Pomůcka: Požadavky na větrání bytových prostorů

Pro urychlení prací spojených s návrhem větracího systému a s výběrem vhodné výkonné větrací jednotky lze využít aktualizovanou pomůcku-tabulku: Požadavky na větrání bytových prostorů na TZB-info.

V pomůcce, jejíž autorkou je Ing. Hana Kabrhelová, Ph.D., je jako první uvedena tabulka Požadavky na větrání obytných prostorů dle ČSN EN 15665/Z1, ve které jsou uvedeny aktuálně platné (od února 2011) minimální a doporučené hodnoty intenzit větrání v obytných budovách. A to zvlášť pro trvale větrané místnosti a zvlášť pro nárazově větrané místnosti, jako jsou kuchyně, koupelny a WC.

Druhá tabulka v pomůcce pak pomáhá při určení potřebného množství přiváděného čerstvého vzduchu v závislosti na tom, kolik osob ve větraném prostoru je, jakou fyzickou činnost provádí, a to vše vzhledem k tomu, aby nebyla překročena zvolená maximální koncentrace CO 2 v důsledku dýchání osob. Jako základ se používá, oproti minulosti, nyní již mírně zvýšená koncentrace oxidu uhličitého CO 2 ve venkovním vzduchu, v průměru 420 ppm.

