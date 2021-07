TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání kuchyní / Větrání (velko)kuchyní 21. století

Větrání (velko)kuchyní 21. století Centrální kuchyně ŠKODA AUTO

Realizace větracích stropů jsou výhodnější než realizace digestoří. Při změně dispozic nejsou nutné nákladné zásahy do rozvodů vzduchotechniky, bez problémů zachycují i nárazové množství páry, např. při otevření konvektomatu nebo kotle, a v interiéru kuchyně skvěle vypadají.

Komplexnímu řešení vzduchotechniky se nevyhne žádný provozovatel gastronomického zařízení, neboť přirozené větraní se připouští pouze v těch nejmenších kuchyních. V naprosté většině provozů je tedy třeba zajistit odtah i přívod vzduchu mechanickým větracím zařízením s nutnou filtrací a ohřevem přiváděného vzduchu proti průvanu a případnému nachlazení personálu.

Celoplošné systémy – větrací stropy ATREA

Systémy větracích a osvětlovacích stropů jsou vhodné nejen pro střední a velké kuchyně, ale v současné době se stávají také hitem tzv. otevřených kuchyní a výdejů.

Realizace větracích stropů jsou převážně dražší než realizace digestoří, ale výhodnější. Při změně dispozic nejsou nutné nákladné zásahy do rozvodů vzduchotechniky, bez problémů zachycují i nárazové množství páry, např. při otevření konvektomatu nebo kotle, a v interiéru kuchyně skvěle vypadají díky luxusnímu designovému vzhledu. Tzv. otevřené provedení stropu odpadní vzduch odvádí celoplošně přes filtrační kazety do celého stropního meziprostoru, odkud je následně odsát. Problémem bývá znečištění stropních stavebních konstrukcí v meziprostoru, obtížná údržba, kondenzace par, případně výskyt plísní. Tyto nevýhody odstraňuje uzavřené provedení (stropy ATREA TPV, SKV a TPV Exclusive), kdy je odpadní vzduch odsát přes tukové filtry rovnou do uzavřených vzduchovodů.

Zadání a požadavky investora u centrální kuchyně ŠKODA AUTO

Použití nejmodernějších technologií

Automatický provoz

Vysoký nárok na celkový design

Interní předpisy ŠKODA AUTO a.s. jsou přísnější než evropské normy a systémy se standardními digestořemi na ně nedosáhnou. Oproti tomu ucelený uzavřený systém větracího stropu dané směrnice splňuje. Akce tohoto typu je odrazem současných trendů v „gastro průmyslu“ a utváří tak celkový pohled na moderní technologie VZT systémů. V budoucnu by se tak celoplošné větrací stropy měly stát hlavním řešením ve (velko) kuchyních.

Proč jsme šli cestou větracího stropu?

Vysoká účinnost mechanických odlučovačů

Eliminace zápachu na výfuku odpadního vzduchu

Eliminace zanášení VZT rozvodů mastnotou = snížení rizika požáru

Ochrana všech stavebních konstrukcí a instalací nad větracím stropem

Zajištění dokonalého a rovnoměrného osvětlení díky LED technologii

Bezprůvanový přívod čerstvého vzduchu

UV-C filtrace





Přednáška zazněla na konferenci Green way 2021

Celá přednáška ATREA větrání kuchyní