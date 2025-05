TZB-info / Větrání a klimatizace / Úspory energie / Atrea a Master Therm představují unikátní systém využití odpadního tepla ve (velko)kuchyních

Atrea a Master Therm představují unikátní systém využití odpadního tepla ve (velko)kuchyních

Společnosti Atrea a Master Them tepelná čerpadla nabízejí ucelené systémové řešení pro všechny typy (velko)kuchyní. Kombinuje větrací a klimatizační strop Atrea, kompaktní větrací jednotku s rekuperací tepla Duplex a tepelné čerpadlo Master Therm, jež efektivně využívá vznikající odpadní teplo z vaření. Pomocí tepelného čerpadla lze doslova zadarmo ohřívat teplou vodu pro potřeby samotné kuchyně či vyhřívat prostor restaurace, hotelu, či kanceláří.

Novým trendem a šancí, jak významně snížit účty za energie v gastroprovozech, je kombinace vzduchotechniky doplněné o tepelné čerpadlo. Díky tomu je možné využít téměř 100 % odpadního tepla vznikajícího při vaření, které by jinak přišlo vniveč. Díky nedávnému spojení společností Atrea a Master Therm navíc dostanete ucelené řešení na míru „v rámci jednoho domu“.

Kvalitní vzduchotechnika nebo větrací strop je pro kuchyň nutnost

Základem řešení je samozřejmě kvalitní a správně dimenzovaná vzduchotechnika. Společnost Atrea se jí zabývá od roku 1990 a je v tomto oboru prodejní jedničkou v řadě evropských zemí. Kromě Česka i v Německu, Slovensku, Maďarsku či Chorvatsku. Její techniku využívá i třeba Škoda Auto, jejíž velkokuchyně o rozloze 860 m2 patří k největším ve střední Evropě. Na Atreu spoléhá také například síť restaurací Potrefená Husa či gastroprovoz pražského letiště Václava Havla.

Co všechno musí dobrá vzduchotechnika ve velkokuchyni zajistit? Hlavní funkcí je odsávání odpadního vzduchu a přívod toho čerstvého, nicméně to není všechno. Zásadní je také účinné filtrování tuků, které se do vzduchu dostávají při smažení, pečení apod. Slouží k tomu takzvané odlučovače aerosolů (aerosol je v tomto případě směs vzduchu s malými částicemi tuku).

Právě to, jak tyto odlučovače fungují, zásadně ovlivňuje kvalitu vzduchu v kuchyni, ale i samotnou efektivitu provozu. Špatně fungující systémy je potřeba neúměrně často čistit a filtry měnit v rychlém sledu.

Zbavit se mastnoty a využít teplo

Atrea využívá dva typy vysokoúčinných odlučovačů – lamelový a cyklonový. Liší se tvarem komor i způsobem prouděním vzduchu v nich. Společnou mají vysokou účinnost, kdy umí odfiltrovat 100 % částic od velikosti 4,0 µm (cyklonový odlučovač), resp. od 5,5 µm (lamelový odlučovač). Pro představu tloušťka lidského vlasu je 10 µm. Konkurenční produkty dokážou spolehlivě zachytit až podstatně větší částice. Ruku v ruce s účinným čistěním vzduchu jde v případě řešení od firmy Atrea i patřičná ochrana stropní konstrukce kuchyně před působením vlhkosti a tepla.

Právě energie ve formě zbytkového tepla se s nárůstem cen elektřiny v posledních letech dostala do popředí zájmu. Nemusí se jednat o škůdce, ale cenný zdroj. Ventilační zařízení od firmy Atrea disponují integrovanými rekuperačním výměníkem (teplý vzduch předává energii tomu nově nasávanému). Pro kuchyňské provozy se používají jednotky, jejichž účinnost rekuperace se pohybuje mezi 50 až 60 %. Tím se zajišťuje funkční větrání, eliminuje zamrzání a snižuje tepelná ztráta. Samotná rekuperace však neslouží jako zdroj tepla.

