Kermi x-well F170 – ideální větrací jednotka pro dovybavení díky ploché konstrukci

Větrací jednotky centrálního větrání série F od společnosti Kermi jsou ideálním řešením zejména pro rekonstrukce.

Model F170 s různými výkonnostními třídami je vhodný pro byty a domy do cca 120 m2 obytné plochy. Lze jej umístit svisle na stěnu, ale i vodorovně do zavěšeného podhledu (viz fotografie). Větrací jednotku lze také překonfigurovat z levostranné na pravostrannou variantu a poskytuje energetickou náročnost A+/A.

