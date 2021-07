TZB-info / Větrání a klimatizace / Větrání bytových domů / Větrací systémy pro bytové domy

Větrací systémy pro bytové domy

Pro bytové domy ATREA nabízí ucelené systémy větrání s rekuperací tepla. Na výběr je decentrální systém a centrální systém vetrání bytových domů. K dispozici je i návrhový program pro zjednodušení návrhu systémů.

Decentrální systém a centrální systém vetrání bytových domů

Nejen pro nízkoenergetické a pasivní rodinné a bytové domy spol. ATREA nabízí ucelené systémy větrání s rekuperací tepla, vytápění a zásobení teplem, které budoucí uživatele překvapí pouze příjemně ideálním vyladěním všech detailů pro bezproblémové používání.

V posledním období se pozornost zaměřuje na centrální systémy bytového větrání s rekuperací tepla, kde je využíváno mnohaletých zkušeností. Všechny poznatky a zkušenosti jsou pravidelně předávány spolupracujícím projekčním, montážním a servisním firmám na každoročních firemních seminářích, které jsou vzhledem k rozsahu i několikadenní. K dispozici je i návrhový program pro zjednodušení návrhu systémů a přípravu podkladů pro navazující řemesla a celá řada specializovaných projekčních podkladů z oblasti zemních výměníků tepla, topenářského nebo elektro-regulačního propojení.

Decentrální systém

Provozní náklady není nutné rozúčtovávat

Údržba (výměna filtrů) uživatelem

Plné využití freecoolingu/rekuperace chladu

Možnost napojení kuchyňského zákrytu do VZT

Centrální systém

Provozní náklady rozúčtování

Výměna filtrů údržbou domu rozúčtována

Hlavní zdroj hluku je mimo byt

Menší zastavěný prostor v rámci bytu

Při vyšším počtu bytů na VZT jednotku nižší investiční náklady

Větší systémy jsou náročné na kvalitu provedení

Připojení digestoří

Častou otázkou je připojení digestoří, tedy jakým způsobem řešit odtah z kuchyně pokud je v objektu použito řízené větrání?

Prvním způsobem je přímé napojení odtahu do VZT z digestoře bez ventilátoru. V tomto případě musí být filtrační člen digestoře pro zachycení mastnoty co nejblíže přístupný. Tento prvek musí obsahovat vyjímatelný filtr, který bude pravidelně čištěn.

Jako druhá možnost je osazení cirkulační digestoře s filtry pro mastnotu a pachy. V blízkosti výdechů digestoře je umístěn odtah do VZT. Tento odtah není nutné vybavit filtrem tukových částic.

Větrací jednotky s rekuperací DUPLEX Easy

Rovnotlaké větrací jednotky, v novém konstrukčním provedení z EPP (expandovaný polypropylen), které u stejné jednotky umožňuje instalaci ve třech základních polohách – podstropní, parapetní a podlahová. Použity jsou úsporné EC ventilátory typu volného oběžného kola, vysoce účinný rekuperační výměník, vzduchové filtry na sání čerstvého a odpadního vzduchu a automatická by-passová klapka. Jednotku je možné doplnit o volitelné externí příslušenství – elektrické ohřívače, uzavírací klapky atd. Součástí jednotky je modul regulace s dotykovým ovladačem pro intuitivní a snadné ovládání celého systému řízeného větrání a vidlice pro snadné připojení do sítě 230 V/50 Hz. Samozřejmostí je široká škála externích vstupů v podobě čidel kvality vzduchu, ovládání z koupelen nebo kuchyně apod.

Reference

Není bez zajímavosti, že první energeticky pasivní rodinný dům v ČR byl realizován právě pracovníky této skupiny, kteří se podíleli také na realizaci prvního energeticky pasivního bytového domu v ČR. Celá činnost byla mnohokrát oceněna v rámci výstav nebo jiných soutěží.

Výše uvedený text a obrázky jsou součástí prezentace ATREA na konferenci Green way 2021.

Celá přednáška ATREA – větrací systémy pro bytové domy