Tepelné čerpadlo přináší soběstačnost

Nová éra v efektivnosti přichází právě se zakomponováním tepelných čerpadel Master Therm do systému vzduchotechniky. Zužitkování zbytkové energie, která zůstane po průchodu rekuperačním výměníkem, lze totiž dále využít pro výhřev dalších objektů – například restaurace, hotelu, či pro přípravu teplé vody.

Tepelná čerpadla lze umístit i do rozsáhlých systémů vzduchotechniky a díky možnosti nezávislého řízení až šesti topných okruhů je možné flexibilně se přizpůsobit podmínkám daného provozu. Tepelné čerpadlo v kombinaci s pokročilým rekuperačním systémem umožňuje vytvořit z restauračního provozu během vaření téměř soběstačnou jednotku, protože vyprodukované odpadní teplo výrazně přispívá k pokrytí potřeby vytápění prostoru restaurace i ohřevu teplé vody.

Může chladit lépe a levněji než klimatizace

Další zásadní výhodou přítomnosti tepelného čerpadla, která zvyšuje celkový komfort v kuchyni, je možnost jeho využití pro chlazení vzduchu, což přijde vhod zejména v letních měsících. Systém umožňuje v letním období přesměrovat chladící výkon z tepelného čerpadla do výměníku nasávaného vzduchu a tím podstatně snížit tepelnou zátěž prostoru kuchyně. Pro chlazení se využívá studený vzduch, který se do prostoru kuchyně rozvádí větracím stropem. Odpadní teplo z chlazení lze i nadále využívat například pro přípravu teplé vody.

Efektivní větrání restaurace

Realizace prvního projektu v rámci České republiky již běží. V profesionální kuchyni je zatím nainstalovaná vzduchotechnika Atrea, přičemž rozpočet vypadá následovně:

větrací strop TPV: 1 300 000 Kč

vzduchotechnická jednotka Duplex: 550 000 Kč

vzduchotechnické potrubí a ostatní náklady: 600 000 Kč

celkové náklady: 2 450 000 Kč

V chystané fázi dojde na rozšíření o tepelné čerpadlo voda-voda Master Therm AquaMaster 90 Inverter s výkonem až 62 kW (W20W55) pro zajištění efektivnějšího provozu a náležité využití odpadního tepla.

Tepelné čerpadlo bude v této konkrétní aplikaci využívat zbytkové teplo z kuchyně pro vytápění prostoru restaurace a pro ohřev vody. Kompletní instalace bude mít kromě výrazného ekologického rozměru i zásadní ekonomický přínos.

Technické parametry tepelného čerpadla jsou následující:

Průtok vzduchu: 10 000 m 3 /h

/h Topný výkon: až 40 kW

COP: cca 4 (při 7/2 °C vstup a 45/50 °C výstup)

Průměrný zisk tepla: 28 kW za 7 kW vstupního příkonu

Vstupní investice do tepelného čerpadla se pohybuje mezi 500 000 a 700 000 Kč a díky očekávané roční úspoře kolem 150 000 Kč se vrátí za 3 až 5 let.

Uvažovaný ekonomický propočet vypadá takto:

Cena elektřiny: 3,50 Kč/kWh

Cena tepla: 2 Kč/kWh

Provoz: 14 hodin denně, 340 dní v roce

Čistá úspora: 31,50 Kč/hod

Roční úspora: cca 150 000 Kč

Řešení pro specifické aplikace

Master Therm jakožto český výrobce tepelných čerpadel s vlastním vývojem i výrobou se specializuje na developerské, komerční a průmyslové aplikace a umožňuje vytvoření efektivního řešení na míru zákazníkovi. Kromě velkokuchyní se v principu obdobné systémy zpětného získávání tepla již využívají ve výrobách, kde je na jedné straně potřeba teplo odebírat a na druhé dodávat. To přesně koresponduje s principem fungování tepelného čerpadla, neboť i to vždy produkuje teplo i chlad zároveň. Pokud se tedy vše správně nadimenzuje, lze v těchto případech dosahovat mimořádně výhodných koeficientů COP (poměr příkonu a získaného výkonu pro vytápění), které se blíží až hodnotě 8, tj. lze získat až 8× více energie, než kolik činí spotřeba elektřiny. Typické využití je ve zpracovatelském, chemickém či potravinářském průmyslu.