale co je pro provozovatele zařízení s tímto chladivem důležité, s výjimkou chladiva přepracovaného nebo recyklovaného.

Literatura

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/573 ze dne 7. února 2024 o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014. Dostupné zde.