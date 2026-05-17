Co dělat, když v karavanu chybí klimatizace?
2 možnosti dodatečného pořízení klimatizace
Nevýhodou mobilní klimatizace je hluk v obytném prostoru, místo a hadice na odvod tepla. Komfortní střešní klimatizaci lze namontovat i dodatečně do starších vozů. Doložná váha je dnes jen 32 kg, to umožňuje namontovat tuto klimatizaci skoro na každé auto.
Navštívili jsme expozici Sinclair na výstavě Caravaning Brno. Mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů se koná pravidelně na brněnském výstavišti v listopadovém termínu. Ale my jsme nyní před sezónou a pokud jste si vzpomněli na loňskou dovolenou bez klimatizace, kterou jste vyhodnotili jako „už nikdy více“, je toto video právě pro vás.
„Značka SINCLAIR se soustředí na oblast rezidenčních i průmyslových klimatizací a tepelných čerpadel. Poskytuje širokou nabídku řešení pro klimatizace do bytů, domů i komerčních budov. A špičkovou kvalitu nabízíme i cestovatelům, aby se mohli soustředit na zážitky a odpočívat mohli v komfortu ve vychlazeném autě,“ říká Zdeněk Sklář, project manager, Sinclair.
„Nabízíme 2 možnosti. Standardní karavanovou klimatizaci s venkovní jednotkou na střeše a vnitřní jednotkou v karavanu, částečným řešením je mobilní klimatizace. Tato klimatizace pouze chladí. To znamená, že její využití je omezeno jen na letní měsíce a zároveň si s klimatizací berete veškerý hluk do toho obytného vozu a vznikající odpadní teplo musíte odvádět z vozu ven. U jednotek je flexibilní hadice s průměrem 15 cm a samozřejmě je problém kam to umístit,“ vysvětluje Zdeněk Sklář.
2 možnosti dodatečného pořízení klimatizace. Josef Hodboď, TZB-info a Zdeněk Sklář, Sinclair. Foto estav.tv
Hlavní nevýhoda mobilní klimatizace? Hadice s odpadním teplem
„S napájením problém není. Pokud je auto zaparkované v kempu, je připojené ke stojanu a jednotka běží na 220 V. Při zaparkování v přírodě lze samozřejmě také chladit. Pokud máte kvalitní měnič a kvalitní baterku, lze počítat s provozem 2–3 hodiny. Ale je třeba počítat s tím, že z vozu vede ven hadice s odpadním teplem, to znamená, že karavan nelze vychladit dopředu,“ připomíná další nevýhodu Zdeněk Sklář.
Dodatečná montáž pevné klimatizace
„Dodatečná montáž není až tak nic složitého. Nejjednodušší je varianta, kdy vůz má střešní okénko 40×40 cm. Okno se demontuje a otvor se využije pro montáž střešní klimatizace, resp. pro propojení mezi venkovní a vnitřní jednotkou. Na otvor na střechu se pokládá montážní rám, který zajistí izolaci, vzduch se propojuje podle tloušťky střechy polystyrenovým tubusem a pak už je jen vnitřní jednotka, které distribuuje vzduch. To, že přijdete o střešní okénko je samozřejmě fakt, který vnímáme,“ konstatuje Sklář.
Do vnitřní jednotky je zabudováno LED světlo. Jednotka se ovládá buď dálkově nebo dotykově, ale také je možnost ovládání pomocí aplikace přes WIFI. A karavan si můžete vychladit podle potřeby. Doložná váha je dnes 32 kg, to umožňuje namontovat tuto klimatizaci skoro na každé auto.
A rada pro výběr?
„Pevná klimatizace je rozhodně komfortnější. Chladí a topí. Uvnitř vozu nezabírá skoro žádné místo ve srovnání s mobilní klimatizací s půdorysem cca 40×40 cm a nepotřebujeme řešit tu problémovou trubku s odpadním teplem. Samozřejmě je to i otázka ceny. Pevné klimatizace stojí od 40 do 50 000 Kč podle výkonu, mobilní klimatizace můžete pořídit za 10 000 Kč. Tedy je to na rozhodnutí a možnostech každého zákazníka. Většina ale dnes volí komfortnější pevné klimatizace,“ uzavírá Sklář.