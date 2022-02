Komentované znění ČSN EN 378 1-4: Chladicí zařízení a tepelná čerpadla výpočet náplní

Co je důležité

Pro použití ČSN EN 378 a tohoto materiálu musí být použity normy z roku 2017.

Výjimku z tohoto představuje případ, kdy se posuzuje stávající provoz chladicích zařízení (provozní podmínky). To znamená, že se podmínky provozu, dokumentace, atd. posuzují ve vazbě na dobu uvedení chladicích zařízení do provozu. V případě stavebních změn se musí postupovat podle podmínek stavebního zákona.

Příklad: strojovna chlazení uvedená do provozu v roce 2005, ve které nedošlo ke změnám, se posuzuje podle podmínek předpisů platných v roce 2005. Změny by se musely promítnout pouze tehdy, pokud by předpisy obsahovaly retroaktivní ustanovení, což znamená, že se něco musí upravit bez ohledu na dobu uvedení do provozu. V takovém případě to ale předpis musí jednoznačně obsahovat ve svém znění.