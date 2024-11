Praktické zkušenosti s čištěním větracích systémů v rodinných domech

Praktické zkušenosti s čistitelností systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla v rodinných domech. Potřebnost čištění, projekční a montážními nedostatky, které vedou k obtížné údržbě a některé zásady umožňující snadnější servis.

Úvod

Systémy nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (ZZT) v rodinných domech se za posledních 20 let vyvíjí velmi dynamicky. Od nejčastěji používaných ocelových vzduchovodů, používaných zejména pro občanskou a průmyslovou vzduchotechniku, se postupně přechází na materiály, které byly vyvinuty pro specifické potřeby rodinných domů a bytů (menší dimenze potrubí, hvězdicovitý systém rozvodů vzduchu, distribuční komory apod.). Problém, který přetrvává do současnosti, je obtížná čistitelnost vzduchovodů mnoha obytných budov v ČR vybavených nuceným větráním se ZZT. Článek si klade za cíl poukázat na nevhodná řešení z pohledu servisní organizace s dlouholetou zkušeností v oboru a navrhnout alternativní řešení jako návod pro projektanty i montážní firmy.

Klient a servisní společnosti

Počet novostaveb vybavených nuceným větráním v ČR neustále přibývá. Důvodem jsou zejména požadavky na energetickou náročnost budov. S nuceným větráním souvisí mj. i potřeba systémy udržovat v hygienicky vhodném stavu. Čištění potrubí v rodinných domech je obecně doporučováno v rozmezí 3 až 5 let. Pokud běžná a zodpovědná montážní společnost realizuje vzduchotechniku v 50 domech ročně, za pět let by měla k 50 realizacím přidat i 50 servisních výjezdů na kompletní vyčištění vzduchotechniky. Jednoduchou kalkulací pak vychází, že za 10 let by firma měla každoročně provádět již 100 servisů. Na to již firmy většinou nemají kapacity. Vzhledem k tomu, že realizace je pro montážní společnosti finančně výhodnější než servis bez prodaného materiálu, je organizací zabývajících se servisem a čištěním alarmující nedostatek. Tento nedostatek však zatím v takové míře neprosákl na veřejnost, neboť klienti o nutnosti údržby často vůbec nevědí.

Potřebnost servisu

Znečištění větrací jednotky, vzduchovodů nebo dalších komponent vede ke ztrátě funkčnosti systému a v některých případech hrozí i jeho nevratné poškození. Z praxe lze 5letý interval údržby doporučit jako mezní. Větrací systém po tomto intervalu přestává být plně funkční kvůli neprůchodnosti vzduchu především v odvodním vzduchovodu. Často pak dochází ke snížení účinnosti zpětného získávání tepla, což způsobuje navýšení rizika kondenzace na výměníku. Pokud není použita větrací jednotka, která umožňuje hlídat v budově rovnotlaké podmínky, může se budova snadno dostat do přetlaku. To s sebou nese riziko, že vzduch z budovy bude odcházet i jinými cestami než přes vzduchotechniku. Podle skladby budovy pak vlhký vzduch může kondenzovat například v okenních spárách nebo ve stavební konstrukci. V případě poškození lepených spojů v podobě pásek u parotěsné fólie to může vést ke snížení neprůvzdušnosti obálky budovy.

Uživatel rodinného domu se chová jinak než majitel průmyslové nebo občanské budovy, který má obvykle k dispozici pracovníky facility managementu. Z naší zkušenosti provede uživatel rodinného domu v průměru cca jen polovinu doporučených opatření. Proto je nutné dbát na informovanost klientů a seznámit je s požadavky na čištění již ve fázi projektu, případně je poučit při předání díla.

Větrací systémy pracující s oběhovým vzduchem

Řada rodinných domů je vybavena systémem teplovzdušného větrání a vytápění. Pro tento systém je typické vedení plochých přívodních vzduchovodů v podlaze a použití ohebných vzduchovodů/ hadic s hliníkovou vnitřní vložkou (typu „sono“ apod.) [2]. Pro servisní organizace je takový systém noční můrou. Vyčnívající samořezné šrouby v potrubí ničí drahé čisticí kartáče a v nízkém profilu hrozí i jejich zablokování. Do distribučních komor je obvykle přístup pouze po demontáži potrubí. Hliníkové ohebné hadice typu „sono“ apod. se dají čistit jen s maximální opatrností.



Obr. 1 Vstup do plochého kanálu v podlaze obývacího pokoje Obr. 1 Vstup do plochého kanálu v podlaze obývacího pokoje

Obr. 2 Přívodní plochý kanál plný nečistot Obr. 2 Přívodní plochý kanál plný nečistot



Tyto systémy bývaly někdy doplněny o zemní výměník tepla pro předehřev venkovního vzduchu. Výměník je po několika letech užívání často v dezolátním stavu. Většinou není kvalitně vyřešen odvod kondenzátu z výměníku, realizuje se z nevhodných materiálů (KG) a není v něm natažené servisní lanko.

Vzduchovody z ocelového spirálně vinutého plechu

Běžné kruhové vzduchovody ze spirálně vinutého ocelového plechu (tzv. „spiro“) jsou velmi oblíbené s ohledem na zvyklosti a zkušenosti montážních firem s realizací běžné komerční nebo průmyslové vzduchotechniky. Společnosti, které se nespecializují pouze na obytné budovy, volí z hlediska projekce i montáže často toto řešení.

