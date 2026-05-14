Chystáte se na léto? Tak s klimatizací Sinclair pro karavany počítejte i na cestách
Nová vnitřní jednotka Sinclair překvapí svým ultratenkým designem, chladí, topí a odvlhčuje. Klimatizace Sinclair pro karavany jsou určeny do nových vozů i pro dodatečnou montáž.
Značka SINCLAIR se soustředí na oblast rezidenčních i průmyslových klimatizací a tepelných čerpadel. Poskytuje širokou nabídku řešení pro klimatizace do bytů, domů i komerčních budov.
My jsme expozici Sinclair navštívili na výstavě Caravaning Brno, která se pravidelně koná na brněnském výstavišti. Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů se koná v listopadu, my si výrobky chceme připomenout nyní, před hlavní sezónou.
„Na výstavu Caravaning chodíme od roku 2016, a líbí se nám tady atmosféra odpovídající nomenklatuře, tj. relax, cestování, radost. A naše technologie přispívají k tomu, že to vše si lze užívat s komfortem a v pohodlí,“ říká Zdeněk Sklář, project manager, Sinclair.
Klimatizace pro karavany se od klimatizací pro budovy liší
Klimatizace pro karavany se od klasických bytových klimatizací liší především konstrukcí uzpůsobenou pro mobilní prostředí, nižší hmotností, specifickým napájením a způsobem instalace. Tedy ano, liší se.
„Tady se jedná o v podstatě monoblokový systém, venkovní jednotka je na střeše karavanu a je vzduchově propojena s vnitřní jednotkou v interiéru. Vzdálenost mezi nimi je vlastně jen tloušťka střechy. Zajímavostí je, že umí vychladit až 12metrová auta. Máme 2 výkonové modely 2,5 kW a 3,5 kW v chlazení. Pro vozy, které nemají svoji klimatizaci, máme tedy řešení a jsme schopni je vychladit,“ říká Zdeněk Sklář.
Zatímco domácí klimatizace split jsou navrženy pro trvalý výkon a maximální efektivitu v pevných objektech, karavanové jednotky musí odolat otřesům, vibracím a prioritou je minimalizace a energetická úspora odpovídající instalaci v karavanu. Nová vnitřní jednotka Sinclair překvapí právě svým ultratenkým designem – šetří tak místo, kterého v karavanu nikdy není nazbyt. Klimatizace disponuje režimy chlazení i topení; své vysněné počasí si tak můžete odvézt s sebou, ať už jedete kamkoli.
Klimatizace pro chlazení, vytápění i odvlhčení
„Klimatizace v budovách vyžadují napájení z elektrické sítě 230 V, což u karavanů nemusí být zajištěno. Klimatizace jsou určeny pro 220 V střídavého proudu. Zákazníci velmi často navštěvují kempy, kde jsou napájecí stojany, tam napájení neřeší. Klimatizace je v inverterovém provedení, tj. má sníženou spotřebu energie a pokud máte dobrý měnič napětí z 12 V na 220 a kvalitní baterii, můžete zastavit i v divočině a vychladit si auto na příjemnou teplotu pro pobyt nebo spánek,“ říká Zdeněk Sklář a doplňuje: „Jedná se o regulérní klimatizaci s tepelným čerpadlem, která umí chladit i topit do venkovní teploty −5 °C. Při nižších teplotách pomalu ztrácí výkon.“
Klimatizaci si může koupit i konečný zákazník
„Zákazník si může koupit klimatizaci sám, třeba i tady na veletrhu a využít veletržní slevu. Jsou to většinou lidé, kteří koupili starší auto nebo přívěs, které si chtějí dovybavit, přestavět a potřebují možnost dodatečné instalace. Dnes už je klimatizace běžný požadavek. Ale máme partnerskou síť prodejců obytných vozů, třeba i tady na veletrhu, to pak dle dohody zákazník dostane auto rovnou s klimatizací,“ říká Zdeněk Sklář.
Jedná se o takřka bezúdržbové zařízení, pravidelný servis je potřeba 1×/2 roky
„Servis probíhá bez problémů přes partnerskou síť. Při pravidelném servisu se čistí nečistoty v rámci venkovní jednotky, vymění se filtry vnitřní jednotky a kontroluje se okruh chladiva. Jednotky obsahují ekologické chladivo R32, jejichž prodej a servis je dovolený, a ještě dlouho bude,“ popisuje Sklář a doplňuje, že v sortimentu Sinclair jsou i mobilní klimatizace a pokud je zákazník preferuje, není problém.