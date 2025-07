TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání s rekuperací / Chytré řízení chlazení v přechodných obdobích: Jak spolupracuje klimatizační modul s rekuperační větrací jednotkou

Chytré řízení chlazení v přechodných obdobích: Jak spolupracuje klimatizační modul s rekuperační větrací jednotkou

Že je rekuperace výborný pomocník pro energeticky úsporné zajištění komfortního větrání, je obecně známý fakt. S měnícím se klimatem ale pozornost zasluhuje zejména schopnost rekuperačních jednotek udržovat komfortní teplotu v interiéru i v letních vedrech, aniž by bylo nutné používat klasické klimatizační jednotky. S dalším vylepšením chladicích schopností rekuperačního větrání přichází značka Zehnder v podobě přídavného klimatizačního modulu, který ještě více zvyšuje účinek rekuperace tepla i chladu. Jak modul Zehnder ComfoClime spolupracuje s větrací jednotkou Zehnder ComfoAir Q, pro kterou byl vyvinut?

Klimatizační modul v systému řízeného větrání s rekuperací

Zehnder ComfoClime je klimatizační modul navržený pro kombinaci s větracími jednotkami Zehnder ComfoAir Q. Zajišťuje temperování přiváděného vzduchu – ohřev nebo chlazení – podle aktuálních potřeb v interiéru. Jeho provoz se přizpůsobuje okolním podmínkám tak, aby byla zachována účinnost a zároveň co nejnižší spotřeba energie.



Obr. Klimatizační modul Zehnder ComfoClime byl vyvinut pro rekuperační větrací jednotku Zehnder ComfoAir Q. Instalovat jej lze i dodatečně na již zprovozněné větrací jednotky bez nároku na další podlahovou plochu. Zdroj: Zehnder Group AG Obr. Klimatizační modul Zehnder ComfoClime byl vyvinut pro rekuperační větrací jednotku Zehnder ComfoAir Q. Instalovat jej lze i dodatečně na již zprovozněné větrací jednotky bez nároku na další podlahovou plochu. Zdroj: Zehnder Group AG

Úprava chování systému při kolísání venkovních teplot

V přechodných obdobích (jaro, podzim), kdy venkovní teploty výrazně kolísají, systém automaticky upravuje své chování. Jakmile venkovní teplota klesne pod 21 °C, kompresor modulu Zehnder ComfoClime se vypíná. V těchto chvílích se chlazení přesouvá na pasivní systém – využívá se chladný venkovní vzduch, který proudí přes modulační bypass větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q. Ten podle potřeby směruje proudění tak, aby byl chladný vzduch co nejefektivněji přiveden do interiéru. Tento princip tzv. free coolingu zajišťuje komfortní vnitřní prostředí bez nutnosti zapínat kompresor, čímž šetří energii i komponenty zařízení.

Inteligentní řízení systému v přechodném období

V jarních a podzimních měsících často dochází k velkým teplotním výkyvům. Přes den může být teplo, ale večer či v noci teploty rychle klesají. A právě tehdy přichází na řadu inteligentní řízení systému. Pokud venkovní teplota klesne pod 21 °C, modul Zehnder ComfoClime (respektive jeho kompresor) se automaticky vypíná. Na první pohled to může vypadat jako omezení, ale ve skutečnosti jde o energeticky úsporné a chytré řešení.

Klíčová role modulačního bypassu

Větrací jednotka Zehnder ComfoAir Q je vybavena modulačním bypassem, který umožňuje přesně dávkovat množství venkovního vzduchu obcházejícího rekuperátor. Tím dokáže v přechodných obdobích (např. za chladnějších nocí) efektivně využívat přirozené chlazení z venkovního prostředí – již zmíněný tzv. free cooling.



Obr. Modulační bypass větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q. Zdroj: Zehnder Group AG Obr. Modulační bypass větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q. Zdroj: Zehnder Group AG

Jakmile je venku chladno, bypass se částečně nebo zcela otevře a přivede do interiéru příjemně ochlazený vzduch, aniž by bylo potřeba zapínat kompresor modulu Zehnder ComfoClime. To je nejen úsporné, ale i logické: není důvod, aby chlazení zajišťovala technologie, když lze využít chlad z venkovního vzduchu. Jakmile se podmínky změní, modul na to automaticky zareaguje a začne topit nebo chladit, takže není potřeba se o nic starat.

Uživatelské výhody chlazení rekuperací s využitím přídavného klimatizačního modulu

Chlazení v součinnosti rekuperační větrací jednotky a klimatizačního modulu má několik výhod:

Úspora energie – chladíme jen tehdy, kdy je to opravdu potřeba

Dlouhá životnost systému – méně cyklů znamená nižší opotřebení kompresoru

Stabilní a komfortní klima – optimální teplota v interiéru bez zbytečných výkyvů

Plně automatický provoz bez potřeby regulačních zásahů – uživatel nic nenastavuje, systém vše řídí sám.

Chytrý tandem pro úsporné a komfortní ochlazování interiéru

Spojení klimatizačního modulu Zehnder ComfoClime a větrací jednotky Zehnder ComfoAir Q s modulačním bypassem je ideálním řešením pro celoroční komfort větrání a bydlení. V horkých dnech modul efektivně chladí, v přechodných obdobích jej automaticky nahrazuje přirozené chlazení pomocí bypassu – a to vše bez nutnosti zásahů nebo zbytečné spotřeby energie. Spotřeba energie je kolem sta korun měsíčně, zatímco rekuperací ušetříte až polovinu nákladů na vytápění, o nákladech na provoz klasické klimatizace ani nemluvě. Využíváte totiž výhod toho nejlepšího z obou: příjemné vnitřní klima s čerstvým vzduchem a komfortní teplotou, a úsporný, ekologicky odpovědný provoz.

www.zehnder.cz