Nevýhody tohoto řešení z pohledu servisní organizace:

nevhodné umístění přeslechových tlumičů uprostřed přívodních větví,

nedostatek servisních otvorů s ohledem na počet odboček a oblouků,

spoje s vysokým počtem samořezných šroubů.

Větrací systémy a plastové vzduchovody



Obr. 3 Sací mřížka se síťkou po pár letech provozu Obr. 3 Sací mřížka se síťkou po pár letech provozu

Plastové vzduchovody jsou v současnosti velmi oblíbené a z pohledu čištění se jeví jako nejvhodnější. I tak se však při servisu naráží na některé nedostatky. Vzhledem k hojnému využití těchto systémů se zbytek článku detailněji věnuje výskytu nedostatků u takto realizovaných systémů.

Sání a výfuk – mřížky, výfukové hlavice

nedostatečně velká průtočná plocha – nedostatek systémových řešení výrobců střešních krytin,

síťky proti hmyzu – často blokují průtok vzduchu, namrzá kondenzát,

nevhodné umístění – výška nad terénem, v blízkosti svahu apod.

Klapky (zpětné, regulační)

často nepřístupné – nemožnost demontovat z fasády (příliš hluboko),

nedostatečná izolace.

Vzduchovody

použití ohebných hadic (tzv. „sono“) není vhodné – doporučujeme použití vzduchovodů z izolačních materiálů typu EPP, EPE, EPS, které jsou hladké [2] a snižují riziko kondenzace,

nevhodné řešení spojů vzduchovodů realizovaných uvnitř konstrukce obvodové stěny,

absence systémových dílů pro odvod kondenzátu.

Vzduchotechnická jednotka



Obr. 4 Předehřev v hrdle jednotky bez předřazeného filtračního boxu Obr. 4 Předehřev v hrdle jednotky bez předřazeného filtračního boxu

příliš drahé filtry – nenutit klienty do řešení s drahými filtry, nemají pak motivaci je měnit, ideální je možnost výměny pouze filtrační textilie,

nedostatečná četnost výměny filtrů – způsobuje zanesení jednotky i rozvodů – při pravidelné výměně zpravidla 1× za 3 měsíce jsou přívodní rozvody zcela čisté,

nedodržení intervalu čištění jednotky – vede k velkým finančním nákladům na opravu (čištění motorů, mytí výměníku ZZT, kontrola odtoku kondenzátu atd.),

absence filtrace před potrubním ohřívačem, který se časem zanese, hrozí zahoření a neprůchodnost vzduchu.

Tlumiče

nemožnost demontáže – vzhledem ke složité čistitelnosti často nutná výměna.

Rozdělovací/distribuční komory

nevhodné umístění – nutný dostatek místa pro manipulaci,

provedení bez servisního otvoru – doporučujeme vybírat typy s možností servisu mimo hrdla distribuční komory,

v projektu nezakreslené servisní otvory, např. v SDK – požadavky na revizní otvory musí být vzneseny v projektové dokumentaci [1],

při použití regulačních klapek na hrdlech komory je nutné zvětšit servisní otvor,

centrální rozdělovač pro více pater – vysoké tlakové ztráty a nutnost servisních spojek na stoupačkách.

Flexibilní vzduchovody o průměru 75 a 90 mm



Obr. 5 Odvodní potrubí 75 mm v koupelně před vyčištěním Obr. 5 Odvodní potrubí 75 mm v koupelně před vyčištěním

Obr. 6 Odvodní potrubí 75 mm v koupelně po vyčištění Obr. 6 Odvodní potrubí 75 mm v koupelně po vyčištění



použití nevhodného typu s nedostatečně hladkou vnitřní vrstvou,

nedostatečné kotvení – časem se vzduchovody prověsí,

příliš dlouhé větve (dobře lze čistit do cca 10 m),

použití smršťovací pásky (sealer),

ostré oblouky s poloměrem < 1 m.

Stropní připojovací nástavce pro výusti

použití nevhodného typu se vsuvkou (potrubí se nasouvá) – výrazné snížení průtočné plochy, riziko hromadění nečistot,

plechové nástavce – hrozí vysoké riziko poranění při čištění.

Koncové elementy

použití nevhodného typu zděře s montážním křížem [3] – zde je většinou nutná demontáž zděře ze sádrokartonu – s ohledem na pracnost, nelze demontáže realizovat vícekrát.

Závěr

V článku byly shrnuty nejčastější problémy, se kterými se lze setkat při čištění větracích systémů v rodinných domech. Často problém pramení z nedostatku informovanosti klienta. Někdy problémy vznikají kvůli realizacím bez projektové dokumentace nebo bez dostatečné stavební připravenosti. Aby větrací systém fungoval po mnoho let dostatečně kvalitně, je nutné, aby všichni zúčastnění v procesu výstavby od architekta po stavebníka znali možnosti moderního větrání i jeho následných servisních potřeb. Do budoucna je třeba navrhovat větrací systémy tak, aby byly čistitelné cenově dostupnými metodami.

